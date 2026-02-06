Bratr šéfa izraelské policejní organizace Shin Bet obviněn z „napomáhání nepříteli“ kvůli pašování cigaret v Gaze
6. 2. 2026
Bezalel Zini je obviněn z účasti na pašování zboží do okupovaného palestinského území během izraelské blokády
Bratr šéfa izraelské vnitřní bezpečnosti byl obviněn z „napomáhání nepříteli ve válečném čase“ za svou údajnou účast v pašerácké síti, která pašovala cigarety a další zboží do Gazy během izraelské blokády okupovaného palestinského území.
Bezalel Zini je jedním z více než deseti lidí obviněných v souvislosti s údajnou sítí. Jeho bratr David Zini je šéfem Shin Bet, domácí zpravodajské služby. Byl jmenován premiérem Benjaminem Netanjahuem loni v květnu a do funkce nastoupil v říjnu.
Izrael dlouhodobě kontroluje veškeré zboží vstupující do Gazy a v nejhorší fázi války, která vedla k rozsáhlému hladomoru, zavedl úplnou blokádu. V době blokády bylo pašování na denním pořádku a cigarety byly luxusem pro hrstku vyvolených. V nejhorší fázi konfliktu se jedna cigareta prodávala za 15 dolarů a karton s 50 krabičkami mohl stát téměř 15 000 dolarů.
Někteří izraelští vojáci, kteří se podíleli na ničení Gazy, při kterém bylo zabito více než 70 000 Palestinců, údajně také profitovali z kampaně, kterou nezávislá komise OSN a organizace pro lidská práva považují za genocidu.
Podle obžaloby oznámené ve čtvrtek je Bezalel Zini (50) podezřelý z pašování přibližně 14 kartonů cigaret do Gazy během tří samostatných cest do okupovaného území, za což údajně obdržel zhruba 120 000 dolarů..
Ministerstvo spravedlnosti obvinilo Ziniho a jeho spolupachatele z „pomocí nepříteli ve válečném čase, provádění transakcí s majetkem pro teroristické účely, získávání věcí podvodem za přitěžujících okolností a přijímání úplatků“.
„Hlavní kategorií zakázaného zboží pašovaného do pásma byly tabák a cigarety, které od začátku války přinesly do pokladny Hamásu celkem stovky milionů šekelů,“ uvedlo ministerstvo ve svém prohlášení.
Ministerstvo uvedlo, že síť pašovala do Gazy kromě cigaret také iPhony, baterie, autodíly a další zboží, a to v rámci operace, která podle něj začala loni.
Ziniho obhájci uvedli, že jejich klient obvinění popřel. „Pokud jde o trestný čin napomáhání nepříteli v době války, jedná se o úplný opak skutečnosti,“ cituje Haaretz slova právního týmu. Právníci bagatelizovali závažnost údajných trestných činů s argumentem: „Jde pouze o cigarety [a] jakékoli tvrzení o napomáhání nepříteli je bezdůvodné.“
Zini je oficiálně záložníkem izraelské armády, ale byl také členem malé poloficiální jednotky známé jako Uriah Force, která se skládala převážně z pravicových extremistických dobrovolníků, kteří údajně přivezli do Gazy buldozery a další těžkou techniku a během války se podíleli na rozsáhlých demolicích. Podle vyšetřování, které loni v září provedl deník Haaretz, působila Uriah Force mimo oficiální velitelskou strukturu armády.
Obžaloba Ziniho viní z „zneužití svého postavení“ a z toho, že pod záminkou přesunu vybavení Uriah Force do Gazy a zpět pašoval cigarety.
Pravicový deník Israel Hayom kritizoval mlčení šéfa Shin Bet Davida Ziniho ohledně zapojení jeho bratra do této aféry.
„Zini by neměl být potrestán za činy svého bratra (za předpokladu, že bude odsouzen),“ uvedl deník. „Musí však izraelské veřejnosti sdělit pravdu o obviněních ze zrady a dalších konspiračních teoriích, včetně těch, které souvisejí s aktuální aférou.“
