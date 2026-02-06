Ameriřčanům se podařilo zásadně naštvat Poláky
6. 2. 2026
Haha ;). Gratuluji Američanům, jste na nejlepší cestě udělat z nás nejvíce antiamerický národ v Evropě. Ještě před rokem jsme byli nejvíce proamerický... na celém světě.
Je to vaše vina. Je mi jedno, jestli jste republikáni nebo demokraté, všichni jste to chtěli.
Velvyslanec Tom Rose: @USAmbPoland:
S okamžitou platností nebudeme mít žádné další jednání, kontakty ani komunikaci s maršálem Sejmu Czarzastym, jehož pobuřující a neopodstatněné urážky namířené proti prezidentu Trumpovi se staly vážnou překážkou našich vynikajících vztahů s premiérem Tuskem a jeho vládou. Nedovolíme nikomu poškodit americko-polské vztahy ani zneuctít Donalda Trumpa, který tolik udělal pro Polsko a polský lid.
Haha ;). Congratulations Americans, you are on your best way to make us the most Anti-American nation in Europe. Just a year ago, we were the most pro-American... in the entire world.— Paweł Wójcik 🦋 (@SaladinAlDronni) February 5, 2026
This is on you. I don't care Republicans or Democrats, you all wanted this. https://t.co/LtGJxydysj
Tohle není diplomacie.
To je vyslanec, který vyhrožuje spojenci, protože suverénní parlament nelichotil Trumpovi.
Polsko není vazalský stát.
This isn’t diplomacy.— 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐦𝐬𝐚 🇪🇺🇵🇱🇺🇦 (@Tweet4AnnaNAFO) February 5, 2026
This is an envoy threatening an ally because a sovereign parliament didn’t flatter Trump.
Poland is not a vassal state. pic.twitter.com/2eCC3Y3tHc
V jaké zasrané realitě to žijeme? Jste současný velvyslanec USA, který se rozčiluje, protože on vyjádřil svůj názor, že nepodpoří Trumpovo úsilí o Nobelovu cenu míru? To myslíte vážně?
Trump is ruining the U.S. relationship with Poland, one of the most pro-American countries in the world.— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 5, 2026
At least we still have Bukele https://t.co/uDCHoaoDhJ
Polsko má oprávněné historické důvody pohrdat kultem osobnosti. Má také bohaté zkušenosti s nekvalifikovanými aparátčíky, kteří si hrají na státníky. Zde je „urážlivá a neopodstatněná urážka“, o které hovoří náš velvyslanec.
What fucking reality are we living in? You’re a current U.S. Ambassador throwing a temper tantrum because he voiced his opinion that he wouldn’t support Trump’s push for the Nobel peace prize?— Samuel Culper III (@Saint_Mikal_13) February 5, 2026
Are you being serious?
Poland has legitimate historical reasons to be contemptuous of personality cults. It also has ample experience dealing with unqualified apparatchiks playing at statecraft. Here is the “outrageous and unprovoked insult” to which our ambassador refers. https://t.co/4nvR3ggLbv pic.twitter.com/Ld15aYQQmk— Michael Weiss (@michaeldweiss) February 5, 2026
Atd...
Poláci byli vždy nesmírně proameričtí. Je proto až neuvěřitelné, jak s veřejným míněním dokázala zamávat administrativa D. Trump. Takto ji Poláci hodnotí v čerstvém průzkumu ⬇️ Zároveň je to problém pro polskou opozici a prezidenta, kteří zůstávají vůči Trumpovi nekritičtí https://t.co/39oLtGMDzO— Michal Lebduška (@MLebduska) February 5, 2026
https://x.com/MLebduska/status/2019470220155388269?s=20
Diskuse