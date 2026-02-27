Británie pochybuje o schopnosti vlastních i francouzských jaderných raket prorazit obranu kolem Moskvy
27. 2. 2026
To zpochybňuje politiku jaderného odstrašení ze strany obou evropských jaderných mocností, uvádí zpráva Royal United Services Institute (RUSI) v Londýně, jednoho z předních think-tanků v oblasti obrany a bezpečnosti.
Vrstvený multifunkční raketový a kosmický obranný systém A-235 "Nudol" a protiletadlové raketové systémy S-500 Prometeus jsou schopny zabránit průniku jaderných hlavic vypouštěných raketami z britských a francouzských ponorek, píše RUSI. A jakákoli pochybnost o účinnosti těchto zbraní snižuje jejich hodnotu jako odstrašujícího prostředku. A to v situaci, kdy evropské země zvažují možnost vytvoření vlastního jaderného štítu vzhledem k pochybnostem, které vznikly ohledně spolehlivosti Spojených států jako spojence schopného je chránit pod novou americkou administrativou. Zatím se začíná diskutovat hlavně o rozšíření francouzského a možná i britského jaderného deštníku na evropské země.
Řešením v současné situaci může být instalace hypersonických manévrovacích hlavic na balistických raketách dlouhého doletu, které lépe obcházejí a ničí obranu. To by mělo zajistit průnik britských strategických střel Trident a francouzských M51 skrz ruský protiraketový systém, a poté bude stačit použití nejaderných hlavic, uvádí RUSI.
Systémy "rychlého nejaderného úderu" umožní Evropě zasáhnout protivníka konvenčními zbraněmi. Jejich vysoká rychlost, dosah a ničivá síla donutí Rusko nasadit vysoce technologicky náročnou obranu na mnohem větších územích:
"Mnoho cílů, které dříve vyžadovaly použití jaderných zbraní, lze nyní zasáhnout konvenčními zbraněmi. Prostředky okamžitého úderu to uskuteční."
Proto je nezbytné aktivně zavádět hypersonické technologie, "i když předpokládáme, že zůstanou drahé," uvádí zpráva.
Od roku 2018 Spojené státy investovaly více než 12 miliard dolarů do vývoje, testování a nasazení hypersonické rakety Dark Eagle. Cena první baterie podle Úřadu pro odpovědnost vlády USA činí 2,7 miliardy dolarů, včetně raket. Byla nasazena v prosinci po četných zpožděních.
Spojené státy zaostávají za Čínou a Ruskem ve výrobě hypersonických zbraní. Moskva již používá raketu Zirkon k útokům na Ukrajinu a dvakrát ji zasáhlo hypersonickou balistickou střelou Orešnik. Během náletu v noci 26. února byly použity dvě rakety Zirkon, ale byly sestřeleny, informovala ukrajinská média s odkazem na letectvo Ozbrojených sil Ukrajiny.
Evropský výrobce raket ArianeGroup jedná s Německem a Francií o vývoji nové balistické rakety schopné zasáhnout cíle vzdálené několik tisíc kilometrů pomocí hypersonických hlavic. Vincent Perry, ředitel obranných programů společnosti, řekl novinářům v únoru:
"Mluvíme o doletu alespoň 1 000 kilometrů. Ale můžeme jej zvýšit na 2 000 a až 3 000 kilometrů."
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse