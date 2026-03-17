Channel 4 News:Transatlantická aliance je tak křehká, jak už dlouho nebyla
17. 3. 2026
Moderátor z Jeruzaléma, Channel 4 News, úterý 17. března 2026, 19 hodin: Izrael a USA zabily faktického vůdce Íránu. No, tohle je válka definovaná nechtěnými důsledky. V Londýně děkuje ukrajinský prezident Keiru Starmerovi. Ve Washingtonu ho americký prezident ostře kritizuje.
Trump: Nejsem zrovna nadšený, že jsme Ukrajině pomohli. Podívejte, Ukrajina by byla za jeden den vyřízená, kdybychom nepomohli. Myslím, že NATO dělá velmi hloupou chybu.
Moderátor: Dobrý večer z Jeruzaléma, kde byl dnešní den poznamenán dalšími sirénami oznamujícími nálety. USA a Izrael opět ukázaly, že dokážou zasáhnout a zabít i ty nejmocnější a nejlépe chráněné íránské vůdce. Co však dosud neprokázaly, je schopnost zvládnout důsledky, které vyvolávají v regionu i ve světě. Možná byl dnes svátek svatého Patrika, ale prezident Trump se neusmíval, když ostře kritizoval spojence z NATO obecně a premiéra Keira Starmera konkrétně. Jeho hněv se zdál být zaměřen zejména na selhání evropských spojenců, kteří nevyslali své námořnictvo do Hormuzského průlivu, a to navzdory minulé podpoře Ameriky Ukrajině. Dnes večer je tedy americká moc zcela zřejmá, ale americké vedení už tolik ne, přičemž transatlantická aliance je tak křehká, jak už dlouho nebyla.
Prezident Trump nyní spustil další slovní útok proti svým spojencům z NATO za to, že se nezapojili do války s Íránem. „NATO nepotřebujeme,“ řekl novinářům v Oválné pracovně před několika hodinami. V současné době konflikt nevykazuje žádné známky ukončení.
Ali Darijani byl zabit při sérii útoků, které podle Izraele mířily na íránská vojenská zařízení v Teheránu, stejně jako v Avazu, Šírázu a Isfahánu. Plavební trasy v Hormuzském průlivu zůstávají blokovány Íránem, který propouští pouze plavidla ze zemí jako Indie a Pákistán. Na východ od Fudžajry v Ománském zálivu byl zasažen tanker. Několik dronů také zaútočilo na americkou ambasádu v Bagdádu. Spojené arabské emiráty uzavřely svůj vzdušný prostor již druhý den po sobě poté, co nedaleko letiště v Dubaji došlo k palbě z dronů. Výbuchy raket byly hlášeny v Abú Dhabí a Al-Bahiji. O několika výbuších se hovořilo také v Kataru a Bahrajnu. Írán přes noc pokračoval v ostřelování Izraele raketami, čímž dokázal, že si zachovává schopnost provádět údery na dlouhé vzdálenosti. Izraelské síly opět zaútočily na jižní předměstí Bejrútu, přičemž výbuchy byly hlášeny v Kafatu, Hariqu a v obytné budově v Dohá, Aramunu. Izraelské pozemní síly postoupily dále do jižního Libanonu s rozkazem zničit infrastrukturu Hizballáhu.
Takto se tedy odehrál 18. den této války.
Války mohou být spravedlivé nebo nespravedlivé, ale cesta k soudu je vždy poseta troskami a smrtí. A tato není jiná. V Teheránu nevíme, co si opravdu myslí o ničení Ameriky a Izraele z nebe, ale víme, že to odstraňuje vůdce, kteří byli kdysi považováni za nedotknutelné. V pátek to byl Ali Larijani, faktický vůdce Íránu, který kráčel před kamerami na pochodu k Jeruzalémskému dni v Teheránu. Ukázka vzdoru ze strany režimu, kde je nyní každý vůdce mrtvý nebo chodící mrtvolou.
Netanyahu: Dnes ráno jsme zlikvidovali Aliho Larijaniho, šéfa Revolučních gard, gangsterů, kteří v praxi řídí Írán. Podkopáváme tento režim v naději, že dáme íránskému lidu příležitost jej svrhnout.
