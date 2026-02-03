O elitách a křesťanství aneb jak může být křesťan elitářem
3. 2. 2026 / Boris Cvek
Myslím, že v jedné věci, opravdu velmi jednoduché, je velký zmatek. Abychom si udělali jasno, můžeme se vrátit přímo k evangeliu. Co mám na mysli? Elity a elitářství. Často jsem považován za elitáře. A do značné míry právem. Podívejme se ale na to evangelium.
Mám na mysli svůj oblíbený příběh milosrdného Samaritána. Kněz a levita zraněného pocestného obejdou, Samaritán pocítí soucit a pomůže mu. Jak mu pomůže? Doveze jej do hostince při cestě a zaplatí za péči.
Čili první věc, která je v evangeliu dovedena do absolutní naléhavosti a hloubky na Golgotě: každý člověk, dokonce i neznámý pocestný ve škarpě, má nekonečnou hodnotu. V tom je naprostá rovnost. Ta nekonečná hodnota je daná soucitem. Konečným argumentem je Golgota, vrcholný soucit Boží. Žádné filozofické kategorie a argumenty, kategorické imperativy a podobné nesmysly, ale soucit. Máte-li soucit, pohnou-li se ve vás střeva, nepotřebujete žádné argumenty, nemáte-li soucit, tak vám žádné argumenty nepomohou. Už vůbec ne ty filozofické.
Soucit může být prakticky v každém a pro každého. To není elitářské, to není věc pro akademiky a disputace. Mají-li elity nějaký smysl, tak proto, že budovat člověka a pomoci člověku není něco, co lze jen tak lusknutím prstu. Upéct dobrý chleba nedokáže každý. Udělat kvalitně chirurgický zákrok nebo dosáhnout objevu či zamést chodník, to není jen tak. Stejně tak naučit filozofii nebo chemii neumí každý. Nemůžete přijít a říci, že kvůli tomu, že jsou si lidé rovni, tak každý chleba je dobře upečený. Prostě není. Nemůžete přijít a říci, že kvůli tomu, že máte nějaký akademický titul, jste dobrý vědec nebo učitel nebo právník.
Chcete-li pomoci zbitému pocestnému, musíte vědět, jak to udělat. Musíte najít hostinec, musíte zaplatit. Musíte případě najít chleba, který ho kvalitně nasytí místo toho, aby ho otrávil, protože by třeba špatně skladován (vzpomínám si z Gorbačova životopisu, že na konci 80. let v SSSR velká část obilí hnila v nekvalitních sýpkách). Elity mají bdít nad tím, aby tohle fungovalo napříč společností. Pak si zaslouží bohatství, luxus, úctu. Nedělejme si ale iluze, že takovou roli hrála ve středověku šlechta nebo církev. Opět potřebujeme elitní schopnosti a vzdělání, abychom si nelhali, ale opravdu poznávali, co se reálně dělo, abychom znovu neupadli do bídy, hladomorů, bezpráví.
Bez elitních znalostí, schopností, chápání budete se všemi dobrými úmysly bezmocní. Na druhou stranu bez víry v nekonečnou hodnotu a důstojnost každého člověka spadnete do otrokářských temnot a z elit se stanou jen odporné nádory na masách zotročených ubožáků.
Musíme totiž zmínit ještě jednu klíčovou věc: chcete-li skutečné elity, musíte brát ohled na talent a prostupnost společnosti pro ty nejchudší. Není nic zrůdnějšího než dědičné elity. To je absolutní popření elitářství. Chirurg už nemusí umět operovat, naopak stačí, že praděd jeho praděda byl dobrý chirurg, pak už může prostě lidi jen vraždit na sále. Chcete-li efekt, musíte tahat geniální lidi ze slumů a strpět, že smetou vaše poznání a společenské postavení, protože jsou prostě lepší.
