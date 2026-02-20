Eseróčíčka, otáčivé dveře a premiér jako burlak na Volze
20. 2. 2026 / Boris Cvek
Včera jsem jen lapal po dechu, když jsem poslouchal ekonoma Petra Bartoně v pořadu Osobnost Plus Světlany Witowské. Jde jen o prvních asi deset minut, ale i za tak krátkou dobu to byla opravdu bomba s přímo Rossiniho crescendem. Jakmile pan Bartoň začal mluvit o zákonu otáčivých dveří, dostal jsem závrať, přestal jsem večeřet a psal jsem si poznámky.
Čím začít? Především náš zákon proti střetu zájmů je napsán pro politiky, kteří mají malé firmy. Pan Bartoň si vychutnával slovo „eseróčíčka“. Jenže premiér Babiš, podobně jako je tomu někde v Podněstří, táhne dvojciferné procento naší ekonomiky. A tam už ten střet zájmů prostě řešit nelze. Východním zemím to prý nevadí, západní země to řeší tak, říkal pan Bartoň, že tihle velcí vlastníci do politiky nechodí.
Jenže to zdaleka není všechno. Premiér Babiš kromě toho, že táhne naši ekonomiku, je vlastně vůči jiným politikům, pokud jde o střet zájmů, v nevýhodě. On už firmu má a všichni na to vidí. Normální politik to dělá jinak, když chce ze státu něco přihrát svojí firmě. Říká se tomu prý právě zákon otáčivých dveří.
Normální politik, mnohem mazanější a schopnější než chudák premiér Babiš, který táhne naši ekonomiku div ne jako burlak na Volze, voliče zmate tím, že v době vstupu do politiky nemá žádnou firmu. Ale, filuta, myslí na budoucnost a přihraje peníze firmě, se kterou se spojí v budoucnosti. Zabránit tomu lze podle pana Bartoně jen tak, že se politikům vezme možnost rozhodovat o veřejných penězích. Asi model Dánsko?
Člověk pak jen žasne, proč se tu tak dlouho řeší otázka střetu zájmů majitele Hnutí ANO Babiše. Naopak by bylo třeba mu za Agrofert a jeho úsilí poděkovat a Bruselu vysvětlit, že jsme prostě východní země asi jako Podněstří. A samozřejmě, jak už premiér Babiš vícekrát zdůraznil, unijní soudy, pokud by je vůbec napadlo řešit našeho burlaka na Volze, by si měly nechat konečně vysvětlit, že mají hájit občany EU a ne zločinecké migranty.
