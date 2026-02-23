Trump hrozí „silnějšími a nepříjemnějšími“ cly uprostřed zmatku ve Velké Británii a EU; Wall Street klesá
23. 2. 2026
Trump hrozí „mocnějšími a nepříjemnějšími“ cly
Donald Trump prohlásil, že může používat cla „mnohem mocnějším a nepříjemnějším způsobem“, než dosud.
V příspěvku na své sociální síti Truth Social americký prezident opět zaútočil na americký Nejvyšší soud za to, že v pátek rozhodl proti jeho rozsáhlým globálním clům, a označil jej za „nekompetentní“.
Tvrdí také, že soudci „náhodně a nevědomky“ rozšířili jeho prezidentské pravomoci v oblasti cel.
Trump píše:
Nejvyšší soud (budu ho na chvíli psát malými písmeny z důvodu naprostého nedostatku respektu!*) Spojených států mi jako prezidentovi Spojených států náhodně a nevědomky dal mnohem větší pravomoci a sílu, než jsem měl před jejich směšným, hloupým a mezinárodně velmi rozdělujícím rozhodnutím.
Za prvé, mohu použít licence k tomu, abych udělal naprosto „hrozné“ věci zahraničním zemím, zejména těm zemím, které nás po mnoho desetiletí OKRÁDALY, ale podle tohoto rozhodnutí jim nemohu účtovat licenční poplatky, což je nepochopitelné – VŠECHNY LICENCE VŠAK POPLATKY ÚČTUJÍ, proč to tedy Spojené státy nemohou dělat? Licence se vydává za účelem získání poplatku! Názor to nevysvětluje, ale já znám odpověď! Soud také schválil všechna ostatní cla, kterých je mnoho, a všechna mohou být použita mnohem silnějším a nepříjemnějším způsobem, s právní jistotou, než cla, která byla původně použita.
Náš neschopný nejvyšší soud odvedl skvělou práci pro nesprávné lidi a za to by se měli stydět (ale ne Velká trojka!).
[To je odkaz na menšinu tří soudců, kteří v minulém týdnu podpořili Trumpa v rozhodnutí].
BritishAmerican Business (BAB), transatlantická obchodní organizace, se obává, že britské podniky budou zasaženy vyššími cly, jakmile zítra vstoupí v platnost nové globální clo ve výši 15 % zavedené Trumpem.
Generální ředitel BritishAmerican Business Duncan Edwards říká:
„Nové 15% clo na dovoz do USA, uložené podle § 122 obchodního zákona z roku 1974, znamená pro většinu britských vývozců do USA efektivní 50% zvýšení celní sazby, které vstoupí v platnost zítra.
„To je samozřejmě zklamáním a vyvolává to důležité otázky, které britský tým bude muset vznést svým protějškům a na které podniky budou doufat v odpovědi.
„Za prvé, bude Spojenému království v souladu s dohodou o ekonomické prosperitě v rámci tohoto nového výkonného nařízení přiznána „sleva“ ve výši 10 % na clo? Za druhé, budou britští vývozci moci požadovat vrácení dříve zaplaceného cla a jak bude tento proces probíhat?
A za třetí, co se stane, když uplyne 150denní lhůta stanovená zákonem?
„Zdá se nám, že odpověď na třetí otázku nyní leží na Kongresu, který bude muset rozhodnout, zda se obchodní politika slíbená touto administrativou během voleb stane součástí zákona. Vzhledem k těsnému poměru hlasů v obou komorách Kongresu se definitivní odpověď jeví jako nepravděpodobná, takže podniky by měly počítat s pokračující nejistotou.“
Ava Trade: Změny cel způsobily nestabilitu na trzích
Kate Leaman, hlavní tržní analytička společnosti AvaTrade, říká:
„Rozhodnutí Nejvyššího soudu z minulého týdne zablokovat velká nouzová cla prezidenta Trumpa způsobilo rychlý vzestup trhů, ale jeho rychlá reakce dnes trhy opět destabilizovala.
„Trump zvýšil paušální clo z 10 %, přičemž vynechal některé energie a minerály, ale zasáhl většinu dovozů. To vyděsilo EU, která pozastavila dohody, a Indii, která je odložila. Americké společnosti nakupující v zahraničí, v oblasti technologií, továren a gadgetů, čelí novým tlakům na náklady – i když mírnějším než dříve.
„Nejde o trvalé ukončení obchodních sporů. Toto řešení platí maximálně 150 dní, poté se k věci vyjádří Kongres. Investoři by měli počítat s dalšími výkyvy.“
Ceny britských a amerických státních dluhopisů rostou, investoři se vyhýbají akciím a upřednostňují bezpečnější aktiva.
