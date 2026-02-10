Nejezděte do USA! Irský občan s platným pracovním povolením v USA je pět měsíců zadržován ICE
10. 2. 2026
Foto: Seamus Culleton se svou ženou Tiffany Smyth, občankou USA. Fotografie: Irish Times
Seamus Culleton, který žije v USA již dvacet let, čelí deportaci poté, co byl zatčen na cestě z práce domů
Ir strávil pět měsíců ve vazbě americké imigrační a celní služby a čelí deportaci, přestože má platné pracovní povolení a není trestán.
Seamus Culleton byl „vzorný imigrant“, který se stal obětí svévolného a nekompetentního systému, řekla jeho právnička Ogor Winnie Okoye.
Culleton, původem z hrabství Kilkenny, žije v USA více než 20 let, je ženatý s americkou občankou a provozuje omítkářskou firmu v oblasti Bostonu. Podle Okoyeho z BOS Legal Group v Massachusetts byl 9. září 2025 na cestě z práce domů zatčen při náhodné imigrační razii.
Poté, co byl zadržován v zařízeních ICE poblíž Bostonu a v Buffalu ve státě New York, byl letecky přepraven do zařízení v El Pasu v Texasu, kde sdílí celu s více než 70 muži. Culleton uvedl, že detenční centrum je studené, vlhké a špinavé a že dochází k rvačkám kvůli nedostatečnému množství jídla – „je to jako koncentrační tábor, absolutní peklo“, řekl irskému deníku Irish Times, který jako první o této události informoval v pondělí.
Culleton uvedl, že v době zatčení měl u sebe řidičský průkaz státu Massachusetts a platné pracovní povolení vydané v rámci žádosti o zelenou kartu, kterou podal v dubnu 2025. Zbývá mu ještě poslední pohovor.
Když byl v zařízení v Buffalu požádán, aby podepsal formulář souhlasící s deportací, Culleton uvedl, že to odmítl a místo toho zaškrtl políčko vyjadřující přání napadnout své zatčení, což měl v úmyslu učinit na základě toho, že je ženatý s americkou občankou Tiffany Smythovou a má platné pracovní povolení.
Na listopadovém slyšení soudce schválil jeho propuštění na kauci 4 000 dolarů, kterou zaplatila Smythová, ale úřady Culletona nadále zadržovaly, zpočátku bez vysvětlení.
Když se jeho právník odvolal k federálnímu soudu, dva agenti ICE uvedli, že Culleton v Buffalu podepsal dokumenty, ve kterých souhlasil s deportací. Culleton řekl, že nesouhlasil a že podpisy nejsou jeho. „Celý můj život je tady. Tvrdě jsem pracoval, abych vybudoval své podnikání. Moje žena je tady.“
Soudce zaznamenal nesrovnalosti v soudních dokumentech ICE, ale přiklonil se na stranu agentury. Podle amerického práva se Culleton nemůže odvolat, ale chce, aby podpisy prozkoumali odborníci na písmo, a věří, že video z jeho výslechu u ICE v Buffalu dokáže, že odmítl podepsat dokumenty o deportaci.
Mezi předchozí známé případy týkající se osob z Irska patří Cliona Wardová, která měla zelenou kartu, ale byla zadržena ICE na 17 dní kvůli trestnímu záznamu starému více než 20 let. Irský technický pracovník, který překročil platnost svého víza o tři dny a souhlasil s deportací, byl uvězněn na přibližně 100 dní.
Culleton řekl Irish Times, že neví, co se bude dít dál, a že nejistota je „psychologickým mučením“. Úředníci zařízení se ho minulý týden pokusili přimět k podpisu deportačního příkazu, ale on to odmítl, řekl.
Okoyeo řekla, že americká vláda má diskreční pravomoc propustit jejího klienta a jedná nekompetentně a svévolně vůči imigrantovi, který postupoval podle procesu získání zelené karty. „Tady je gentleman, který je vzorným imigrantem. Vlastnil úspěšnou firmu, je ženatý s americkou občankou.“
Smythová řekla, že prožila pět měsíců plných zármutku, stresu, úzkosti a hněvu. „Nikomu ani jeho rodině bych něco takového nepřála. Stále se každý den modlím za zázrak.“
Po videohovoru s manželem v neděli večer – prvním za pět měsíců – Smythová řekla Culletonově rodině v Irsku, že zhubnul, vypadaly mu vlasy a má vředy a infekce. „Tam není žádná hygiena. Poslední čtyři týdny žádá o antibiotika,“ řekla jeho sestra Caroline Culletonová RTÉ. Vězni jsou málokdy propuštěni na cvičení nebo na vzduch, řekla.
„Je to srdcervoucí. Mluvili jsme o tom, co fyzicky snáší, ale co jeho duševní zdraví? Jak se s tím vypořádá, až se dostane ven? Jaký to na něj bude mít dlouhodobý vliv?“
Minulý týden irská vláda oznámila, že počet irských občanů, kteří požádali o konzulární pomoc v souvislosti s deportací z USA, vzrostl z 15 v roce 2024 na 65 v loňském roce, což představuje nárůst o 330 %.
Zdroj v angličtině ZDE
