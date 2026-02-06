Channel 4 News: Likvidace deníku Washington Post
6. 2. 2026
"V současné době podávám zprávu z ukrajinského Doněcku, kde jsme právě zaslechli zvuk exploze v pozadí. A já jsem tady na hraničním přechodu Masna mezi Libanonem a Sýrií."
Reportér: Právě minulý týden novináři Washington Post po celém světě odložili své články, aby se obrátili na majitele novin, Jeffa Bezose. Zvěsti o rozsáhlých škrtech kolovaly již několik týdnů. Tato veřejná výzva působila jako poslední možnost.
"Prosím, Jeffe, zachraň Post. Prosím, Jeffe, zachraň Post."
Během noci mnoho z těchto lidí dostalo potvrzení, že přišli o práci. Ukrajinská korespondentka Lizzie Johnsonová napsala: „Právě mě propustili uprostřed válečné zóny. Jsem zdrcená."
Celé sportovní oddělení bylo zrušeno. Nyní bude sport pokrývat jako kulturní a společenský fenomén. Mezi propuštěnými je i dlouholetá asijská redaktorka Postu Anna Fifield, přičemž počet zahraničních poboček se snížil z více než 20 na 12. Napsala: „Je mi líto všech, kteří přišli o práci, a čtenářů, pro které to bude znamenat zhoršení. Celkově noviny propouštějí více než 300 zaměstnanců, což je asi 30 % pracovní síly, mezi oběťmi je i oddělení knih a denní podcast. Noviny ztrácejí desítky milionů dolarů ročně a jejich šéfredaktor řekl CNN, že se jedná o den restartu a že zakladatel Amazonu Bezos zůstává odhodlán učinit z nich větší, relevantní a prosperující instituci. Ale zatímco on hovořil o reinvenci, ostatní v tom vidí vykrvení.
Dnes jsme byli svědky bolestivých propouštění v deníku Washington Post, které jsou součástí širšího, zavrženíhodného trendu, kdy rozhodnutí korporací vyprazdňují redakce po celé zemi. Když korporátní zájmy ovládnou místní, národní a mezinárodní žurnalistiku, komunity přijdou o hlídací psy, občané o megafony a demokracie o strážce.
Jeff Bezos koupil Washington Post v roce 2013 za 250 milionů dolarů. Okamžitě se pokusil řešit to, co nazval přirozeným obavami, v dopise zaměstnancům, ve kterém psal o klíčové roli žurnalistiky ve svobodné společnosti. A že sdílel s předchozími majiteli novin, rodinou Grahamů, dva druhy odvahy. První říkal: počkejte, buďte si jisti, zpomalte, najděte další zdroj. Druhý druh odvahy je říci: „Sledujte příběh, bez ohledu na cenu.“
"Pane, tady Carl Bernstein z Washington Post, omlouvám se, že vás v tuto hodinu ruším."
Tato připomínka dlouhé historie významného žurnalismu deníku Post, nejznámějšího díky vyšetřování aféry Watergate, byla v posledních letech zpochybněna. V roce 2023 Bezos jmenoval britského manažera Willa Lewise vydavatelem a generálním ředitelem. Ten dohlížel na významné změny, mezi nimiž bylo i zrušení podpory Kamaly Harrisové deníkem Post těsně před volbami v roce 2024 a to, co bylo vnímáno jako posun názorových stránek doprava, protože Bezos navázal stále užší vztahy s prezidentem Trumpem. Jeho mediální divize Amazon utratila neuvěřitelných 75 milionů dolarů za licenci a marketing dokumentu o první dámě.
Bezos: "Vyslovil tedy řadu dalších obvinění, takže si je můžeme projít. Je jich celkem šest."
Jeho blízkost k Trumpovi je nyní výraznou změnou oproti situaci před deseti lety, kdy ho tehdejší šéfredaktor Washington Postu požádal o vyjádření k obviněním tehdejšího kandidáta Trumpa, že Bezos používá Post proti němu. Je to jen velmi taktický krok, jak se imunizovat proti médiím, a nic z toho by se nestalo.
"Stále si myslím, že z hlediska kulturních norem to není správné. Podkopává to naše normy svobody slova.
Když jsem byl šéfredaktorem a Jeff Bezos byl majitelem, stál při nás. Důrazně prosazoval naši misi, naši nezávislost. Důrazně a výmluvně kritizoval Donalda Trumpa za jeho útoky na tisk.
Obdivuji toho ducha.
Dnes ten duch už nevidím. Současný šéfredaktor tvrdí, že Bezosův závazek k těmto hodnotám je nezměněn. Ale pro novináře, kteří před několika dny apelovali, aby zachránil Washington Post, je rozsah a povaha těchto škrtů něčím zcela jiným.
Diskuse