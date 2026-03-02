Channel 4 News: Trumpova válka se šíří po Blízkém východě
2. 3. 2026
Moderátor z Tel Avivu, Channel 4 News, pondělí 2. března 2026, 19 hodin: Trump říká, že útoky na Írán se stupňují, a vyhrožuje, že se blíží velká vlna, jak se válka šíří po Perském zálivu. Izrael také bombarduje Libanon, protože se do konfliktu zapojila organizace Hizballáh.
Reportér: Panorama Teheránu je děsivý pohled. Amerika a Izrael mohou útočit, kdykoli a kdekoli se jim zlíbí. Bombardují základny a místa spojená s íránským vládním režimem. Není však pochyb o tom, že mezi více než 500 lidmi, kteří byli dosud podle zpráv zabiti, jsou i civilisté. Zde jsou pacienti evakuovaní z teheránské nemocnice, která byla včera v noci poškozena výbuchem v blízkosti.
Trump: Někdo dnes řekl: „No, pokud to prezident chce udělat opravdu rychle, pak se začne nudit.“ Já se nenudím. Na tomhle není nic nudného.
Moderátor: Dobrý večer z Tel Avivu, kde Izrael byl celý den pod palbou íránských dronů a raket, většinu z nich sestřelil, ale utrpěli také více civilních obětí. Válka se rozšířila do Libanonu poté, co Hizballáh podporovaný Íránem vystřelil rakety na severní Izrael a provedl těžké bombardování Bejrútu. Dnes večer naděje na rychlý konec války slábnou, protože rétorika a násilí na obou stranách eskalují. Skutečně dosažitelné cíle americko-izraelských útoků však zůstávají nejasné. USA hovoří o zničení raketových odpalovacích zařízení a jaderných kapacit. Izrael klade důraz na změnu režimu. Ani jedna ze stran však neuvažuje o invazi, která by pomohla naplnit to, co považují za skutečnou vůli íránského lidu svrhnout Islámskou republiku.
Chaos války se rozšířil do států Perského zálivu a dokonce i na Kypr. Kuvajt oznámil, že omylem sestřelil 3 americké stíhačky F-15. Všichni piloti se bezpečně katapultovali, ale čtvrtý americký voják, který byl o víkendu zraněn, zemřel. V době, kdy ceny ropy raketově stoupají, byla íránským útokem zasažena také saudská ropná rafinerie. A je nyní ve válce také Británie, která prohlásila, že bude sestřelovat íránské útoky na obranu britských zájmů? A to navzdory tomu, že Trump prohlásil, že je velmi zklamaný Keirem Starmerem, který nepomohl při počátečním útoku, a britský premiér si stojí za svým.
Starmer: Jakékoli kroky Velké Británie musí mít vždy zákonný základ. Musí také mít vždy proveditelný a promyšlený plán.
Moderátor: Íránské rakety a drony útočily na cíle vzdálené více než 2 000 mil, od Kypru po Omán. Americký prezident a jeho ministr války uvedli, že jejich vojenská operace má předstih před plánovaným termínem. Ačkoli ani jeden z nich neuvedl časový rámec pro její ukončení, zbavení se ajatolláha Chameneího má pro Ameriku a její spojence svou cenu, od sestřelených letadel a spirálovitě rostoucích cen komodit až po smrt civilistů a vojáků. Dnes večer budeme mít týmy, které budou živě reportovat z Bejrútu, Washingtonu a Londýna. Nejprve náš zahraniční korespondent Secundar Kermani podá zprávu o hlavních událostech dne, kdy se konflikt na Blízkém východě stupňuje.
Prezident Trump dnes ve svém projevu nenaznačil, kdy by konflikt mohl skončit.
Trump: Máme zdaleka nejsilnější a nejmocnější armádu na světě a snadno zvítězíme. Již nyní jsme podstatně předstihli naše časové prognózy, ale ať to trvá jakkoli dlouho, je to v pořádku, ať to stojí cokoli. Od samého začátku jsme předpokládali 4 až 5 týdnů. Ale máme schopnost pokračovat mnohem déle.
