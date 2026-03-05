Nemějte obavy, americkým vojákům bylo řečeno, že válka s Íránem přivede zpět Ježíše!
5. 3. 2026
čas čtení
3 minuty
(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle až děsivě blízko faktům)
Jste připraveni na operaci Druhý příchod? Tak
Američané tajně nazývají tuto válku – podle více než 100 informátorů,
kteří anonymně informují tisk ze strachu, že by mohli být ukřižováni
hlavou dolů za to, že se postavili proti protiústavním rozkazům!
Desítky
stížností médiím z 30 amerických zařízení potvrzují, že velitelé všech
složek armády – armády, námořnictva, letectva, námořní pěchoty, dokonce i
vesmírných sil (protože Ježíš potřebuje satelitní pokrytí pro svůj
velkolepý vstup) – se řídí stejným biblickým scénářem.
Velitelé
uklidňují vojáky, které posílají do cesty raketám Fatah a dronům Shahed,
aby se „nebáli“, protože jejich oběť „nebude marná“. Poselství zní:
nebojte se té kazetové munice, berte ji jako božský ohňostroj. Pokud
budete mít štěstí, možná uvidíte Mesiáše, jak se prochází po bojišti v
třpytivých kalhotách jako Erika Kirk na vzpomínkové bohoslužbě. Jaká je
to motivace?
Podle Huffington Post měl jeden velitel na tváři „široký úsměv“, když vysvětloval, že Donald Trump „byl pomazán Ježíšem, aby zapálil signální oheň v Íránu“. Tohle si nevymýšlím! Lidé, kteří mají na starosti druhé největší jaderné arzenály na světě, doufají, že Epsteinova válka přivede konec světa a přivede zpět Ježíše. A vy jste si mysleli, že jde jen o Epsteinovy spisy. Vy zatracení pohané!
Teď, když víte, že Ježíš byl celou dobu na straně Epsteinova gangu, určitě chcete přehodnotit svůj život, že? Kdybyste si přečetli biblický verš Epstein 4:13 „Necháš Trumpa, aby je chytil za kundu“, byli byste lepšími lidmi. Místo toho jste brali všechny ty nesmysly o „miluj bližního svého“ doslova, když každý ví, že hezké části Bible jsou jen podobenství. Jediné části, které by se měly brát vážně, jsou příběhy o potopách, moru, ohni a řekách krve. Nebylo to snad zřejmé?
Prostě si uvědomte, že operace Druhý příchod je nutná, protože Írán ovládají náboženští extremisté, kterým nelze dovolit získat jadernou zbraň, protože by mohli zničit svět nebo tak něco. Navíc íránské ženy musí být osvobozeny gangem Epstein, protože jsou opravdu sexy. Chci říct, že některé z nich budou brzy horké několik milionů stupňů. Na druhou stranu, přeživší budou během apokalypsy posíleni, když si založí OnlyFans. Jistě, budou mít tři oči, zářící zelenou kůži a chybějící končetiny, ale postapokalyptičtí žebráci si nemohou vybírat!
Život, jak ho známe, končí rychleji, než stačíte říct „oddělení církve od státu“, ale pamatujte, že toto je osvobození, o které jste žádali, nebo alespoň proti kterému jste se dostatečně nebouřili. Pokud se vám to nelíbí, měli jste být lepšími lidmi a Ježíš by vás vzal do nebe. Chci říct, že o něco přijdete. Nebe je v podstatě Little St James na obloze.
