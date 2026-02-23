Súdánská 'lvíčata' – dětští vojáci na TikToku
Mnoho z recenzovaných videí ukazuje děti ve vojenských uniformách, jak pózují s bojovníky a vysokými představiteli obou stran konfliktu – polovojenskými Silami rychlé podpory (RSF) a Súdánskými ozbrojenými silami (SAF). Jsou viděni, jak slaví vítězství na bojišti, pronášejí motivační projevy a vyhrožují násilím. Na některých záběrech jsou děti ozbrojené.
Odborníci na dětské vojáky řekli Bellingcatu, že viditelnost a popularita tohoto obsahu, který zobrazuje boj jako normální, oslavovaný a aspirativní, by mohla vést k náboru více mladých lidí do konfliktu.
Bellingcat označil 12 TikTokových účtů, z nichž každý zveřejnil virální obsah dětských vojáků, prostřednictvím interního mechanismu platformy. Po více než 48 hodinách bez akce jsme napsali TikToku e-mail s žádostí o komentář a poskytli odkazy na nahlášený obsah. To bylo provedeno, aby TikTok měl další příležitost účty přezkoumat a odstranit, aby minimalizoval riziko zesílení tím, že o nich bude informovat.
Po našem šetření TikTok odstranil sedm z nahlášených účtů. Zbývající aktivní účty nadále hostují více než tucet videí s dětskými vojáky, což podle vlastních pravidel TikToku porušuje jeho pravidla obsahu.
Podle Pařížských principů, jichž je Súdán smluvní stranou, je dětský voják definován jako osoba mladší 18 let "která je nebo byla naverbována nebo využívána ozbrojenou silou či skupinou v jakékoli roli", bez ohledu na to, zda je přímo zapojena do bojů, či nikoli. Vyšetřování se zaměřilo na dvě významná "lvíčata" z opačných stran občanské války, aby odhalilo, jak se tento obsah šíří na sociálních sítích a získává na popularitě – převážně na TikToku – navzdory pravidlům platformy, která omezují obsah týkající se vykořisťování a militarizace dětí.
V některých případech se děti natáčejí poblíž bojových scén, včetně alespoň jednoho případu s těly nedávno zemřelých. Jindy jsou natáčeny v choreograficky připravených vystoupeních s významnými veliteli a politickými osobnostmi. Děti jsou uctívány jako hrdinové ozbrojenými skupinami a jejich podporovateli a jejich obsah je sdílen na stovkách TikTokových účtů, z nichž některé mají miliony sledujících.
Ani Radio Dabanga, ani Bellingcat neuvádějí jména TikTokových účtů ani nezveřejňují nerozmazané obrázky dětí kvůli jejich věku. Také neodkazujeme na žádné účty ani příspěvky, abychom se vyhnuli zesílení.
'Lidé říkají, že zemřu': dětský voják RSF
Bellingcat geolokalizoval několik TikTokových videí, která ukazují RSF "lvíčě" – které vypadá jako mladý teenager oslavující dobytí základny 22. pěší divize SAF v Babanuse, městě v Západním Kordofánu, začátkem prosince 2025.
Videa, zveřejněná TikTokovými účty podporujícími RSF a zhlédnutá několikamilionkrát, ukazují pohyby dítěte na místě po převzetí moci. V následujících týdnech získal dětský účet na TikToku desítky tisíc sledujících a nedávné příspěvky nasbíraly stovky tisíc zhlédnutí.
Ve videu na TikToku, které bylo zveřejněno na účtu dítěte 1. ledna 2026 v reakci na komentáře na sociálních sítích, dítě říká: "Vidím lidi na [sociálních] sítích, jak říkají, že zemřu. Ten, kdo zemře, je, jako by splatil svůj dluh." Toto video získalo více než 1,6 milionu zhlédnutí, než byl TikTokový účet odstraněn po šetření Bellingcatu. Druhé video na TikToku, ve kterém dítě běží, bylo před odstraněním zhlédnuto více než dvoumilionkrát. Jeho zvuk byl od té doby znovu použit v dalších 200 videích na platformě, což výrazně zvýšilo její dosah napříč RSF sítěmi.
