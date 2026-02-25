Pistorius uvedl, že Trump jedná v Putinův prospěch
25. 2. 2026
Podle něj činy šéfa Bílého domu ovlivnily jak průběh války, tak sebedůvěru Vladimira Putina, když během setkání na Aljašce 15. srpna 2025 "před ním rozprostřel červený koberec a přivítal ho jako přítele". Současně Spojené státy z iniciativy nového prezidenta zcela opustily vojenskou podporu Ukrajině.
Pistorius také naznačil, že Trump udělal taktickou chybu v mírových jednáních, když odmítl možnost vstupu Ukrajiny do NATO. Americký prezident "předčasně a zbytečně" odstranil otázku členství Kyjeva v Alianci z programu, domnívá se šéf Bundeswehru.
V rozhovoru Pistorius slíbil pokračovat ve vojenské a finanční podpoře Ukrajiny, přičemž poznamenal, že ruská agrese se změnila ve vyčerpávání a Putin "předstírá, že vyjednává, zatímco teroristická válka proti civilistům na Ukrajině pokračuje".
Vyzval, aby se podpora Kyjeva neoslabovala, a pokud se podíváte na stav ruské ekonomiky, nyní je "právě ten správný čas udržet zvolený kurz," dodal.
