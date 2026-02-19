Izrael zabil dva lidi v Gaze a zabránil tisícům lidí v odchodu za lékařskou péčí přes Rafah
19. 2. 2026
Izraelská palba zabila ve středu nejméně dva Palestince v různých incidentech v pásmu Gazy, zatímco Izrael pokračuje v blokování tisíců Palestinců, kteří se snaží získat naléhavou lékařskou pomoc přes částečně znovuotevřený přechod Rafah v rámci své více než dvouleté genocidní války proti enklávě.
Jedno dítě bylo zabito v severní části pásma, když izraelský dron zaútočil na děti, které se vydaly zkontrolovat své zničené domovy v této oblasti.
Mezitím vojáci zahájili palbu a zabili 20letého Muhanda Jamala al-Najjara poblíž kruhového objezdu Bani Suheila východně od města Khan Younis, informovala palestinská tisková agentura Wafa.
Zdroje z nemocnice v Gaze sdělily, že izraelská palba také zranila tři Palestince v al-Mughraqa ve střední části pásma a v oblasti al-Mawasi v Rafahu na jihu.
Od poloviny října, kdy vstoupilo v platnost „příměří“, které Izrael porušuje téměř denně, bylo podle nejnovějších údajů palestinského ministerstva zdravotnictví zveřejněných na začátku tohoto týdne zabito více než 600 Palestinců a více než 1 600 bylo zraněno.
K nejnovějším úmrtím dochází v době, kdy izraelská armáda udržuje blokádu Palestinců, kteří se snaží opustit Gazu přes hraniční přechod Rafah do Egypta za účelem lékařské péče.
Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) ve středu sdělil, že od prvního dne znovuotevření před dvěma a půl týdny opustilo Gazu celkem 260 pacientů, což je jen malá část z přibližně 18 500 lidí, kteří zoufale potřebují evakuaci.
Toto číslo dokonce nedosahuje dřívějšího slibu egyptského pohraničního úředníka, že od prvního dne přejde hranici alespoň 50 Palestinců v každém směru. Místo toho bylo povoleno opustit pásmo pouze pěti pacientům.
Organizace zabývající se lidskými právy a zdravotnictvím, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), opakovaně vyzývaly, aby Palestinci měli přístup k kritické péči mimo Gazu.
Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na začátku tohoto měsíce napsal na sociálních sítích, že organizace chce „okamžité znovuotevření lékařské cesty na Západní břeh, včetně východního Jeruzaléma“, a aby více zemí přijímalo pacienty pro specializovanou péči, která není v pásmu dostupná.
Zdravotní systém v Gaze, který Izrael od zahájení války v této enklávě v říjnu 2023 z velké části zničil, se však musí snažit „snížit závislost na lékařských evakuacích“, dodal.
„To je nyní nejvyšší priorita,“ řekl Tedros a vypočítal nezbytné kroky, včetně rozšíření zdravotních služeb v Gaze, doplnění zásob čerstvých zdravotnických potřeb a opravy poškozených zařízení.
Rychlost návratu do Gazy přes kontrolní stanoviště je také pomalá: podle nejnovější zprávy OCHA prošlo do Gazy k 11. únoru 269 osob.
Navrátilci již dříve vyprávěli, že jim byly během hodinových politických výslechů a psychického nátlaku zavázány oči, než jim bylo povoleno znovu vstoupit do Gazy.