Kratší verze stejného zvuku se objevila ve více než 70 dalších videích. Mezi nimi byly desítky klipů generovaných umělou inteligencí, charakterizovaných animovaným stylem a viditelnými nepřesnostmi v odznacích uniforem a vlajkách. Mnoho z těchto TikToků zobrazovalo dítě po boku vysokých představitelů RSF, jako je vůdce skupiny známý jako Hemedti a důstojník známý jako Abú Lulu. Dne 19. února byly na Abú Lulu uvaleny sankce americkým ministerstvem financí za činy během převzetí al-Fáširu RSF, jak analyzoval Bellingcat.
RSF "lvíče" se objevuje v dalším TikTokové videu zveřejněném v den Babanusova převzetí moci, spolu s tím, co se zdá být zajatými vojáky SAF, které zesměšňuje, když vede skandování chválící RSF. Tento příspěvek získal stovky podpůrných komentářů, z nichž mnohé zřejmě pocházejí od bojovníků RSF.
Záběry zveřejněné 5. prosince ukazují, jak dítě oslavují bojovníci RSF, zatímco sedí na rameni velitele RSF Sáliha Al-Fotiho. Dva populární pro-RSF TikTokové účty s dohromady 1,4 milionu sledujících video znovu zveřejnily s popiskem: "Velitel plukovník Sálih Al-Foti vzdává hold hrdinovi Al-Šiblimu [lvíčeti]".
Ve videu Al-Foti chválí odvahu "lvíčete", termín, který velitel používá třikrát, když popisuje, jak bylo dítě na bojišti při prvním vstupu na základnu SAF Babanusa. "Vidím, že celý svět mluví o tomhle lvíčátku," říká Al-Foti ve videu. Dále uvádí, že RSF neverbuje děti ani nevyzývá jednotlivce tak mladého věku k boji, místo toho tvrdí, že se mezi RSF někdy objevují nezletilí bez předchozího vědomí nebo schválení, jednají dobrovolně a bojují po boku dospělých bojovníků.
Velitelská role al-Fotiho při převzetí Babanusy je potvrzena v oficiálním videu RSF, ve kterém rozebírá operaci. Sálih Al-Foti byl dříve jmenován ve zprávě Společného úřadu OSN pro lidská práva v Súdánu z roku 2023. Dokument cituje svědectví obviňující síly RSF pod jeho velením z úmyslného zabíjení civilistů v Nyale na základě kmenové nebo etnické příslušnosti. Po převzetí Babanusy RSF byl podle zpráv na sociálních sítích Al-Foti povýšen na generálmajora. RSF "lvíče" mu pogratulovalo ve videu na TikToku zveřejněném 10. ledna 2026.
V reakci na zjištění rozhovoru Al Baša Tebejg, zástupkyně médií a poradkyně vedení RSF, uvedla, že Síly rychlé podpory udržují v rámci své vojenské struktury vyhrazenou jednotku pro lidská práva a jsou oddány mezinárodnímu humanitárnímu právu a Ženevským úmluvám, které zakazují využívání dětí v ozbrojených konfliktech. Uvedla, že velitel RSF vydal stálé rozkazy zakazující účast kohokoliv mladšího 18 let na vojenských operacích.
Tebejg uvedla, že incident na základně 22. divize v Babanuse, kde se po obsazení základny objevilo malé dítě na videích, nesouvisí s RSF. Na otázku, proč dítě sedělo na ramenou velitele RSF Sáliha Al-Fotiho, Tebejg odpověděla: "Dítě bylo přítomno se svým otcem při oslavě osvobození 22. divize v Babanuse a je zcela běžné, že děti a ženy se účastní takových oslav, aby se zapojily do slavnostní atmosféry." Dále uvedl, že obvinění týkající se využívání dětských vojáků jsou součástí snah nepřátelských politických aktérů poškodit pověst RSF a zopakoval, že RSF zůstává odhodlána nepoužívat děti v ozbrojených konfliktech.
'Zabijte každého zrádce a zbabělce': Dětský voják SAF
Bellingcat také identifikoval sociální sítě virálního dětského vojáka SAF s více než 700 000 sledujícími na TikToku. Název účtu obsahuje termín Šibli (سۛبلى), což znamená "lvíče" a jeho životopis jej popisuje jako "oficiální účet" dítěte, spolu s poznámkou vyzývající k dotazům na reklamu. Toto dítě se zdá být mladší než "lví mládě" RSF.
Na rozdíl od dítěte napojeného na RSF videa zveřejněná na tomto účtu neukazují žádnou aktivitu v blízkosti fronty a zdají se být pečlivě inscenovaná. Chlapcova videa, která nasbírala miliony zhlédnutí, ho opakovaně zobrazují v uniformě SAF (s odznakem SAF na baretu, súdánskými vlajkami a maskováním SAF) po boku ozbrojených vojáků a vysokých vojenských představitelů, často v ceremoniálních nebo veřejných situacích.
V jednom TikTokovém videu, které bylo zhlédnuto téměř devítimilionkrát, než bylo staženo, dítě recituje báseň, která zesměšňuje vůdce RSF Hemedtiho. V jiném videu, které získalo čtyři miliony zhlédnutí, pronáší projev, v němž potvrzuje jednotu Súdánu z vyvýšené plošiny obklopené vojáky. "Lvíče" se také objevuje po boku vysokých představitelů súdánské vlády. V jednom videu na TikToku zhlédnutém více než sedmimilionkrát, je vidět s Chalídem Al-Ajserem, súdánským ministrem kultury a informací, jak prohlašují: "Naše doba nám nedovoluje účastnit se války ani být mobilizováni po boku armády. Přesto chceme jít na frontu, nést kulomety DšK a Gorjunov a řídit bojový tank ... Jsme malé děti, ale v hněvu jsme jako sopka: vybuchneme a zabijeme každého zrádce a zbabělce."
Další video na TikToku ho ukazuje s Minni Minawi, vůdkyní největší frakce Súdánské osvobozenecké armády a současnou guvernérkou Darfúru, kterou chválí v básni. Dítě se také objevuje po boku generálmajora Abú Agla Kejkela, bývalého velitele RSF, který přešel k SAF a nyní vede sílu známou jako Súdánské štítové síly, která byla obviněna z porušování lidských práv, přičemž recituje poezii na podporu skupiny.
Viditelnost dětských vojáků na obou stranách konfliktu se stala předmětem srovnávání a soutěžení na internetu. Několik TikTokových účtů, včetně jednoho podporujícího RSF s téměř milionem sledujících, zveřejnilo videa, která vyzývají uživatele, aby v komentářích hlasovali, kterého ze dvou virálních dětských vojáků podporují.
Bellingcat a Radio Dabanga kontaktovaly súdánské ozbrojené síly (SAF) s žádostí o komentář prostřednictvím několika kanálů, ale do doby zveřejnění neobdržely žádnou odpověď.
Nicméně penzionovaný brigádní generál Kamal Ismail Ahmed, bývalý vysoký důstojník SAF a nyní vůdce Civil Democratic Alliance (Somúd), se snažil osvětlit obvinění. Uvedl, že zákony armády od jejího vzniku zakazují nábor dětí a zdůraznil, že oficiální věk pro nástup do služby je přísně 18 let a více. "Kdokoli mladší je považován za dítě a nemá žádnou vojenskou hodnost," řekl.
Na základě desetiletí služby popsal hlášené případy jako "nábor podvodem" podle vojenského práva a zdůraznil, že tato praxe je "nepřijatelná na mezinárodní úrovni, regionálně nebo lokálně".
Ahmed uvedl, že je to v rozporu s hodnotami armády a její více než stoletou historií neverbování dětí, a dodal: "Je nepřijatelné naverbovat dítě a udělit mu vojenskou hodnost."
Penzionovaný brigádní generál přičítal hlášená porušení tomu, co označil za "kolaps uvnitř státu" a uvedl, že institucionální rozpad nevyhnutelně ovlivnil armádu jako součást státní struktury. Řekl, že problém odráží zásadní chybu v institucionálním rámci státu, nikoli oficiální vojenskou doktrínu.
