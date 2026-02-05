Izrael buldozery zničil část válečného hřbitova v Gaze, na kterém se nacházely hroby spojenců
5. 2. 2026
Satelitní snímky a svědecké výpovědi dokládají zničení, izraelská armáda tvrdí, že orý byla nucena přijmout "obranná opatření"
Izraelské síly zničily buldozery část hřbitova v Gaze, na kterém se nacházely hroby desítek britských, australských a dalších spojeneckých vojáků zabitých v první a druhé světové válce, jak ukazují satelitní snímky a svědecké výpovědi.
Satelitní snímky válečného hřbitova v Gaze v al-Tuffah, čtvrti města Gaza, ukazují rozsáhlé zemní práce v nejjižnější části hřbitova. Kolem hřbitova jsou vidět krátery po bombách a v této oblasti se zdá, že ničení bylo systematické.
Řady náhrobků byly odstraněny, ornice byla rozryta a uprostřed postižené oblasti je vidět značný zemní val. Jeho velikost naznačuje použití těžké techniky.
V březnu loňského roku nebyly žádné známky zemních prací, ale na satelitním snímku z 8. srpna jsou jasně viditelné. Narušená oblast je ještě zřetelnější na snímku hřbitova z 13. prosince. Mezi řadami náhrobků pokrývajících zbytek hřbitova opět vyrostla vegetace, ale jihozápadní roh zůstává holý a zemní val vrhá výrazný stín na písčitou půdu.
Essam Jaradah, bývalý správce hřbitova, jehož dům se nachází nedaleko, řekl: „Na hřbitově proběhly dvě buldozerové operace. První se odehrála mimo hřbitovní zdi a zasáhlo přibližně 12 metrů kolem všech stran hřbitova. Tyto oblasti byly zcela osázeny olivovníky.
Později byla buldozerem zničena plocha o něco menší než 1 dunum [1 000 m²] uvnitř hřbitovní zdi, konkrétně v rohu hřbitova, kde se nacházejí hroby australských vojáků. Buldozerem byla zničena oblast od lavičky, na které sedávali zahraniční návštěvníci, až po památník. Buldozery také vytvořily hliněné valy, které sloužily jako zemní bariéry.
„Byl jsem svědkem tohoto ničení hřbitova buldozeryí poté, co se izraelská armáda stáhla z této oblasti, někdy koncem dubna nebo začátkem května.“
Poté, co byly izraelským obranným silám ukázány satelitní snímky hřbitova, uvedly, že byly nuceny přijmout obranná opatření v zápalu boje.
„V daném okamžiku byla daná oblast aktivní bojovou zónou,“ uvedl mluvčí armády.
„Během operací IDF v této oblasti se teroristé pokusili zaútočit na jednotky IDF a ukryli se v budovách v blízkosti hřbitova. V reakci na to byla v této oblasti přijata operační opatření k neutralizaci identifikovaných hrozeb, aby byla zajištěna bezpečnost jednotek IDF operujících v terénu.“
Mluvčí dodal: „Zdůrazňujeme, že na hřbitově a v jeho okolí byla identifikována podzemní teroristická infrastruktura, kterou IDF lokalizovala a zlikvidovala. Činnost IDF v citlivých oblastech je schvalována vyššími hodnostmi v armádě a je prováděna s potřebnou citlivostí.“
Mluvčí Královské britské legie uvedl: „S lítostí jsme přijali zprávu, že byly poškozeny hroby britských a spojeneckých vojáků, kteří statečně sloužili v první a druhé světové válce. Válečné hroby uctívají památku každého člena ozbrojených sil, který přinesl nejvyšší oběť, a zaslouží si být zacházeno s nejvyšší úctou.“
Od uzavření dohody o příměří v říjnu je Gaza rozdělena „žlutou čarou“, která vyznačuje hranici mezi izraelskou a Hamásem kontrolovanou částí území. Původně procházela hřbitovem, ale nedávno byla izraelskými silami posunuta na západ. Navzdory oficiálnímu vyhlášení příměří izraelské jednotky pokračují v ostřelování palestinského obyvatelstva, zejména těch, kteří se přibližují k žluté čáře. Od vyhlášení příměří bylo podle zpráv zabito více než 500 Palestinců, z nichž čtvrtina byli děti.
Komise pro válečné hroby Commonwealthu (CWGC), která je zodpovědná za údržbu hřbitova v Gaze a mnoha podobných hřbitovů po celém světě, se k stavu hřbitova naposledy vyjádřila 11. prosince.
„V důsledku konfliktu utrpěl hřbitov rozsáhlé škody na náhrobcích, památnících, ohradních zdech, zázemí pro zaměstnance a skladovacích prostorách,“ uvedla CWGC. Oznámila poškození památníku 54. (východoanglické) pěší divize britské armády, stejně jako indického památníku OSN a hinduistické, muslimské a turecké části.
Satelitní snímky ukazují, že rozsah zničení je ještě větší.
Z pozemku těsně mimo hlavní hřbitov, který byl vyhrazen pro kanadské mírové síly OSN, nezůstala žádná viditelná stopa. Uvnitř hlavního hřbitova byly zničeny celé dvě části hrobů, ve kterých bylo pohřbeno více než 100 spojeneckých vojáků zabitých během druhé světové války, z nichž většina byli Australané a několik britských a polských vojáků. Většina z nich byla umístěna v tehdejší Palestině, někteří sloužili v polních nemocnicích v Gaze.
Zničeny byly také čtyři části hrobů padlých z první světové války. Záznamy CWGC ukazují, že téměř všechny zničené hroby patří britským vojákům z různých pluků z celého Spojeného království, kteří padli při boji britských divizí o kontrolu nad Palestinou proti osmanským tureckým jednotkám, přičemž zejména v Gaze utrpěli vysoké ztráty.
Profesor Peter Stanley, vojenský historik z University of NSW Canberra, řekl, že Australané „nezapomněli“ na službu svých vojáků na Blízkém východě.
„Hřbitov v Gaze je stejně ceněný a udržovaný jako jakýkoli jiný hřbitov na světě: do údržby těchto hřbitovů jako posvátných míst bylo vloženo obrovské množství sentimentu a emocí,“ řekl Stanley.
„První potřebou je zastavit umírání lidí v Gaze a poskytnout pomoc těm, kteří již roky trpí hladem a utrpením: to je třeba udržet v rovnováze. Pro Australany je však vážným důsledkem tohoto konfliktu znesvěcení hrobů australských vojáků. V globálním měřítku to možná není tak závažné, ale Australané by se tím rozhodně měli zabývat.“
Jaradah se o hroby staral 45 let: 35 let jako asistent svého otce Ibrahima a poté 10 let jako správce. Před začátkem současného konfliktu předal tuto odpovědnost svému synovi.
„Hřbitov byl považován za jedno z nejkrásnějších archeologických nalezišť v Gaze. Rostly na něm rozmanité a krásné stromy a sloužil jako živý veřejný prostor pro obyvatele pásma Gazy,“ řekl Jaradah.
„Cítím smutek jako dítě, které ztratilo matku. Bolest a hořkost svírají mé srdce nad hřbitovem, stejně hluboce jako bolest ze ztráty mého domova.“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse