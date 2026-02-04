Trump nechce útočit na Írán
V regionu jsou soustředěny významné vojenské síly a íránské úřady jsou oslabeny vnitřními protesty a mezinárodní izolací. Washington však pochybuje, že nejvyšší vůdce Íránu je ochoten přijmout Trumpovy podmínky.
Bílý dům zdůrazňuje, že vyslání zvláštních vyslanců Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera na jednání není zástěrkou pro překvapivý úder. Podle vysokého představitele Trump "to opravdu nechce". Na rozdíl od června, kdy prezident považoval íránský jaderný program za "bezprostřední hrozbu", si to nyní nemyslí. Bílý dům se domnívá, že zahájení vojenského scénáře nyní by byl špatný krok.
Izrael naopak trvá na vojenské možnosti, ale jak Washington přiznává, je to Izrael, kdo chce útok, nikoli americký prezident. Současně Trump nadále demonstruje vojenskou připravenost, oznamuje přesun velkých lodí, ale zároveň zdůrazňuje otevřenost dialogu.