Dětští vojáci na Facebooku
Facebookové stránky dětských vojáků spojených s SAF i RSF jsou méně aktivní a populární, každá má asi 7 000 sledujících. Na rozdíl od vlastních TikTokových účtů dětí však obsah zveřejněný na facebookových stránkách samotných dětí ukazuje, jak nesou zbraně.
V jednom videu zveřejněném na facebookové stránce SAF "lvíčete" je vidět, jak drží útočnou pušku a recituje báseň vyhrožující RSF, v níž říká, že "masakrování nožem je dostatečné, bez potřeby nábojů". Další video z dubna 2025 ukazuje dítě stojící vedle zničených tanků na mezinárodním letišti v Chartúmu a prohlašuje město za osvobozené.
Mezitím na Facebooku zveřejněný článek o RSF "lvíčeti" v prosinci 2025 ho ukazuje pózujícího s lehkým kulometem a obtočeného muničními pásy.
Ačkoli vyšetřování našlo důkazy o dětském obsahu na jiných sociálních sítích, zaměřili jsme se na TikTok a Facebook kvůli vyšší úrovni zapojení uživatelů kolem jednotlivých "lvíčat".
Jak obsah "lvíčat" podporuje nábor
Odborníci pro Bellingcat uvedli, že videa zobrazující dětské vojáky v konfliktu pomáhají podpořit nábor, přičemž ozbrojené skupiny využívají viditelnost a chválu k přilákání dalších mladých lidí.
Michael Wessells, profesor klinického populačního a rodinného zdraví na Kolumbijské univerzitě, se věnuje psychosociální ochraně a ochraně dětí, který radí agenturám OSN ohledně dětských vojáků a psychologických dopadů války na děti. Řekl, že veřejná oslava dětí v těchto videích může přímo podpořit nábor.
"Zdá se, že se děje nábor dětí tím, že se ctí děti, které jsou ochotné bojovat," řekl Wessells. "Dostávají jména jako 'lvíčata', která uctívají jejich sílu a bojovnickou povahu, a zároveň je přijímají do svého života už v raném věku."
Wessells varoval, že online chvála a viralita mohou posílit násilné identity a normalizovat účast na ozbrojených konfliktech, zejména mezi dospívajícími, kteří hledají uznání, sounáležitost a smysl. Řekl, že online přítomnost dětských vojáků zvýšila jejich dosah a vliv jako nástroje náboru.
Mia Bloom, profesorka komunikace a blízkovýchodních studií na Georgia State University a přední odbornice na vykořisťování a nábor dětí ozbrojenými skupinami, uvedla, že veřejné vyzvedávání dětských vojáků z nich dělá silné vzory, které motivují dospělé i mládež k připojení se k ozbrojeným skupinám.
"Stali se slavnými, téměř rovnocennými dětským hvězdám Disneyho v USA, kde každý zná jejich jméno," řekla Bloom pro Bellingcat. "Poselství zní: podívejte, jak se tím proslavil – možná když se přidám k hnutí, budu také slavný."
Bloom varovala, že taková viditelnost může vyvolat dobře zdokumentovaný efekt napodobování mezi mladým publikem. Když se děti stanou virálními kvůli spojení s ozbrojenými skupinami, pomáhá to legitimizovat účast na násilí a prezentuje ho jako normální, oslavované a aspirativní.
Na platformách zaměřených na mládež, jako je TikTok, dávají virální dětští vojáci ozbrojeným skupinám to, co Bloom popsala jako "atraktivní tvář" pro mladší publikum, což signalizuje, že účast může přinést status, uznání a slávu. Tímto způsobem hrozí, že vyzvedávání dětských vojáků na post online celebrit povzbudí ostatní mladé lidi, aby je napodobovali, a promění děti v silné náborové symboly.
Dr. Gina Vale, která publikovala výzkum o náboru a využívání "mláďat" dětských vojáků Islámským státem v propagandě, dodala, že výrazné zobrazení ozbrojených dětí na bojových místech je velmi účinnou propagandou. Vale vysvětlila, že obrazy militarizovaných dětí jsou navrženy tak, aby byly šokující a emotivní, přičemž zároveň vyjadřovaly sílu a kontrolu ozbrojené skupiny nad budoucími generacemi.
