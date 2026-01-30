Trump žaluje americký daňový úřad a americké ministerstvo financí o 10 miliard dolarů za únik daňových přiznání
Úřady jsou obviňovány z toho, že nepřijaly opatření k zabránění bývalému dodavateli ve zveřejnění Trumpových daňových přiznání „levicovým médiím“.
Donald Trump ve čtvrtek zažaloval americké ministerstvo financí a daňový úřad IRS o 10 miliard dolarů za zveřejnění jeho daňových přiznání v médiích v letech 2019 a 2020.
V žalobě podané u federálního soudu v Miami Trump, jeho dospělí synové a jeho stejnojmenná společnost uvedli, že úřady nepřijaly „povinná preventivní opatření“, aby zabránily bývalému dodavateli IRS Charlesi Littlejohnovi v úniku jejich daňových přiznání do „levicových médií“, včetně New York Times a ProPublica.
Žalobci uvedli, že utrpěli „značnou a nenapravitelnou újmu“ na své pověsti a finančních zájmech a mohou požadovat náhradu škody, protože úniky byly buď úmyslné, nebo byly výsledkem hrubé nedbalosti.
Čtvrteční žaloba staví Trumpa do neobvyklé pozice, kdy žaluje vládní agentury, které jsou součástí výkonné moci, kterou sám vede.
IRS je součástí ministerstva financí. Žádná z agentur okamžitě nereagovala na žádosti o komentář.
Scott Bessent, ministr financí a úřadující komisař IRS, není žalovaným. Mezi dalšími žalobci jsou Donald Trump Jr., Eric Trump a Trump Organization.
Trump podal mnoho žalob jako soukromá osoba, často o vysoké částky a v důsledku reportáží různých médií, od té doby, co v roce 2024 vyhrál druhé funkční období v Bílém domě.
Žaloval New York Times a knižní vydavatelství Penguin Random House o 15 miliard dolarů za články a knihu, které podle něj měly podkopat jeho volební vyhlídky v roce 2024.
Trump samostatně požaduje 10 miliard dolarů od Wall Street Journal za článek o narozeninovém přání pro Jeffreyho Epsteina a 10 miliard dolarů od BBC za úpravu projevu před útokem na Kapitol 6. ledna.
Alejandro Brito, právník z Floridy, podal nebo pomohl podat všechny tyto žaloby, stejně jako žalobu proti IRS a ministerstvu financí. Po pracovní době okamžitě nereagoval na žádost o komentář.
Ve čtvrteční žalobě Trump a další žalobci uvedli, že New York Times publikoval nejméně osm článků a ProPublica nejméně 50 článků na základě Littlejohnových odhalení.
Úniky „způsobily žalobcům poškození reputace a finanční škody, veřejné ponížení, nespravedlivě poškodily jejich obchodní reputaci, vykreslily je v nepravdivém světle a negativně ovlivnily veřejnou pověst prezidenta Trumpa a dalších žalobců“, uvádí se v žalobě.
Prokurátoři obvinili Littlejohn v září 2023 z úniku daňových záznamů Trumpa a tisíců dalších bohatých Američanů do médií s tím, že byl motivován politickými zájmy.
Čtyřicetiletý Littlejohn se následující měsíc přiznal k neoprávněnému zveřejnění informací o daňových přiznáních a v lednu 2024 byl odsouzen k pěti letům vězení.
Zdroj v angličtině ZDE
