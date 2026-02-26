Robert Reich: Pete Hegseth a umělá inteligence - stroj soudného dne
26. 2. 2026
Dvě síly brání rozumné regulaci AI. Hegseth je jednou z nich
Co je pro vás důležitější? Umožnit Peteovi Hegsethovi používat umělou inteligenci (AI) podle libosti, NEBO zabránit AI v hromadném sledování Američanů a vytváření smrtících zbraní bez lidského dohledu?
To je jasná volba, kterou představuje zintenzivňující se boj mezi AI společností Anthropic a Petem Hegsethem, Trumpovým ministrem „války“.
AI je nebezpečná jako peklo. Považuji ji za jednu ze čtyř existenčních krizí, kterým Amerika nyní čelí – spolu se změnou klimatu, rostoucí nerovností a ničením naší demokracie.
AI je samozřejmě schopná změnit lidský život k lepšímu. Pokud však nebude regulována, může se stát destruktivní noční můrou – dá vládě moc vědět o nás vše a potlačovat veškerý nesouhlas, zkreslovat zprávy a média do té míry, že nikdo nebude schopen rozlišit mezi lží a pravdou, a ohrožovat lidstvo roboty, kteří by mohli rozhodnout, že jsme zbytečnou překážkou v jejich snaze ovládnout Zemi.
Nyní je čas zavést bezpečnostní opatření. Dvě síly však toto ztěžují, ne-li znemožňují.
První z nich je chamtivost korporací, kvůli které OpenAI, xAI Elona Muska a Google upustily od všech bezpečnostních opatření. Několik výzkumníků v oblasti AI v posledních týdnech opustilo firmy zabývající se AI a varovalo, že bezpečnost a další aspekty jsou odsunuty stranou, protože jejich korporace získávají miliardy dolarů a připravují se na první veřejnou nabídku akcií, která jejich vedoucím pracovníkům přinese obrovské bohatství.
Druhou silou je Trumpova administrativa, která nechce žádná omezení umělé inteligence – včetně omezení ze strany státních vlád. Je to hlavně proto, že odvětví umělé inteligence se stalo mocnou silou ve Washingtonu, která sype peníze politikům, kteří budou plnit její příkazy (včetně Trumpa), a proti politikům, kteří chtějí bezpečnostní opatření. A také proto, že mnoho Trumpových úředníků je zkorumpovaných a má vlastní finanční zájmy v umělé inteligenci.
Anthropic je jednou z nejbezpečnějších společností v oblasti umělé inteligence. Byla založena jako výzkumná laboratoř pro bezpečnost umělé inteligence v roce 2021 poté, co její generální ředitel Dario Amodei a další spoluzakladatelé opustili OpenAI, protože se obávali, že ChatGPT od OpenAI se dostatečně nezaměřuje na bezpečnost.
Amodei tvrdí, že AI potřebuje přísná bezpečnostní opatření, aby nemohla potenciálně zničit svět. V roce 2022 se rozhodl nevydat dřívější verzi softwaru AI Claude od společnosti Anthropic, protože se obával, že by to mohlo odstartovat nebezpečný technologický závod. V podcastovém rozhovoru v roce 2023 řekl, že existuje 10 až 25 procentní šance, že AI by mohla zničit lidstvo.
V lednu Amodei v eseji argumentoval, že „využívání umělé inteligence k domácímu masovému sledování a masové propagandě“ je „zcela nelegitimní“ a že smrtící zbraně automatizované umělou inteligencí by mohly výrazně zvýšit riziko, že „demokratické vlády je obrátí proti vlastnímu lidu, aby se chopily moci“. Interně má společnost přísné pokyny, které zakazují využívání její technologie k podpoře násilí.
V uplynulém roce společnost Anthropic bojovala proti Trumpovu režimu tím, že prosazovala státní a federální opatření na ochranu před umělou inteligencí.