Děti jsou stále více vtahovány do súdánské občanské války
Zjištění vyšetřování přicházejí uprostřed dlouhodobých obav z náboru dětských vojáků v súdánské občanské válce. V roce 2023 zvláštní zpravodajka OSN pro obchodování s lidmi Siobhán Mullally varovala, že RSF se zaměřuje na svobodné a chudé děti, protože zhoršující se nedostatek potravin, vysídlení a kolaps základních služeb je činí zranitelnými vůči náboru, včetně bojových rolí.
Vyšetřovací mise Rady OSN pro lidská práva pro Súdán v říjnu 2024 uvedla, že RSF "systematicky verbovala a využívala děti v bojových akcích", včetně bojových rolí a aktivit, jako je obsazení kontrolních stanovišť a zaznamenávání a šíření zneužívání na sociálních sítích.
Pokud jde o SAF, vyšetřovací mise uvedla, že obdržela důvěryhodné zprávy o tom, že děti se připojují ke skupinám mládeže pod záštitou "lidové mobilizace" po výzvách vedení k čelení postupu RSF. Mise uvedla, že videa kolující online ukazovala mládež a děti mladší 18 let, jak jsou školeni příslušníky SAF, a že děti byly pozorovány při hlídání kontrolních stanovišť v oblastech kontrolovaných SAF. Uvedla, že je potřeba další vyšetřování, aby se zjistilo, zda byly děti formálně naverbovány a využívány SAF.
V lednu 2026 uvedl Volker Türk, vysoký komisař OSN pro lidská práva, že je "hluboce znepokojen rostoucí militarizací společnosti všemi stranami konfliktu, včetně vyzbrojování civilistů a náboru a využívání dětí" po pětidenní misi v Súdánu. Svědci vyslýchaní agenturou Reuters také popsali 23 incidentů, při kterých bylo RSF a spojeneckými milicemi uneseno nejméně 56 dětí při útocích sahajících až do roku 2023.
Sociální sítě "selhávají'
Komunitní pravidla TikToku uvádějí, že platforma má za cíl "spojovat lidi, nikoli podporovat konflikt" a že nepovoluje obsah zahrnující "hrozby, oslavující násilí nebo propagující zločiny, které by mohly lidem ublížit". Politika bezpečnosti mládeže na TikToku dále uvádí: "Nepovolujeme obsah, který by mohl mladým lidem ublížit – fyzicky, emocionálně nebo vývojově."
Marwa Fatafta, odbornice na technologickou politiku v digitální organizaci Access Now, řekla Bellingcatu, že obsah identifikovaný v tomto vyšetřování porušuje několik pravidel TikToku. Upozornila, že závazky TikToku v oblasti lidských práv zahrnují Úmluvu o právech dítěte, která vyžaduje, aby státy přijaly veškerá proveditelná opatření k zajištění ochrany a péče o děti postižené ozbrojeným konfliktem.
Fatafta dodala, že obsah týkající se dětských vojáků je zakázán podle politiky TikToku proti obchodování s lidmi a pašování. Poznamenala, že to může také porušovat pravidla platformy o násilí a trestné činnosti, protože použití dětských vojáků může podle mezinárodního práva představovat válečný zločin.
Politika Facebooku proti lidskému zneužívání také zakazuje obsah, který usnadňuje nebo zneužívá lidi prostřednictvím forem obchodování s lidmi, včetně náboru dětských vojáků. Fatafta však Bellingcatu řekla, že vymáhání práva Metou nesplňuje její deklarované závazky, a uvedla: "Přístup Mety k moderování obsahu pocházejícího z ozbrojených konfliktů zůstává vážně nedostatečný, ad hoc a netransparentní."
Sarah T. Roberts, ředitelka Centra pro kritické internetové zkoumání na UCLA, uvedla, že zatímco firmy čelí intenzivnímu dohledu nad materiálem sexuálního zneužívání dětí, zejména ze strany regulátorů EU a USA, obsah týkající se dětských vojáků nemá stejné regulační důsledky a proto je pravděpodobněji upřednostňován.