Reportér: Do Íránu nemáme přístup, takže je těžké přesně odhadnout veřejné mínění. Mnozí, kteří se staví proti režimu, znějí vystrašeně, ale stále doufají, že dojde ke změně. Dnes došlo k mnoha leteckým útokům v Teheránu.
Muž z Teheránu: Pohybovat se po městě je riskantní. Nikdy nevíte, kde k nim může dojít. Jsem ale velmi rád, že prezident Trump splnil své sliby pomoci utlačovanému íránskému lidu.
Reportér: V současné době se válka rozšiřuje. Dnes izraelské útoky na Bejrút. Následovaly po raketách vypálených Hizballáhem na Izrael. Obyvatelé jižního Libanonu prchají ze svých domovů před dalšími izraelskými útoky. Mnozí v zemi mají pocit, že jsou vtahováni do války, které se nechtějí účastnit. Izraelská protivzdušná obrana je silná, ale ne neproniknutelná. Toto je íránská raketa, která zasáhla budovu ve městě Beeršeba. Při dalším včerejším útoku, který zasáhl synagogu v centru země, bylo zabito devět lidí. Tato budova byla... zcela zničena. Tamten kráter, tam býval úkryt. A mezi troskami můžete vidět náboženské knihy. Když se dnes odpoledne chystali pohřbít dvě oběti, zazněly sirény varující před dalšími raketami. Poté pokračovali v truchlení za matku a dceru, Saru a Ranit Alimelech. Bolest ze ztráty milovaného člověka je stejná, ať se narodíte kdekoli. Smutek je zde silný, ale Izraelci tuto válku pevně podporují, protože věří, že íránský jaderný program představuje existenční hrozbu.
Izraelec: Myslím, že je to spravedlivá válka. Doufám, že je to naposledy, co musíme zaplatit takovou cenu. Je to tak smutné. Budeme tu pro děti a rodinu, jak jen to bude možné.
Reportér: Tento konflikt se odráží v celém regionu, protože Írán útočí na americké spojence v Perském zálivu. Zde byla raketou zasažena americká námořní základna v Bahrajnu. Saúdská Arábie uzavřela svou největší ropnou rafinérii po útoku dronem, zatímco Katar zastavil produkci zkapalněného zemního plynu, což vedlo k prudkému nárůstu cen obou komodit. Rizika pro americké vojáky však podtrhuje tento záznam amerického letounu F-15, který havaroval. Piloti tří stíhaček se zachránili seskokem padákem.
"Potřebujete s něčím pomoci?"
Přivítali je zmatení a přátelští Kuvajťané.
"Děkujeme za pomoc."
Poté, co byli omylem sestřeleni protivzdušnou obranou země. Prozatím je íránský režim stále u moci. Pro ně bude pouhé přežití vítězstvím. Kdo ustoupí jako první? Duchovní země nebo prezident Trump?
Moderátor: A Secunder je teď se mnou. Co můžeme říci o dopadu popravy ajatolláha na íránský režim?
Reportér: No, podívejte, Krishnane, režim utrpěl bezprecedentní rány, nejen zabitím ajatolláha Chomejního, ale i mnoha dalších vůdců. Zároveň však režim, alespoň prozatím, stále ovládá ulice. Stále odpaluje rakety směrem k Izraeli a přes Perský záliv. A to je něco, co jsme loni během 12denní války neviděli, že?
A myslím, že důvodem za tím, za íránskou strategií, je naděje, že arabské země Perského zálivu budou tlačit na prezidenta Trumpa, aby se pokusil tuto válku ukončit dříve, že si budou myslet, že cena, kterou musí zaplatit, kterou musí zaplatit svět, za to nestojí. To je podle mě cíl Íránu. Bude to fungovat? To se teprve uvidí. Možná to arabské země Perského zálivu ještě více přiblíží k postoji Izraele a Ameriky. Ale v jistém smyslu lze podle mě vše, alespoň částečně, vysledovat zpět k útokům ze 7. října a k jejich následným dopadům.
A pokud jde o Gazu, poslední věc, na kterou bych chtěl poukázat, je to, že v důsledku tohoto konfliktu, tohoto obnoveného konfliktu, Izrael uzavřel všechny přechody do Gazy. Jedna z největších humanitárních organizací, která tam působí, World Central Kitchen, uvedla, že pokud tyto přechody zůstanou uzavřené, mají dostatek potravin pouze do konce týdne.
(...)
Důsledky americko-izraelských útoků se šíří po celém Středním východě. Jaký je tedy nyní plán Donalda Trumpa? Jak jste slyšeli v předchozí reportáži Secundera, prezident při svém projevu v Bílém domě hovořil o kampani, která by mohla trvat čtyři nebo pět týdnů. Jeho sdělení však byla, mírně řečeno, nejednoznačná. Naše americká redaktorka Anushka Astana je ve Washingtonu. Anushko, co víte?
Reportérka: No, je pochopitelné, že jste z toho zmatení. Takhle se obvykle prezidenti nevyjadřují poté, co zahájili válku. Na dnešní tiskové konferenci trvala aktualizace ohledně Íránu 7 minut. Jinak volá jednotlivým novinářům a sděluje jim informace, které nejsou vždy konzistentní. Washington Postu řekl, že jde o svobodu íránského lidu. Axiosu řekl, že pokud se mu podaří uzavřít jadernou dohodu, mohlo by to skončit do dvou nebo tří dnů. Nyní slyšíme čtyři až pět týdnů. Nyní Donald Trump říká, že je ochoten jít dál. Je však jasné, že administrativa to vnímá jako válku, která potrvá týdny, nikoli měsíce a už vůbec ne roky, jak jsme dnes ráno slyšeli od ministra války Petea Hegsetha:
Hegseth: Média a politická levice, které křičí o nekonečných válkách, přestaňte. Tohle není Irák. Tohle není nekonečné. Je to naopak. Tato operace je jasná, ničivá a rozhodující mise.
Reportérka: A když řekl, že je to opak Iráku, mluvil o chirurgické operaci. Je to, jako by to viděli trochu jako Venezuelu na steroidech, že tam vtrhnete, popravíte vůdce a pak se dostaví výsledky. Poprava je větší, než si mnoho lidí představuje, nejde jen o nejvyššího vůdce, ale o mnoho klíčových osobností, a mnozí doufají, že to povede ke změně režimu. Ale jak jste říkal, reakce na to byla chaotická, íránský režim je velmi odhodlaný přežít. A riziko pro Bílý dům spočívá v tom, že tato chirurgická operace vyvolala něco, co nemohou kontrolovat, méně jako Venezuela a více snad jako ozvěna Iráku, bez plánu, co bude dál.
Moderátor: No, co se stane v takovém případě? Jsou připraveni pokračovat v prodloužené válce, kterou nemohou ukončit?
Reportérka: Je zajímavé slyšet jejich zdůvodnění této války. Donald Trump se vrací 50 let zpět, pokud jde o íránské akce. Pete Hegseth dříve řekl: „My jsme tuto válku nezačali.“ Jsem si jistý, že tak to v současné době na Blízkém východě nevnímají. Pokud jde o to, zda jsou ochotni pokračovat, Donald Trump dříve řekl něco, co naznačuje, že je ochoten. Poslechněte si to.
Trump: Někdo z médií řekl: „Myslím, že vás to po týdnu nebo dvou přestane bavit.“ Ne, nás to nepřestane bavit. Mě to nikdy nepřestane bavit. Kdyby mě to přestalo bavit, nestál bych tu teď. To vám garantuji.
Reportérka: Během několika vteřin po této větě Donald Trump změnil téma a začal mluvit o tanečním sále a zlatých závěsech, které si vybral. Neznělo to jako někdo, kdo je plně soustředěný. Podívejte, Donald Trump je pod politickým tlakem, nejprve ze strany Kongresu. Demokraté tento týden tlačí na hlasování, aby omezili jeho moc, jak mi sdělili někteří z nich, kteří tvrdí, že voličům neposkytl ospravedlnění této války, ale také ze strany jeho voličů. Ti jsou zatím v pohodě, ale rozhodně nechtějí věčnou válku od prezidenta, který vždy sliboval, že to nebude dělat.
