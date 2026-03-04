Zelenskyj uvedl, že Ukrajina získala ruské vojenské plány do roku 2027

4. 3. 2026

čas čtení 1 minuta
Ukrajina obdržela dokumenty s ruskými vojenskými plány na příští dva roky.

"Obdrželi jsme plány na roky 2025-2027. Už trochu zastaralé. Vidíme, že svůj cíl nesplnili... Chápeme, co chtějí," řekl novinářům prezident Zelenskyj.

Podle něj Rusové také plánují obsadit Doněckou a Luhanskou oblast. Plánují také podniknout nové pokusy o postup v záporožském a dněperském směru, stejně jako v oblasti Oděsy.

"Ale tyto karty, podívejte, zatím nemají nic společného s realitou, protože úkol nemohou splnit," řekl Zelenskyj.

Jarní ofenzíva měla stavět na "základech" předchozích úspěchů, ale prezident poznamenal, že ty tam nejsou. Rusové selhali v úkolu na konci roku 2025, říká.

"Nemohou zahájit březnovou ofenzívu – přesně tu, kterou plánovali. Nevím, jestli na jaře bude ofenzíva a kdy. Chtějí zaútočit, ale zatím na to nemají sílu... Vše závisí na zakázkách, ofenzívách, zbraních, dodávkách zbraní nám i naší výrobě," shrnul Zelenskyj.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