"Pokud nevidí hodnotu, tendence těchto firem je chtít snížit náklady," řekl profesor Roberts. Roberts dodal, že společnosti provozující sociální média se obvykle zaměřují na oblasti, kde je regulační tlak nejsilnější, a řekl: "Omezí moderaci obsahu týkající se sexuálního zneužívání dětí, nebo nechají věci proběhnout pod hranicí v částech světa, které pro ně upřímně řečeno nejsou důležité?"
Sheldon Yett, zástupce UNICEF v Súdánu, řekl Bellingcatu: "Bez ohledu na to, zda je dítě zobrazeno v uniformě nebo jinak, nábor kohokoliv mladšího 18 let je vážným porušením dětských práv. Sociální sítě mají povinnost zajistit efektivní moderování obsahu, aby zabránily využívání platforem k usnadnění takového zneužívání. Jak se tato válka protahuje do třetího roku, děti v Súdánu jsou obzvlášť zranitelné a sociální sítě musí udělat více pro to, aby děti ochránily."
Reakce na zjištění Bellingcatu
Bellingcat oznámil 12 TikTokových účtů a také dvě virální nahrávky s dětským vojákem RSF, které byly použity ve více než 270 dalších videích, prostřednictvím interního mechanismu hlášení TikToku. Zprávy byly podány v kategorii "Vykořisťování a zneužívání osob mladších 18 let", která výslovně zakazuje obsah ukazující nebo propagující nábor dětských vojáků.
Hlášený obsah zahrnoval příběhy samotných dětských vojáků, stejně jako deset dalších účtů spojených s RSF a SAF s velkým počtem sledujících, které sdílely nebo zesílily videa zobrazující děti.
Po více než 48 hodinách bez akce Bellingcat kontaktoval TikTok e-mailem s žádostí o komentář a poskytl přímé odkazy na účty a nahrávky, které byly nahlášeny.
Po našem dotazu TikTok odstranil sedm z dvanácti označených účtů, včetně stránek dětských vojáků a obou virálních audiozáznamů. V zbývajících pěti případech TikTok odstranil pouze konkrétní příspěvky uvedené v naší korespondenci, čímž ponechal účty aktivní. V době zveřejnění čtyři z těchto účtů nadále obsahovaly obsah zobrazující dětské vojáky identifikované v tomto vyšetřování. Jedno video se "lvíčetem" SAF má více než 3,5 milionu zhlédnutí a samostatný účet stále hostí devět videí RSF "lvíčete", která byla dohromady zhlédnuta několikasettisíckrát.
V reakci na zjištění vyšetřování mluvčí TikToku uvedl: "Odstranili jsme obsah a účty, které porušovaly naše přísná pravidla zakazující usnadňování a zobrazování obchodování s lidmi, včetně dětských vojáků. Z obsahu, který jsme odstranili kvůli porušení těchto Komunitních pravidel, bylo 98,2 % odstraněno dříve, než nám byl nahlášen."
Bellingcat také nahlásil tři facebookové účty prostřednictvím interních mechanismů hlášení, včetně účtů dvou identifikovaných dětských vojáků a účtu bojovníka RSF s více než 10 000 sledujícími, který zveřejnil několik videí s RSF "lvíčkem". Po více než 48 hodinách bez akce Bellingcat kontaktoval Metu přímo, aby požádal o komentář, sdílel naše zjištění a poskytl odkazy na nahlášené účty, které byly následně odstraněny.
V reakci na to Meta uvedla, že obsah odstranila kvůli porušení svých pravidel a uvedla: "Nepovolujeme obsah, aktivitu ani interakce, které verbují lidi, usnadňují nebo zneužívají lidi prostřednictvím náboru dětských vojáků." Společnost také upozornila na bezpečnostní kampaň v Súdánu v roce 2025, jejímž cílem je zvýšit povědomí mladých uživatelů o rizicích náboru dětských vojáků.
V době zveřejnění, týden po kontaktování TikToku a Facebooku, bylo na obou platformách dostupných více než tucet příspěvků s "lvíčaty" jednoduše vyhledáním jmen chlapců.