(...)
Moderátor: Smrt nejvyššího vůdce Alího Chameneího rozdělila íránské vedení, přičemž dočasná rada duchovních a Revoluční garda stále drží kontrolu. Zatímco USA vyzvaly íránský lid, aby převzal kontrolu nad svou zemí, civilisté čelí dobře vyzbrojeným bezpečnostním silám, jak jsme právě diskutovali, které již dříve v tomto roce použily smrtící sílu k potlačení povstání. Jonathan Rugman podává zprávu.
Reportér: Donald Trump říká, že tato letecká kampaň by mohla trvat čtyři až pět týdnů. Ve skutečnosti však vede závod s časem, aby buď svrhl íránskou vládu, nebo donutil její přeživší vedení k nějaké dohodě se Spojenými státy a ukončil tak tento konflikt, než se globální ceny energií vymknou kontrole. Letecké údery zničily policejní velitelství v této čtvrti Teheránu. Velkou otázkou je, zda to podnítí lidové povstání, k němuž Trump vyzval, nebo zda íránská revoluce trvající 47 let nejen přežije, ale tím se stane ještě tvrdší. V jižním městě Galedar protestující oslavovali smrt svého nejvyššího vůdce ajatolláha Chameneího. "Sním? Haló, nový světe," slyší se křik muže. Tito mladí Íránci by měli být v čele jakékoli druhé revoluce. Ale kolik z nich by se odvážilo povstat bez zbraní? Během demonstrací v lednu byly zabity tisíce lidí. A i kdyby povstali, Trump dosud odmítl říci, zda a jak je bude bránit. Zatímco většina íránského vedení se skrývá, tento ajatolláh, jeden ze tří prozatímních vůdců, promluvil ke svému lidu:
"Z Boží milosti íránský národ opět překoná tyto těžkosti. Ochutnáme sladký nektar vítězství a zdoláme vysoké vrcholy. Čelíme intenzivnímu a obtížnému období. Z Boží milosti toto nebezpečí překonáme."
Reportér: Írán pravděpodobně řídí tento muž, Ali Larijani, který není duchovním, ale dlouholetým úředníkem. Dnes vyloučil jednání s Američany a prohlásil, že Írán se připravil na dlouhou válku. V sobotu byla bombardována škola vedle námořní základny. Byl to první den íránského pracovního týdne. Školní knihy a tašky byly pokryty krví a popelem a podle zpráv bylo zabito nejméně 100 lidí. Jedná se pravděpodobně o dosud nejkrvavější útok, který připomíná rizika, jimž čelí každá letecká kampaň. Další civilisté byli údajně zabiti zde v Teheránu, ačkoli se předpokládá, že cílem byl post revoluční gardy. Donald Trump tvrdí, že tato bombardovací kampaň je v předstihu, ale nemůže kontrolovat vše, co on a Izraelci zde rozpoutali. A americké zpravodajské služby údajně velmi pochybují, že íránská vláda bude v dohledné době svržena.
Moderátor: Nyní jsou tedy ajatolláh a další íránští představitelé mrtví. Jaký to má dopad na režim? Kieran Jenkins má následující informace.
