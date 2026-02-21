Rozzuřený Trump podepsal globální 10% clo poté, co mu americký Nejvyšší soud cla zrušil
21. 2. 2026
Reakce amerického prezidenta na rozhodnutí Nejvyššího soudu o nezákonnosti jeho cel se kupodivu nenatáčela v bunkru pod říšským kancléřstvím v květnu 1945. pic.twitter.com/qLkRcsYaLs— KAFKAvTOKIU (@TomasVilimec) February 21, 2026
Trump označil šest soudců za „hanbu národa“ a pochválil tři soudce, kteří měli odlišný názor
Donald Trump v pátek ostře kritizoval soudce Nejvyššího soudu, kteří zablokovali jeho použití cel, nazval je „hanbou národa“ a později podepsal dokumenty ukládající 10% clo všem zemím.
Trump uvedl, že okamžitě podepíše nařízení o zvýšení cel o 10 % podle § 122 obchodního zákona z roku 1974 a zahájí vyšetřování nekalých obchodních praktik, které umožní další cla. Prohlásil, že má pravomoc uvalit dodatečná cla podle stávajících zákonů bez souhlasu Kongresu.
V pátek večer Trump zveřejnil na Truth Social: „Je mi velkou ctí, že jsem právě v Oválné pracovně podepsal globální 10% clo pro všechny země, které vstoupí v platnost téměř okamžitě.“
Toto dočasné dovozní clo vstoupí v platnost 24. února v 12:01 ET.
O několik minut později Bílý dům zveřejnil informační list, ve kterém vysvětlil, že Trump podepsal prohlášení, ve kterém „využil své pravomoci podle § 122 obchodního zákona z roku 1974“ k uvalení „dočasného dovozního cla“.
Kongresová výzkumná služba, která poskytuje zákonodárcům legislativní výzkum a analýzy, vysvětlila, že: „Článek 122 obchodního zákona z roku 1974 ukládá prezidentovi přijmout opatření, která mohou zahrnovat dočasný dovozní příplatek (clo), pokud je to nezbytné k řešení „velkých a závažných deficitů platební bilance Spojených států“ nebo určitých jiných situací, které představují „základní mezinárodní platební problémy“. Článek 122 nebyl nikdy použit, a proto soudy neměly příležitost interpretovat jeho znění. Některé zprávy v médiích uvádějí, že toto ustanovení zřejmě opravňuje prezidenta k uvalení plošných cel na dovoz za určitých okolností.“
Zákon však stanoví omezení pro tato cla, která může prezident uvalit na „dobu nejvýše 150 dnů“ a která „nesmí překročit 15 procent“.
Kanada a Mexiko budou v souladu se severoamerickou obchodní dohodou osvobozeny od nového dočasného cla, uvedla Bílý dům. Osvobozeny jsou také některé potravinářské výrobky, jako je hovězí maso a rajčata, a důležité minerály.
„Chtěl jsem být hodný chlapec,“ řekl Trump a popsal svou relativní zdrženlivost při ukládání cel podle zákona o mezinárodních mimořádných ekonomických pravomocích. Trump uvedl, že cla podle § 232 zákona o rozvoji obchodu z roku 1962 a § 301 zákona o obchodu z roku 1974 zůstanou „v platnosti a v plné účinnosti“.
Během projevu v Bílém domě Trump řekl: „Domnívám se, že soud byl ovlivněn zahraničními zájmy a politickým hnutím, které je mnohem menší, než si lidé myslí.“ Tento vliv označil za sociální a kulturní a řekl: „Stydím se za některé členy soudu. Absolutně se stydím za to, že nemají odvahu udělat to, co je pro naši zemi správné.“
Chválil tři soudce, kteří se v názoru lišili: Bretta Kavanaugha, který napsal hlavní nesouhlasné stanovisko, Clarence Thomase a Samuela Alita. Ostatní – včetně dvou jím jmenovaných, Amy Coney Barrett
„Jsou to jen hlupáci a poskoci Rinos [„republikánů jen podle jména“] a radikálně levicových demokratů, a neměli by s tím mít vůbec nic společného,“ řekl Trump. „Jsou velmi nevlastenečtí a neloajální k naší ústavě.“
O Barrettové a Gorsuchovi řekl, že jsou „ostudou pro své rodiny“ a že byli „sotva“ pozváni na příští týdenní projev o stavu Unie.
Na otázku ohledně důkazů o zahraničním vlivu na Nejvyšší soud Trump odpověděl: „To se dozvíte.“
Zdroj v angličtině ZDE