Moderátor: Potomek íránské revoluční šlechty. Tady je Larijani s Vladimirem Putinem, tady s bývalým šéfem zahraniční politiky EU v šťastnějších časech, kdy pomáhal vyjednávat jadernou dohodu. Zkušený diplomat, který vždy pěstoval své vazby na tvrdou Revoluční gardu, skutečnou moc za trůnem. Poslechněte si však toto, jásot z balkonů, když se obyčejní Íránci dozvěděli tuto zprávu. Laridžání byl jedním z hlavních architektů brutálního potlačení, při kterém byly na začátku tohoto roku zmasakrovány tisíce protivládních demonstrantů. Stejně tak Gholamreza Soleimani, šéf milice Basídž, režimní armády nejnižšího řádu, nazývejte je rváči. V současné době nemáme do Teheránu přístup, ale jedma teheránská obyvatelka nám poslala tuto reakci na jeho smrt.
"Nejlepší zprávou ze všech je, že velitel Basidž byl včera v noci zabit. Byl to velitel, který sehrál ústřední roli při masakru íránských demonstrantů 8. a 9. ledna. To vedlo k velmi ponuré a napjaté atmosféře v zemi. I to, jak se mnou nedávno na ulici zacházely síly Basidž, bylo hrozné, a to na jeho rozkaz. Právě teď mám velmi zvláštní pocit. Jsem šťastná."
Moderátor: Je tomu 18 dní a íránské vedení bylo zdecimováno Izraelem a USA. Nejvyšší vůdce byl odstraněn hned první den. To byl úder na jeho komplex, spolu s členy jeho rodiny, nejvyššími poradci a vojenskými představiteli během téže vlny. V následujících dnech se údery zaměřily na další osoby v kanceláři Nejvyššího vůdce. Ministr obrany a velká část nejvyššího vojenského velení byli rovněž zabiti, stejně jako vedení Revolučních gard, policie a nyní přes noc dvě z nejdůležitějších osobností lednového zásahu proti demonstrantům.
Zatímco Izrael loví íránské vedení, jejich američtí partneři mají v této válce jednu jasnou prioritu: znovu otevřít Hormuzský průliv, tuto klíčovou námořní trasu, která byla účinně zablokována s katastrofálními důsledky pro světovou ekonomiku. Dnes směřovala do regionu další americká válečná loď.
Prezident Trump chce, aby evropská námořnictva pomohla zajistit bezpečný průjezd. Ale staří spojenci Ameriky, dotčení jeho šikanou a nadávkami, se zoufale snaží nenechat vtáhnout do války, kterou si nezvolili. Vědí, že zraněný íránský režim spolu se svými proxy silami může stále způsobit škody, a to nejen na moři. Toto je útok zaměřený na americkou ambasádu v Bagdádu v noci.
Amerika a Izrael likvidují íránské vůdce jednoho po druhém. Režim se však prozatím drží, stejně jako jeho příznivci, kteří dnes večer vyšli do ulic, i když bomby stále padají. Podaří se jim na dnešních troskách znovu vybudovat Islámskou republiku, nebo ustoupí jinému druhu státu? To bude nakonec měřítkem úspěchu této nepředvídatelné války z vlastní vůle.
V srpnu 1814 vstoupily britské jednotky do Washingtonu, D.C., a vypálily Bílý dům. Anglo-americké vztahy dosud ještě nedosáhly takového dna, ale prezident Trump svým rozhořčením vyvolává každodenní výbuchy. Sir Keir Starmer byl s ukrajinským prezidentem Zelenským v Downing Street, když se americký prezident opět vrátil k tématu, jak je zklamaný z něj a z odmítnutí NATO připojit se k jeho válce proti Íránu. Tady je náš politický redaktor Gary Gibbon.
Reportér: Zatímco Írán přitahuje pozornost celého světa, Keir Starmer chtěl dnes znovu nasměrovat pozornost na Ukrajinu.
Starmer: V Íránu zjevně probíhá konflikt. Děje se to na Blízkém východě, ale nesmíme ztratit ze zřetele to, co se děje na Ukrajině, a potřebu naší podpory tam.
Reportér: Prezident Zelenskyj uvedl, že budou diskutovat o citlivých tématech, jako jsou vztahy s Amerikou.
Zelenskyj: Vzhledem k tomu, v jaké situaci se nacházíme s Američany a s Rusy, musíme toto citlivé téma projednat.
Reportér: Ale zatímco se setkávali, prezident Trump ostře kritizoval evropské lídry a zejména Keira Starmera za to, že požadují americkou pomoc pro Ukrajinu, ale pak nepřišli Americe na pomoc při útoku na Írán. Prezident Trump, který hostil irského premiéra, byl dotázán, zda by mohl přehodnotit vztah Ameriky k NATO, možná dokonce i vystoupit.
"Zvažujete přehodnocení vztahu Spojených států k NATO, případně jeho ukončení?"
Trump: No, jsem zklamaný z NATO, že na něj utrácíme biliony dolarů. Zamyslete se nad tím, biliony v průběhu let, mnoho bilionů dolarů. Je to jeden z důvodů, proč máme deficity a pomáháme jiným zemím. A když oni nepomáhají nám, myslím, že je to určitě něco, o čem bychom měli přemýšlet. Když říkáte přehodnotit, tak to nedělám, momentálně nic takového nemám na mysli, ale řeknu, že zrovna nadšený nejsem, když jim pomáháme s Ukrajinou. Podívejte, Ukrajina by byla za jeden den vyřízená, kdybychom nepomohli. Myslím, že NATO dělá velmi hloupou chybu.
Reportér: Generální tajemník NATO byl v Londýně s prezidentem Zelenským a Keirem Starmerem. Prezident Trump se pak opět obrátil proti nim. V jednu chvíli měl irský premiér pocit, že se musí vložit do debaty a bránit britského premiéra a čest Evropy.
Trump: Jsem z Keira zklamaný. Mám ho rád. Myslím, že je to milý člověk, ale jsem zklamaný. Vidíte toho muže tamhle? Víte, kdo to je? Churchill. Winston Churchill. Mrtvý, velký Winston Churchill. A umístil jsem ho právě tam. Winston Churchill. A, víte, bohužel, Kier není Winston Churchill.
Irský premiér: Počkejte. Jenom uvedu několik bodů. Za prvé, myslím si, že navzdory tomu, co se stalo, jsou vztahy mezi Evropou a USA velmi, velmi důležité v mnoha ohledech. A myslím, že jsme měli v uplynulém roce problémy, dokud jsme je nevyřešili. Keir Starmer udělal hodně pro to, aby obnovil irsko-britské vztahy. Jen to chci uvést na pravou míru. Ale věřím, že je to velmi upřímný a rozumný člověk. Myslím, že s ním dokážete vycházet. Vycházel jste s ním už dříve.
Reportér: To nezastavilo Trumpovy útoky na Keira Starmera a vztahy s Británií.
Trump: Bylo to nejdelší, nejstarší, mělo by to být nejlepší. Vždy to bylo nejlepší, dokud nepřišel Keir. A teď, a já ho mám rád, je to milý člověk. Říká samé krásné věci. Je to velmi milý člověk s krásnou rodinou. Všechno je perfektní, ale nic nevytváří.
Reportér: Ve Westminsteru pronesl prezident Zelenskyj projev před poslanci a členy Sněmovny lordů, který však směřoval k publiku ve Washingtonu. Řekl, že americký nepřítel Írán a ukrajinský nepřítel Rusko jsou ze stejného těsta.
Zelenskyj: Režimy v Rusku a Íránu jsou bratři v nenávisti. A proto jsou bratři ve zbraních. A my chceme, aby režimy postavené na nenávisti nikdy, v ničem, nezvítězily.
Reportér: Zasedací místnost Dolní sněmovny vypadala jako veletrh zbraní, když prezident Zelenskyj představoval ukrajinské špičkové technologie jako odpověď na vojenské výzvy Ameriky a Západu.
Zelenskyj: Tato řešení lze využít i ve vašich záležitostech, včetně složitých situací, jako je dnes Hormuzský průliv. Drony mohou vyřešit problémy, které někdy nedokáže vyřešit ani flotila.