Reportér: Prezident Trump řekl, že chce, aby se Írán vyvíjel jako Venezuela, kde Amerika odstranila vůdce a vypořádala se s jeho zástupcem. Írán je ale velmi odlišný. Zabití Chomejního a dalších vysokých představitelů režim nesvrhlo, protože má hustou strukturu, která se vyvíjela více než čtyři desetiletí. Kromě nejvyššího vůdce je tu ještě íránský prezident, který je stále naživu. Ačkoli se v Íránu konají volby, ve kterých voliči volí prezidenta, parlament a shromáždění odborníků, k čemuž se ještě vrátíme, ve skutečnosti je moc v rukou malé duchovní elity. Nejvyšší vůdce stojí v čele této elity. Jmenoval nejen předsedu soudní moci, ale také polovinu vlivné Rady strážců, která se skládá z 12 duchovních a právníků a která hájí islámský systém. Tito duchovní vetují zákony a přísně kontrolují, kdo se může ucházet o zvolení, včetně voleb do shromáždění odborníků, 88 šíitských duchovních, kteří zvolí příštího nejvyššího vůdce a jsou velmi loajální k režimu. Existuje také Revoluční garda, založená před 40 lety jako paralelní síla k armádě, která je pravděpodobně mocnější než samotná armáda a byla zřízena výslovně za účelem obrany íránského islámského systému. Pod Revoluční gardou existuje milice Basij. Jedná se o rozsáhlou dobrovolnickou paramilitární organizaci, která má extrémně pevnou kontrolu nad íránskou společností, potlačuje protesty a prosazuje islámské pravidlo. Tyto instituce nyní pokračují ve své činnosti. Teoreticky je Írán nyní řízen tříčlennou prozatímní radou složenou z prezidenta Masoudem Pezeškianem, předsedou soudní moci a členem Rady strážců, přičemž další mocné osobnosti jsou silně zapojeny v zákulisí. Smrt nejvyššího vůdce je samozřejmě velmi významná, ale stejně tak jsou významné i struktury, které vybudoval a které ho přežily.
(...)
Moderátor: Jak jsme slyšeli, v konfliktu se otevřela nová fronta poté, co libanonský Hizballáh zaútočil raketami a drony na izraelskou vojenskou základnu v Haifě a Izrael odpověděl bombardováním předměstí Bejrútu, při kterém zahynulo 31 lidí. Naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsum je v Bejrútu. Lindsay.
Reportérka: Krishnane, dnes večer je v ulicích Bejrútu poměrně klid, lidé samozřejmě už něco podobného zažili. Před pouhými 16 měsíci prožili strašlivou válku. Nyní Hizballáh, který je zástupcem Íránu, vystřelil přes noc 6 raket na Izrael a výsledkem byla mnohem silnější odvetná palba. Izraelci nyní tvrdí, že zasáhli cíle Hizballáhu. Ty se nacházejí částečně v jižních městech přímo na hranicích s Izraelem, ale také v jižních předměstích Bejrútu, které stále ovládá Hizballáh, i když je Hizballáh mnohem slabší než dříve. Izraelci tvrdí, že zasáhli finančníky, že zasáhli některé Íránce a zabili některé Íránce, kteří pracují pro Hizballáh. Nyní jsou obyvatelé Libanonu, zejména ti, kteří žijí v těchto jižních předměstích, opět na útěku. Z města Sidon vyjížděly davy aut a podle informací stále vyjíždějí. A právě když jsme před pár hodinami přijeli, došlo k dalším útokům. Izraelci znovu zasáhli Bejrút. Jedná se tedy o velmi aktivní frontu v této se rozšiřující válce.
Moderátor: Pokud se válka rozšiřuje, jaké jsou její nechtěné důsledky?
Reportérka: Myslím, že nechtěným důsledkem je destabilizace celého regionu. A víme, co má prezident Trump rád. Má rád to, čemu se ve Venezuele říká „one and done“. "jednou a hotovo". To znamená, že provedete jeden útok, odstraníte nejvyššího představitele a podle jeho názoru je vše vyřešeno. Ale tato válka je každým dnem složitější a destabilizuje region Perského zálivu. Perský záliv je samozřejmě známý svou prosperitou. Je to místo, kam lidé jezdí žít, protože mají rádi slunce a protože je to tam bez daní. A tento region nyní trpí obrovskými ekonomickými problémy, stejně jako problémy s ničením a ohrožením života a zdraví. A vůbec není jasné, kde to skončí. Prezident Trump vlastně neřekl, jaká je jeho strategie. Nevíme přesně, čeho se snaží dosáhnout, ale to, co dělá, destabilizuje celý region.
Moderátor: V Británii nyní sir Keir Starmer řekl poslancům, že nevěří v změnu režimu leteckým bombardováním. Poté, co rozhněval Donalda Trumpa tím, že mu sdělil, že Velká Británie se nezúčastní vojenské ofenzívy proti Íránu, premiér řekl, že povolí americkým letadlům používat britské základny pro obranné mise. Uvedl také, že do Perského zálivu jsou vysílány týmy pro rychlý zásah, aby podpořily britské občany, kteří se tam ukrývají. Náš politický redaktor Gary Gibbon podává zprávu.
Reportér: Pozdní noční oznámení premiéra, že USA mohou nyní využívatzákladny britského letectva RAF Fairford a Diego Garcia k bombardování íránských raketových odpalovacích zařízení, mu nepřineslo žádné veřejné poděkování. Prezident Trump řekl, že je velmi zklamán reakcí Velké Británie na počáteční bombardování Íránu a že Keir Starmer reagoval příliš pozdě. Jeho ministr obrany se také přidal.
Hegseth: Jak jsme říkali od začátku, schopní partneři jsou dobří partneři. Na rozdíl od mnoha našich tradičních spojenců, kteří zoufale lámou rukama a svírají perly, váhají a koktají ohledně použití síly.
Reportér: Jemu a jeho šéfovi se nelíbila slova Keira Starmera v Dolní sněmovně, kde zněl jako člověk, který si myslí, že operace Epochální zuřivost by by mohla být epochální chybou.
Starmer: Tato vláda nevěří v změnu režimu z nebe. Poučení z historie nás naučilo, že při přijímání takovýchto rozhodnutí je důležité, abychom stanovili zákonný základ pro to, co Spojené království dělá. To je jedno z poučení z Iráku. A že existuje proveditelný, promyšlený plán s cílem, který lze dosáhnout.
Reportér: Nepotřebný personál opouští základnu RAF Akrotiri na Kypru. Dnes ráno byly zachyceny dvě bezpilotní letouny směřující k základně, poté co jeden z nich zasáhl základnu o půlnoci. Premiér řekl, že USA tuto základnu nebudou využívat. A někteří labourističtí odpůrci války v Iráku nyní opatrně vítají reakci Keira Starmera na kroky USA.
Labouristický poslanec ve sněmovně: Mohu pochválit svého ctihodného přítele za jeho rozhodný postoj.
Jiný labouristický poslanec ve sněmovně: Nebylo snadné postavit se prezidentovi a nenechat se vtáhnout do této války, která nemá žádný zřejmý plán na ukončení. Premiér má pravdu, je třeba mít plán. Sdělil mu americký prezident svůj plán nebo se s ním o něm poradil? Z naší zkušenosti totiž víme, že pro politiky je snadné zahájit válku a odpálit zbraně. Až když střelba skončí, začíná noční můra.
Reportér: Ostatní se připojili k jeho souhlasu a přizpůsobili se tónu premiéra, který zpíval jejich píseň.
Labouristický poslanec ve sněmovně: Mohu mu poděkovat za jeho právo vyzývat k opatrnosti?
Reportér: To však nestačí lídrovi Strany zelených, který přivedl do parlamentu svoiu vítězku doplňkových voleb.
Zack Polanski: Většina lidí v této zemi nechce, aby naše britské základny využívala americká armáda. A jediným důvodem, proč se tak děje, je to, že Keir Starmer není schopen se postavit Donaldu Trumpovi.
Reportér: Keir Starmer řekl, že využití britských základen USA bude omezeno na konkrétní bombardovací mise, jako jsou útoky na íránské raketové odpalovače. To bylo odůvodněno mezinárodním právem o kolektivní obraně, řekl, a bylo to velmi potřebné pro spojence na Blízkém východě. Ministerstvo zahraničí odhaduje, že v této oblasti by mohlo být 300 000 britských občanů, mezi nimiž je mnoho lidí, kteří uvízli při přestupech na letech přes celý svět a nyní neví, kdy budou lety obnoveny.
