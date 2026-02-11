Rusko v celosvětovém žebříčku korupce kleslo na úroveň Čadu a Zimbabwe
Rusko je v žebříčku za rok 2025 na stejné úrovni jako Čad, Zimbabwe a Honduras (i ty získaly 22 bodů). Podle Transparency International byla situace s vnímáním korupce v Rusku horší než v Íránu (153. místo), Iráku (136.), Uzbekistánu (124.), Angole (120.) a na Kubě (84.). Ze zemí bývalého SSSR získaly nižší hodnocení pouze Tádžikistán (166. místo) a Turkmenistán (167. místo). Rusko dosáhlo nejlepšího výsledku v hodnocení transparentnosti v roce 2020, a to 30 bodů a 129. místo. Od té doby země ztratila 28 pozic.
V Rusku zůstává korupce trvalým problémem na pozadí uzavřené povahy vlády, tlaku na nezávislé instituce a nedostatku skutečné kontroly, uvedla Alena Vandyševa, ředitelka ruské pobočky Transparency International. Podle ní to přímo ovlivňuje kvalitu lékařské péče, práci soudů, environmentální situaci a ochranu práv občanů.
Index vnímání korupce není přímým měřítkem její úrovně, ale hodnocením, jak je veřejný sektor vnímán v různých zemích. Pro sestavení indexu se používají data Světové banky, Světového ekonomického fóra a deseti konzultačních firem a think-tanků.
Lídry žebříčku v roce 2025 jsou Dánsko (89 bodů), Finsko (88) a Singapur (84), a Jižní Súdán (9 bodů), Somálsko (9) a Venezuela (10) jsou outsiderové. Celosvětový průměr byl 42 bodů, což je podle Transparency nejnižší úroveň za více než deset let. Více než dvě třetiny zemí světa získaly méně než 50 bodů. Počet zemí, které získaly více než 80 bodů, se za deset let snížil z 12 na 5.
Zdroj v angličtině: ZDE
