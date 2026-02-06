Epstein, modré oči a mýtus nadřazenosti
6. 2. 2026 / Fabiano Golgo
čas čtení 4 minuty
Další věcí, kterou odhalila Epsteinova dokumentace zveřejněná tento týden, jsou jeho eugenické projekty a přesvědčení. Epstein měl plán: ranč Zorro v Novém Mexiku. Dvacet žen současně těhotných s ním. Rekrutoval by kandidátky na noblesních večeřích, hledal „atraktivní ženy s impozantními literárními referencemi“. Chtěl také si nechat zmrazit hlavu a penis pro budoucnost. Protože to je zřejmě to, co evoluce zoufale potřebuje: více Jeffreyho Epsteina. Jeden nestačil.
Chtěl zlepšit lidskou rasu. Přesně tak: Jeffrey Epstein. Darwin se musí v hrobě obracet. Nebo se smát. Pravděpodobně se smát.
Epstein byl posedlý modrýma očima. Dělal seznamy podle barvy duhovky, jako když si někdo třídí fotky do alba na fotbal. „Modré oči: inteligentní. Hnědé oči: možná. Zelené oči: záleží na fázi Měsíce.“ A mluvil o tom s Noamem Chomským, který nikdy nevyvrátil rasistické názory svého kamaráda.
Posílal vědcům e-maily o tom, jak geneticky „vylepšit“ černochy, aby byli inteligentnější. Nějaký německý vědec, Joscha Bach (který dnes všechno popírá jako politik v roce voleb), navrhl, že africké děti rozvíjejí motorické dovednosti příliš rychle, takže nezůstává čas na „pokročilý vývoj“. Překlad: černoši jsou dobří v běhání a lovu, bílí jsou dobří v… čekání. Zemědělství. Odložená gratifikace. Jinými slovy, nadřazená schopnost bílé rasy je umět sedět a trpět. Gratuluji.
Pro ty, kteří žijí v velmi chladných oblastech, to dává smysl. Pro ty, kteří žijí v tropech, je to zbytečné. A díky moderní technologii, která dává moc každému, kdo má přístup k internetu – nemluvě o tom, co přinese všeobecný a rozšířený přístup k umělé inteligenci... se prakticky každý člověk ocitá na stejné startovní čáře. Proto evoluční přizpůsobení těch, kteří žijí nad rovníkem, umět se programovat, čekat, odkládat potěšení, přestává být výhodou.
Běloši tak zůstávají s minulostí, protože v současné době jsou na stejné technologické úrovni, pouze ne na stejné sociální úrovni – kterou se snaží udržet pod svou kontrolou, protože i geneticky je bílá rasa výsledkem úpadku, nikoli evoluce. Historická výhoda bělochů byla dočasná a je již překonaná.
Častým argumentem krajně pravicových primitivů je, že v testech IQ dosahují černoši a Romové, mimo jiné, horších výsledků než evropští běloši ze středních vrstev... (Zkuste to na rednecky v americkém Bible Beltu...) Problém s testy IQ je jednoduchý: vymysleli je lidé, kteří si myslí, že jsou chytří, aby dokázali, že jsou chytří. Je to, jako kdyby ryba vymyslela test plavání a pak prohlásila, že pták je hloupý. „Promiňte, pane Ptáku, dostal jste nulu v podvodním dýchání. Velké zklamání.“
Dr. Frances Cress Welsing na to přišla před desítkami let. Podle ní je bílá nadvláda v zásadě genetický panický záchvat. Nedostatek melaninu je evoluční zranitelnost, ne výhoda. Celý rasistický aparát je kompenzace.
Když byl Epstein fixovaný na modré oči, vlastně jen inzeroval svou nejistotu. „Podívejte, jak jsme výjimeční! Máme… světlocitlivé duhovky! A rakovinu kůže!“
Pojďme k faktům: bílí lidé jsou fyzicky slabší, náchylnější k rakovině, méně přizpůsobiví většině klimatů planety. Celé neafrické lidstvo pochází z malé skupiny, která opustila Afriku — genetické hrdlo láhve. Genetická rozmanitost jedné africké vesnice je větší než genetická rozmanitost celé Evropy.