V posledních týdnech se Hegseth a Amodei přou o to, že Pentagon používá umělou inteligenci společnosti Anthropic nazvanou Claude. Amodei trvá na svých požadavcích: žádné sledování Američanů a žádné smrtící autonomní zbraně bez lidské kontroly.
Spor začal, když společnost Palantir pomohla Pentagonu zajat venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Palantir je dodavatelem Pentagonu, který používá Claude od společnosti Anthropic. (Společnost Palantir, kterou spoluzaložil krajně pravicový miliardář Peter Thiel a nyní ji vede Alex Karp, je mým kandidátem na nejhorší společnost v Americe, protože umožňuje vládám, armádám a orgánům činným v trestním řízení rychle zpracovávat a analyzovat obrovské množství vašich osobních údajů.)
Když se vrcholoví manažeři společnosti Anthropic zeptali manažerů společnosti Palantir, zda byl Claude použit v operaci proti Madurovi, manažeři společnosti Palantir se začali obávat, že Anthropic nemusí být spolehlivým partnerem v budoucích operacích Pentagonu. Kontaktovali Pentagon a Hegsetha.
Minulé úterý Hegseth vydal Anthropicu ultimátum: Musí Pentagonu umožnit používat svou AI pro jakýkoli účel, jinak Trumpova vláda uplatní zákon o obranné výrobě (Defense Production Act) – což donutí Anthropic umožnit Pentagonu používat Claude a zároveň ohrozí všechny vládní zakázky Anthropicu.
Pentagon již má dohody s Muskovou společností xAI o použití její umělé inteligence Grok a blíží se k dohodě s Googlem o použití jeho vlastního modelu umělé inteligence Gemini. Claude od společnosti Anthropic je však považován za lepší produkt, který poskytuje přesnější informace.
O co zde jde? O všechno.
Úředníci Pentagonu uvedli, že oni mají právo používat umělou inteligenci, jakkoli chtějí, pokud ji používají v souladu se zákonem.
Ale protože AI má takovou politickou moc, Kongres a Trumpova vláda nepřijmou zákony, které by jí zabránily dělat hrozné věci. To v podstatě ponechává odpovědnost na soukromých AI firmách, jako je Anthropic. Anthropic říká, že chce podporovat vládu, ale musí zajistit, aby její AI byla používána v souladu s tím, co může „odpovědně dělat“.
Hegseth a Trumpova administrativa dali společnosti Anthropic čas do pátku do 17:00, aby souhlasila s tím, že Pentagon bude její AI používat, jak se mu zlíbí, jinak si ji prostě vezme.
Přátelé, nejde jen o spor mezi dvěma lidmi – Hegsethem a Amodeiem. Nejde ani o boj mezi Pentagonem a jednou společností. Tato otázka jde daleko za rámec této konkrétní kontroverze. Nechci být příliš alarmistický, ale výsledek by mohl ovlivnit budoucnost lidstva.
Co můžete udělat vy? Zavolejte dnes svým senátorům a zástupcům a řekněte jim, že nechcete, aby ministerstvo obrany převzalo AI technologii společnosti Anthropic, a že chcete, aby zavedlo přísné kontroly budoucího používání AI.
Navštivte www.congress.gov/members/find-your-member a zadejte svou adresu do vyhledávacího pole. Zobrazí se seznam vašich zástupců a jejich kontaktní údaje. Nebo můžete zavolat přímo na ústřednu Kapitolu na číslo 202-224-3121 a nechat se přepojit do kanceláře vašeho zástupce.
Jak jsem již řekl, zaměstnanci Kongresu zaznamenávají každý hovor, který přijde do jejich kanceláře, do databáze, která informuje poslance o problémech, které zajímají jejich voliče, a tyto údaje pak využívají při svém rozhodování. Zaměstnanci, kteří zodpovídají telefony, jsou vyškoleni k tomu, aby hovořili s voliči, a dělají to celý den. Nebudou s vámi diskutovat o vašem stanovisku, ale pravděpodobně budou především poslouchat a dělat si poznámky.
Prosím. Ještě dnes.
Diskuse