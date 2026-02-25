Tak Epsteinovi kamarádi Andrew a Mandelson byli zatčeni ve Velké Británii. A v USA? Nic, nula, absolutně nic
Alespoň Britové nám poskytli záběry ze zatýkání pachatelů. Obávám se však, že Američané, kteří hledají skutečnou spravedlnost, budou muset čekat, čekat a čekat.
Nemůžu uvěřit, že policisté včera nevyužili maximálně dramatický efekt, když vezli Petera Mandelsona na policejní stanici, aby jim pomohl s vyšetřováním. Ani neudělali to, co se obvykle dělá, když policista položí ruku na hlavu podezřelého, aby ho usadili na zadní sedadlo auta. Absolutně žádný smysl pro příležitost, píše Marina Hyde.
A víte, opravdu to mohli udělat. Zneužití úřední moci je tak archaický starý zákon a tak neuvěřitelně těžko prokazatelný, že je možné, že jste již viděli už úplný vrchol důsledků souvisejících se zákonem jak pro Mandyho, tak pro Andyho. Trestem je veřejné zatčení pachatele. Bez urážky vůči vysoce vážené Metropolitní policii a různým dalším silám, které našly vzácný skandál s gangem groomerů, který je zajímá, ale je těžké se zbavit hluboce zakořeněného podezření, že se jen snaží vypadat zaneprázdněně.
Ale podívejte, získali jsme z toho jednu ikonickou královskou fotografii a klip s Mandelsonem, nad kterým byste se mohli zamyšleně pozastavit: „Je to opravdu poprvé, co byl zatčen? Musím mít deja vu, protože se to ještě nestalo, ale připadá mi to podivně povědomé. Z jakéhokoli důvodu.“ Každopádně mi dovolte zopakovat, že oba muži zmínění v tomto odstavci popírají jakékoli protiprávní jednání.
Ve Velké Británii byli tedy v souvislosti se skandálem Epsteina zatčeni dva muži: jeden známý jako velmi chytrý a druhý známý jako velmi hloupý. Co je spojuje? Mám teorii o mnoha, mnoha přátelích Jeffreye. A to, že čím více zranitelné je prostředí, ze kterého pocházejí, tím větší je šance, že pocítí ne příliš plnou sílu zákona. To může být důvod, proč jediní dva zatčení, které jsme viděli – kromě samotného Epsteina a jeho komplice Ghislaine Maxwellové – pocházejí z britské monarchie a z nejvyšších kruhů britské politiky.
Jsou tyto instituce v dobrém zdravotním stavu? Ehm, odpověď není nutná. Ale pokud patříte mezi Jeffreyho velké ryby z oblasti velkých technologií nebo jste velkým hráčem z oblasti vysokých financí – no, jak kdysi poznamenala Holly Golightly o uklidňující fasádě Tiffanyho, nic moc špatného se vám tam nemůže stát.
Ve skutečnosti, když se podívám na to, co se zřejmě stalo, nejsem si jistá, zda se vám v USA může stát něco moc špatného, pokud jde o spojení s Epsteinem. Hodně se mluví o britské smetánce, ale americká smetánka se pokryla ještě menší slávou. No tak, Ameriko – musíš někoho zatknout. Nebo ne? Aspoň jednoho, pro zachování zdání? Možná bys mohla zatknout jednoho z těch malých lidí, kteří uklízeli po tom, co se stalo s těmi dívkami, a obvinit ho z napomáhání. Opět, jen pro zachování zdání.
I při konzervativních odhadech toho, co Jeffrey Epstein doslova po desetiletí dělal, je logické, že v tom muselo být zapojeno strašně moc lidí. Říkají to i ti nejvyšší představitelé Trumpovy administrativy. Miliardář a ministr obchodu Howard Lutnick nedávno ujistil svět, že Jeffrey Epstein byl „největší vyděrač všech dob“. Zdá se však, že k provozování tohoto epického vyděračského podniku stačil jediný člověk (již zesnulý). Nikdo jiný s tím neměl vůbec nic společného, ani o tom nevěděl. I když přijmeme tuto absurdní premisu, koho podle Howarda vydíral ten největší vyděrač v historii?
Pravděpodobně docela dost lidí, z nichž většina byla natolik známá, že měla co ztratit, aby zaplatila? Bylo by dobré, kdyby tato údajně nebojácná americká administrativa, FBI nebo kterýkoli z amerických stovek tisíců policistů či 1,3 milionu aktivních právníků (!) mohl uvést jediné jméno a prohlásit danou osobu za osobu aktivního policejního zájmu – a ještě lepší by bylo, kdyby se formálně rozhodli předvolat ji k výslechu, byť jen na pět minut. A přesto se nikdo a nic nedostalo ani zdaleka před soud, s výjimkou Jeffreyho a Ghislaine. Firma Epstein Inc, o které jsme byli dlouho ujišťováni, že se jedná o obrovskou zločineckou organizaci, se zdá být ve skutečnosti malým rodinným podnikem.
Samozřejmě ne pro ženy a dívky, které se staly jeho oběťmi. Když byla na začátku tohoto měsíce zveřejněna poslední várka dokumentů, téměř 100 přeživších uvedlo, že jejich identita byla prozrazena v tisících dokumentů a fotografií, zatímco mnoho z těch, kteří je zneužívali, zůstalo podle nich chráněno. Americké ministerstvo spravedlnosti později uvedlo, že zveřejnění jmen a adres obětí, bankovních údajů a dalších informací bylo způsobeno „technickou nebo lidskou chybou“. O tom není pochyb, není pochyb. Proč, proč jen tato skutečně neuvěřitelná neschopnost nadále pronásleduje toto vyšetřování, které definuje celou éru?
Těžko říct. Bohužel, s nekonečnou neochotou, mám také další teorii o skandálu Epsteina. Nikdo další nebude odsouzen za sexuální delikty. Nikdo vůbec. Všechny ty ženy, dívky – děti? – bez odplaty. Nikdo, kromě mrtvého muže a uvězněné ženy, nebude nikdy odsouzen, ani téměř jistě nikdy obviněn, ani zde, ani v USA. Je dokonce možné – a pravděpodobné –, že největší jména, o kterých by veřejnost opravdu, opravdu ráda slyšela více, nebudou nikdy ani vyslechnuta. Budou i nadále velkými zvířaty, nebo budou mimo radar, nebo budou lidmi, kteří se prostě nebojí zaklepání na dveře, protože dokonale rozumějí tomu, jak systém funguje. A vždy tomu tak bylo.