Turista: Jsem velmi znepokojený. Chci se vrátit domů, pojedeme do Austrálie. A nevím, co se děje. Jen doufám, že letiště brzy otevřou.
Reportér: Pátek, přes záliv od Íránu, Dubaj, nejrušnější mezinárodní letiště na světě. Dauhá, desáté nejrušnější. Takto vypadal letecký provoz těsně před útokem. Obloha byla zaplněna civilními letadly. O dva dny později je obloha prakticky prázdná. Několik letadel oblétává region, většina se mu však zcela vyhýbá. Dnes odpoledne je na letišti Heathrow prázdná hala, která je obvykle plná cestujících směřujících na Blízký východ. Někteří členové vlády již předpovídají ekonomický dopad, který podle nich bude následovat po narušení obchodu, cestovního ruchu a růstu cen ropy.
Je to jen něco málo přes rok, co Keir Starmer navázal... plné přátelství s Donaldem Trumpem. Na schůzce v Bílém domě to bylo nazváno láskou. A poté, co Keir Starmer tolikrát mlčel ohledně Chagosových ostrovů, Grónska, cel, se dnes zdálo, že se něco změnilo. A i když to neřekl nejostřejším a nejdrsnějším způsobem, jakým mohl, bylo naprosto jasné, co Keir Starmer říkal Donaldu Trumpovi, světu, že plán, který máte, vojenská akce, kterou v současné době provádíte v Íránu, je nelegální a není založena na řádném plánu. Po léta nám bylo řečeno, že po brexitu, možná určitě po Trumpovi, se Británie přiblíží Evropě a vzdálí se Americe. Pokud by se někdy napsala taková kniha, mohl by to být její významný odstavec. Dalším jevem, který jsme dnes viděli, bylo to, že levice Labouristické strany se ocitla v poněkud nezvyklé situaci, kdy schvalovala to, co labouristický premiér říká o vojenské akci USA. Jak jste tam slyšeli, nebyli schopni provést převrat a zpívat tak, jak to dnes dělali, po dlouhou dobu. Bylo to také docela výmluvné. Stalo se to v okamžiku, kdy Keir Starmer potřebuje co nejvíce podpory, jakou může v Labouristické straně najít, ale také vypadal uvolněněji, jako starý lidskoprávní právník. Vypadal uvolněněji než při čtení některých svých posledních prohlášení.
(...)
Moderátor z Tel Avivu: A Secunderr je tu se mnou, aby řekl poslední slovo. Myslím tím, jaké jsou další tlaky na pokračování války?
Reportér: No, Krishi, podívejte, existují zprávy, že země Perského zálivu se obávají o své zásoby protivzdušných raket. A že v důsledku toho vyvíjejí tlak na prezidenta Trumpa, aby tuto válku ukončil co nejdříve. Další důležitou věcí, kterou je třeba zmínit, je to, že zachycení rakety stojí mnohem více peněz než její výroba a odpálení. Tato nerovnováha je ještě výraznější, pokud jde o drony. Zároveň je ale těžké si představit, za jakých podmínek by prezident Trump mohl tuto válku ukončit. Určitě si lze představit, že by nechal některé prvky režimu nedotčené, ale bez úplné nebo téměř úplné kapitulace prvků íránského režimu v otázce Trumpových požadavků ohledně jaderného programu. Těžko si to představit. A ještě jedna poslední poznámka: dostáváme zprávy z Íránu o výbuších v blízkosti věznice, o útěku vězňů a následné střelbě. Je velmi těžké získat ověřené informace z Íránu, ale budeme to sledovat a doufáme, že vám zítra přineseme více informací.
Moderátor: Děkuji, Secundere, a také máme zprávy o výbuších nad Dauhá dnes večer v posledních několika minutách. To je pro dnešní večer vše. Zítra jsme zpět v 7:00. To byly Channel 4 News z Tel Avivu. Přeji vám příjemný večer.
