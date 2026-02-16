Petr Pavel porazil Turka
16. 2. 2026 / Fabiano Golgo
Motoristé představí nového kandidáta na ministra životního prostředí. V neděli večer to oznámil dosavadní kandidát Filip Turek, kterého odmítl do čela resortu jmenovat prezident Petr Pavel kvůli jeho kauzám.
Prezident právě vyhrál zápas, který ani nemusel hrát. Stačilo, že zůstal stát. V politickém ringu, kde se běžně mává plastovými meči a křičí „na barikády", působil skoro neslušně klidně. A to je pro krajní pravici ten nejhorší druh protivníka: člověk, který nereaguje na teatrální hromy a blesky tím, že si vezme větší hrom.
Nejprve měl být Filip Turek ministrem zahraničí. To nevyšlo. Pak ministrem životního prostředí. To také nevyšlo. Nakonec se stal zmocněncem pro Green Deal, což je funkce, která zní jako titul z fantasy románu, ale bez draka a bez království. Teď motoristé oznamují, že přivedou jiného kandidáta. Přeloženo z politické řeči: „Dobře, tak nic."
Je to trochu jako když si někdo oblékne koženou bundu, nasadí tmavé brýle, bouchne do stolu a prohlásí, že se nenechá zastrašit – a pak odejde hledat někoho, kdo by to zkusil místo něj.
Krajní pravice prodává tvrdost jako parfém. Stačí pár kapek silných slov, přidat trochu pózy „já se nikoho nebojím" a svět by se měl rozestoupit. Jenže psychologie má nepříjemný zvyk kazit marketing. Lidé, kteří nejvíc zdůrazňují svou neochvějnost, ji obvykle potřebují nejvíc potvrzovat.
Skutečně odolní lidé totiž nemají potřebu každé ráno tweetovat, že jsou odolní. Nepotřebují dramatizovat každé „ne" jako historickou křivdu. A hlavně – když narazí na hranici, nezačnou tvrdit, že hranice je spiknutí. Tvrdost není o tom, kolikrát boucháte do stolu. Tvrdost je o tom, že u toho stolu vydržíte sedět.
Motoristé teď hledají nového kandidáta. Prezident zůstává.