To stlačilo úrokovou sazbu, neboli výnos, britských 10letých dluhopisů na nejnižší úroveň od prosince 2024.
Jedná se o malý pohyb – výnosy 10letých dluhopisů klesly o méně než tři bazické body (0,03 procentního bodu) na 4,327 %, ale americká vláda to jistě uvítá, protože to znamená, že náklady na emisi dluhopisů a obsluhu státního dluhu klesly.
DJIA klesl téměř o 700 bodů
Britský růmyslový index Dow Jones po hodině obchodování klesl o 681 bodů, tj. o 1,37 %, na 48 944 bodů, obchodníci reagují na nejistotu ohledně amerických cel a hrozeb, které se objevují na účtu Donalda Trumpa na sociální síti Truth Social.
Dvacet jedna z třiceti akcií v indexu kleslo, v čele s American Express (-6,2 %), Salesforce (-5,3 %) a Nike (4,9 %).
Trump vyhrožuje vyššími cly zemím, které „si zahrávají“ s dohodami
Zjevně rozzuřený Donald Trump také napsal, že každá země, která se rozhodne „zahrávat si“ s USA, bude čelit ještě vyšším clům.
V dalším příspěvku na Truth Social prezident uvádí:
Každá země, která chce „zahrávat“ s absurdním rozhodnutím Nejvyššího soudu, zejména ty, které „okrádaly“ USA po celá léta, ba dokonce desetiletí, se setkají s mnohem vyššími cly, než na jakých se nedávno dohodly. POZOR, KUPUJÍCÍ!!!
Děkuji za vaši pozornost v této věci. Prezident DONALD J. TRUMP.
Není jasné, které země má na mysli, ale dnes ráno EU odložila ratifikaci své obchodní dohody s USA kvůli nejistotě ohledně cel.
Americké továrny zakončily rok 2025 slabým výsledkem, navzdory snahám Donalda Trumpa oživit tento sektor.
Nové objednávky na průmyslové zboží v prosinci poklesly o 0,7 %, jak oznámil americký statistický úřad, po 2,7% nárůstu v listopadu.
Prosincový pokles byl způsoben slabší poptávkou po dopravních prostředcích; objednávky poklesly o 5,4 % za měsíc.
Průmyslový index Dow Jones pokračuje v poklesu.
Po téměř půlhodině obchodování ztratil 321 bodů, tj. 0,65 %, a klesl na 49 304 bodů.
Mezi největší propady patří společnost Nike, která nyní klesla o 3,8 %, zatímco skupina zabývající se podnikovým softwarem Salesforce ztratila 4,5 % a American Express klesl o 4,2 %.
Index S&P 500 nyní klesl o 0,4 %.
Zjevní vítězové 15% cla Donalda Trumpa možná nebudou mít důvod k oslavám na dlouho.
Stephen Brown, zástupce hlavního ekonom pro Severní Ameriku ve společnosti Capital Economics, vysvětluje:
Zavedení nového dočasného základního 15% cla sice znamená, že průměrná sazba cla v USA příliš neklesla, ale několik ekonomik – včetně Brazílie, Číny a dalších asijských zemí – se ocitlo v mnohem lepší pozici.
To však nemusí trvat dlouho, protože administrativa má v úmyslu zahájit vyšetřování podle článku 301 ohledně potenciálních nekalých obchodních praktik, což by Trumpovi umožnilo cla opět zvýšit.
EU odkládá ratifikaci obchodní dohody s USA
Evropský parlament právě rozhodl o pozastavení ratifikačního procesu týkajícího se obchodní dohody s USA, kterou Donald Trump uzavřel loni v červenci ve Skotsku.
Zítřejší hlasování v obchodním výboru bylo odloženo.
Anna Cavazzini, mluvčí skupiny Zelení/EFA pro obchodní politiku, k tomuto rozhodnutí říká:
„Vzhledem k současné obrovské nejistotě by hlasování bylo neopodstatněné. Nová cla na vývoz z EU přesahují 15 procent, což je v rozporu s dohodou. Trump zároveň nadále bezstarostně oznamuje své svévolné cla. Tato nedůvěra brání tomu, aby se nyní jednoduše schválila implementace dohody s USA.“
„Hlavní prioritou musí být nalezení řešení pro zbývajících 50 % cel na ocel, hliník a související produkty. Míč je nyní na straně USA. Cla jsou velmi nepopulární a nevedla k vytvoření průmyslových pracovních míst, jak sliboval Trump.“
Akcie Nike a Gap zasaženy cly
Akcie amerických dovozců klesají v raném obchodování, protože investoři vstřebávají dopad nových 15% globálních cel, které v sobotu oznámil Donald Trump.