Ale samozřejmě — bílí lidé by měli vést evoluci. Jako dát kapitánovi Titaniku vyučovat navigaci.
V roce 2018 — dekádu po prvním odsouzení — Epstein stále hledal financování pro „projekt designovaných dětí“. Podnikatel slíbil „možná lidského klona“ během pěti let. „Svět už nikdy nebude stejný!“ prohlásil. A měl pravdu. Jen ne způsobem, jak si představoval.
Projekt se neuskutečnil. Ne proto, že by někdo řekl „počkat, to je šílenství“, ale proto, že byl Epstein zatčen. Etika to nezastavila. Právní systém to zastavil. Na poslední chvíli.
Epstein také diskutoval s princem Andrewem o klonování. Andrew se obával: „A co když bude mít vědomí? Můžeme ho zabít kvůli orgánům?“ Epstein odpověděl: „Udělám ho bez hlavy — budeš klidnější?“ To byl chlap, který chtěl zlepšit lidstvo...
Nadřazená rasa je jen narcismus s PowerPointovou prezentací. Ryba nepotřebuje létat. Pták nepotřebuje plavat. A lidstvo rozhodně nepotřebuje zmrazený penis Jeffreyho Epsteina, který by vedl evoluci.
Častým argumentem krajně pravicových primitivů je, že v testech IQ dosahují černoši a Romové, mimo jiné, horších výsledků než evropští běloši ze středních vrstev... (Zkuste to na rednecky v americkém Bible Beltu...) Problém s testy IQ je jednoduchý: vymysleli je lidé, kteří si myslí, že jsou chytří, aby dokázali, že jsou chytří. Je to, jako kdyby ryba vymyslela test plavání a pak prohlásila, že pták je hloupý. „Promiňte, pane Ptáku, dostal jste nulu v podvodním dýchání. Velké zklamání.“
Dr. Frances Cress Welsing na to přišla před desítkami let. Podle ní je bílá nadvláda v zásadě genetický panický záchvat. Nedostatek melaninu je evoluční zranitelnost, ne výhoda. Celý rasistický aparát je kompenzace.
Když byl Epstein fixovaný na modré oči, vlastně jen inzeroval svou nejistotu. „Podívejte, jak jsme výjimeční! Máme… světlocitlivé duhovky! A rakovinu kůže!“
Pojďme k faktům: bílí lidé jsou fyzicky slabší, náchylnější k rakovině, méně přizpůsobiví většině klimatů planety. Celé neafrické lidstvo pochází z malé skupiny, která opustila Afriku — genetické hrdlo láhve. Genetická rozmanitost jedné africké vesnice je větší než genetická rozmanitost celé Evropy.
Ale samozřejmě — bílí lidé by měli vést evoluci. Jako dát kapitánovi Titaniku vyučovat navigaci.
V roce 2018 — dekádu po prvním odsouzení — Epstein stále hledal financování pro „projekt designovaných dětí“. Podnikatel slíbil „možná lidského klona“ během pěti let. „Svět už nikdy nebude stejný!“ prohlásil. A měl pravdu. Jen ne způsobem, jak si představoval.
Projekt se neuskutečnil. Ne proto, že by někdo řekl „počkat, to je šílenství“, ale proto, že byl Epstein zatčen. Etika to nezastavila. Právní systém to zastavil. Na poslední chvíli.
Epstein také diskutoval s princem Andrewem o klonování. Andrew se obával: „A co když bude mít vědomí? Můžeme ho zabít kvůli orgánům?“ Epstein odpověděl: „Udělám ho bez hlavy — budeš klidnější?“ To byl chlap, který chtěl zlepšit lidstvo...
Nadřazená rasa je jen narcismus s PowerPointovou prezentací. Ryba nepotřebuje létat. Pták nepotřebuje plavat. A lidstvo rozhodně nepotřebuje zmrazený penis Jeffreyho Epsteina, který by vedl evoluci.
241
Diskuse