Schyluje se v USA ke katastrofě?
12. 2. 2026 / Milan Kohout
zde je další krátké nepříjemné svědectví z Bostonu. A jelikož jako umělec ctím absolutní svobodu slova, tak ho nabízím jako obvykle bez jakékoliv autocenzury.
Informace o aféře kolem odporného dětského násilníka a vraha Epsteina, izraelského špiona a průsečíku zájmů obrovského množství bezohledných miliardářů, z velké části židovského vyznání, se začínají agresivně šířit mezi obyčejnými lidmi, kteří se doposud ani příliš o věci politicko-veřejné nezajímali.
A vidím kolem sebe, že hněv vůči židovské náboženské skupině roste každým dnem, a to i přesto, že v Epsteinových složkách figuruje řada takzvaných „nežidů". (Židé jako náboženská skupina jsou vědecky vzato kompozicí různých ras a etnik, jak jsem si sám ověřil, když jsem byl na rezidenčním pobytu v Palestině (Izraeli) a viděl tam mezi jinými etniky i indické tmavé židy, židy asiatské a hlavně židy etiopské a nigerijské, kteří byli úplně černí.) Bylo by nezodpovědné před tímto hněvem zavírat oči – zvláště v zájmu této náboženské skupiny.
Když se ptám řady lidí kolem sebe a oni mi šeptem říkají své upřímné, ale stále ještě skrývané názory, nelze se ubránit dojmu, že může opět dojít k systematickému židovskému pogromu.
Tentokrát v Americe, která se těmto pogromům dosud, až na tragické výjimky z velké části vyhýbala. A to mě naprosto děsí, protože opravdu upřímně doufám a věřím, že se tak nestane, a rozhodně nechci, aby k tomu došlo!
Hněv obyčejných lidí se dostává do takové děsivé úrovně, že mému kamarádovi, který je aktivista a organizuje různé akce po ulicích, lidé říkají, že je potřeba židy zabít. To je naprosto nový americký šokující společenský fenomén, který jsem tady za celých více než čtyřicet let, co zde žiji, neviděl! Naopak jsem měl vždy dojem, že se většina lidí o tuto náboženskou skupinu – a ostatně i o jiné – příliš nezajímá.
Před pár dny jsem se podíval do svého uměleckého archivu a vyhrabal tam fotky kreseb Františka Kupky (https://en.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Kupka), který před nástupem fašismu a nacismu v Německu publikoval své kritické takzvané „antisemitské" výtvory v pařížských časopisech, a udělal jsem z nich pro vás malou koláž.
A ptám se, byla to také předzvěst následujících neuvěřitelně strašlivých pogromů a vražedných nacistických vyhlazovacích koncentračních táborů, které nedlouho poté prováděla zvrhlá evropská „osvícená a humanistická" společnost?
Upřímně dodávám, že jestli dojde k nějakým pogromům, tak se samozřejmě postavím na obranu židovské náboženské skupiny, a to i přes to, že nenávidím Epsteinovu převážně židovskou partu bezohledných sobeckých sviní, kteří by s chutí znásilnili i moji i Vaši třináctiletou dceru či vnučku.
P.S. Dovolte mi ještě malou připomínku: Kdy už se v zájmu budoucího míru zřekneme všech náboženství?
K "boží vyvolenosti" Epsteina:
https://www.theguardian.com/us-news/2019/aug/01/jeffrey-epstein-seed-human-race-report
Při pogromech rozzuřený dav netřídí oběti na vinné a nevinné a jen se slepě žene vpřed. A jestli se k rozzuřenému davu přidají takzvaní američtí křesťanští sionisté, kteří jsou teď na vážkách, vygumovaní izraelskou propagandou, tak k této systematické tragédii opravdu může dojít.
Vím, že zmínit pogrom je úplně šokující. Ale od lidí kolem sebe slyším, že židovská náboženská skupina s podporou Izraele vybudovala po řadu desetiletí v nepoměru ke svému procentuálnímu společenskému zastoupení (max 2,4 % americké populace) obrovskou ekonomickou a politickou moc v americké společnosti a opilá touto mocí začala přehánět kontrolu a vykořisťování celé společnosti a nerespektování řady mravních limitů, principů a zákonů.
To je jasně vidět v Espteinových složkách: miliardáři si evidentně myslí, že si můžou dovolit naprosto vše, protože mají výjimečnou pozici v kapitalistické společnosti. Díky svým částečným rodinným židovským kořenům jsem poměrně pečlivě studoval židovské náboženství, a i když jsem zarytý ateista, četl jsem Tóru, Zohar, Kabalu a dost velkou část Talmudu (což je příšerně únavná a oblbující četba).
Vím tedy, že v těchto idiotských náboženských textech plných sobectví, sebestřednosti a exkluzivní arogance je zakotvena touha po ovládání a zotročení „nežidů", takzvaných „gójů". Je sebezáhubné, jestli na tom někdo staví svou identitu, věří tomu a snaží se těmito nesmyslnými prastarými a vyčpělými texty řídit a dokonce je aplikuje na současné sebeoblbování a kontrolu mas – což můžeme vidět v dnešním Izraeli, provádějícím na základě své uměle vykonstruované „boží vyvolenosti" genocidu v Gaze.
Kdysi jsem chodil s židovskou dcerou nesmírně bohatého bostonského právníka, který účtoval bezohledně vysoké sumy za své právní úkony. V té době jsem se ještě smál, když mi upřímně říkala, že se cítí „bohem vyvolená" řídit ostatní „nežidy", a bral jsem to jen jako obyčejný úlet.
Dnes se tomu již nesměji. Uvědomil jsem si, že tento sebezáhubný náboženský nesmysl myslela vážně. Ostatně Epstein údajně plánoval použít své "židovské" semeno k vytvoření lidské "super rasy" — Hitler by z něj měl radost (viz odkaz pod článkem).
Po vyslechnutí (přetrpění) dvouhodinového videorozhovoru s troubou Epsteinem musím říct, že to byl neinteligentní, vyloženě přihlouplý a nevzdělaný podvodník, který se našprkal pár výseků z historie, vědy, umění a i finančnictví, a tím zřejmě oslňoval kolegy na mejdanech. Nejvíc mě pobavilo, jak tento natvrdlý nedouk, o kterém všichni říkali, že byl génius, nesmyslně vysvětloval ekonomické zákony společnosti. Ostatně i jeho "rozumbradování" nad starými řeckými filozofy bylo k popukání. Takže o jeho "židovské" semeno nebylo co stát.