Mezi největší propady patří sportovní oblečení Nike, které kleslo o 1,8 %, zatímco maloobchodní prodejce oděvů a doplňků Gap klesl o 3 %.
Wall Street otevřel níže, investoři reagují na nové 15% clo Donalda Trumpa a jeho hrozbu novými „silnými a nepříjemnými“ cly!
Index Dow Jones industrial average, který sleduje 30 velkých amerických společností, klesl na začátku obchodování o 144 bodů, tj. o 0,3 %, na 49 481 bodů.
Širší index S&P 500 a technologický index Nasdaq klesly pouze o 0,07 %.
Výrobci požadují urgentní vyjasnění situace ohledně cel
Nejistota ohledně toho, zda se Spojené království bude muset vypořádat s novým 15% clem Donalda Trumpa, je obzvláště znepokojující pro britské výrobce, kteří již do Ameriky odeslali zboží.
Richard Rumbelow, ředitel pro mezinárodní obchod ve společnosti Make UK, říká, že tyto firmy „naléhavě“ potřebují jasno:
„Mnoho britských vývozců bude znepokojeno další perspektivou narušení obchodu se zbožím vstupujícím na trh USA. Stabilita, jistota a jasnost jsou klíčovými pilíři globální obchodní politiky a pro britské podniky, které plánují, investují a obchodují s partnery v globální ekonomice, zejména se zákazníky ve Spojených státech. Nyní je důležité, aby britští vývozci spolupracovali se svými americkými dovozci na udržení svých obchodních vztahů tím, že budou postupovat podle celních pokynů, jakmile budou zveřejněny.
Vzhledem k tomu, že mnoho společností má zboží na moři, je nyní naléhavě nutné vyjasnit, jak bude britský export při příjezdu do Spojených států zacházeno, přičemž je nezbytné chránit výhody bilaterálního obchodního rámce, který byl uzavřen se Spojenými státy v loňském roce. Je zásadní, aby vláda pokračovala v úsilí o postupné snižování cel a dalších příležitostí a usilovala o posílení obchodních vztahů z aktuální pozice.“
Umělá inteligence pravděpodobně nebude mít dlouhodobý vliv na míru nezaměstnanosti ve Velké Británii, naznačil tvůrce politiky v Bank of England.
Alan Taylor, člen Výboru pro měnovou politiku (MPC), který stanovuje úrokové sazby ve Velké Británii, uvedl, že prozatím nevidí, že by umělá inteligence způsobila masovou nezaměstnanost.
Na akci v Deutsche Bank v Londýně Taylor řekl:
„Historie je plná lidí, kteří říkají: ‚Tato nová technologie povede k nezaměstnanosti.‘ A přesto se v průběhu historie nezaměstnanost vždy vrátila na svou normální úroveň.“
„Dochází ke změnám ve složení pracovní síly, ale zatím jsme takovou strukturální změnu nezaznamenali, což neznamená, že k ní nemůže dojít, ale zatím jsme ji nezaznamenali.“
Taylor, který byl jedním ze čtyř z devíti členů MPC, kteří tento měsíc hlasovali pro snížení úrokových sazeb, uvedl, že nárůst nezaměstnanosti mladých lidí, která v lednu bez započítání Covidu vzrostla na nejvyšší úroveň za posledních 11 let, je cyklický a pravděpodobně nebude trvat dlouho.
Uvedl:
„Vždy se zvyšuje cyklicky. Když ekonomika slábne a nezaměstnanost roste, nezaměstnanost mladých lidí obvykle roste rychleji. To platí po celém světě. Pro mě je to tedy převážně cyklické. Věřím, že jakmile se ekonomika normalizuje, začne se to opět normalizovat.“
Taylor zopakoval své předchozí veřejné komentáře, že inflace se vrací k 2% cíli banky rychleji, než se původně předpokládalo, a růst mezd se nyní také zpomaluje. „Situace se normalizuje poměrně zdravým tempem,“ řekl a naznačil, že na příštím zasedání MPC v březnu bude hlasovat pro další snížení sazeb.
Uvedl, že MPC by mohla provést další dvě až tři snížení úrokových sazeb, aby se ekonomika vrátila na normální úroveň. Vyjádřil však obavy, že inflace služeb v posledních měsících neklesla tak rychle, jak se očekávalo. Podle nejnovějších údajů se inflace služeb v lednu zpomalila na 4,4 % z předchozích 4,5 %, což je výrazně pod prognózou banky ve výši 4,1 %.
„Očekávám, že inflace cen služeb se bude v průběhu roku dále normalizovat spolu s mzdami,“ uvedl Taylor.
V Evropě je německý akciový trh stále zatížen nejistotou ohledně obchodní války.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse