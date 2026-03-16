Izrael shazuje bílý fosfor na civilní příbytky v Libanonu. Podle ČT (Szántó) je to v pořádku
16. 3. 2026
Izrael shazuje bílý fosfor na vesnici Khiam v jižním Libanonu. Na domy. Na civilní oblasti. Jedná se o válečný zločin.
BREAKING:— sarah (@sahouraxo) March 15, 2026
Israel is dropping white phosphorus on the village of Khiam in South Lebanon.
On homes.
On civilian areas.
This is a war crime.
Not a peep from the international community.
Not a word from the International Criminal Court. pic.twitter.com/3JisJyWbUq