Reportér: Prezident Zelenskyj řekl, že dal anglickému králi iPad, který v reálném čase zaznamenává pokroky a zvraty v ukrajinském konfliktu.
Zelenskyj: Jeho Veličenstvo řeklo, že se o něj podělí s panem premiérem.
Reportér: Mezitím v Bílém domě nebylo vidět, že by prezident Trump byl v poslechovém režimu. Byl dotázán na tvrzení irské prezidentky Catherine Connollyové, že válka s Íránem je nelegální.
Trump: Kdo to řekl?
"Irská prezidentka."
Trump: Hele, má štěstí, že existuju.
Reportér: šichni na celém světě by mu měli být velmi vděční, řekl prezident. Irský premiér, stejně jako mnoho jiných před ním, se tvářil bez výrazu.
Moderátor: No, Keir Starmer nebyl jediným terčem prezidentovy hodiny v Oválné pracovně. Írán je hrozbou, trval na svém Donald Trump poté, co jeho nejvyšší úředník pro boj proti terorismu rezignoval na protest proti konfliktu s tím, že Írán nepředstavuje bezprostřední hrozbu pro USA. V příspěvku na sociálních médiích Joe Kent, který byl dříve miláčkem pravice hnutí MAGA a vedl tvrzení, že volby v roce 2020 byly zmanipulované, vyzval prezidenta, aby změnil kurz. Naše americká redaktorka Anushka Astana je ve Washingtonu. Anushko, byla jste v tom pozlaceném boxerském ringu známém jako Oválná pracovna. Jaká byla reakce?
Reportérka: No, podívejte, po takové tirádě se vám rozsvítí telefon. Dostávala jsem zprávy od úředníků v Londýně i od těch tady ve Washingtonu, DC. A jedna z nich, myslím, vystihla náladu. Bylo to emoji s párou tryskající z nosu. Myslím, že to je rozzuřené emoji. Jsou velmi, velmi frustrovaní. Není to poprvé, co to od Donalda Trumpa slyší. Jeden člověk mi řekl, že to je asi po osmé, ale je to pro ně těžké a trochu trapné. Donald Trump přišel z toho setkání do Kongresu, kde se konal oběd, na který byl pozván nový britský velvyslanec Christian Turner. Po tom útoku tam musel jít s úsměvem na tváři. Jak na to tedy reagují? No, poslouchejte, když o tom s lidmi mluvím, říkají, že nálada musí být „zachovat klid a pokračovat“. Trvají na tom, že ostatní rozhovory až na nejvyšší úrovni jsou opravdu pozitivní mezi britskou ministryní zahraničí Yvette Cooperovou, naší ministryní zahraničí, a jejím protějškem, Marcem Rubiem, britským ministrem obrany Johnem Healeyem a Petem Hegsethem. Poukazují na to, že nový velvyslanec se tento týden setkal se třemi ministry a všechny rozhovory byly pozitivní. Také říkají, že v zákulisí vedou rozhovory o snaze dosáhnout dohody ohledně Hormuzského průlivu, nebo pokud ne dohody, tak alespoň nějakého ujednání se spojenci, a že si toho Američané všimli. Dokonce o tom informovali americká média. To ale nic nemění na skutečnosti, že prezident sám je právě teď velmi, velmi rozzlobený. A ve skutečnosti jeden z jeho spojenců, Lindsey Graham, zveřejnil na sociálních médiích příspěvek, v němž naznačuje, že prezident je rozzlobený jako nikdy předtím, pokud jde o evropské spojence.
Moderátor: A Anushko, naznačuje rezignace jeho ředitele pro boj proti terorismu rozkol v hnutí MAGA?
Reportérka: No, myslím, že Joe Kent, jak jste říkal, byl miláčkem hnutí MAGA, a rozhodně platí, že některé významné osobnosti v tomto hnutí nejsou z této války v Íránu příliš nadšené. Takže ano, myslím si, že je to velká věc, zejména proto, že nejde o nějakého vysokého úředníka. Jednalo se o politickou nominaci, o které se Donald Trump sám vyjádřil, že je skvělá, bývalý voják a, jak říkáte, někdo, kdo prezidenta podporoval. Dovolte mi přečíst vám jednu větu z jeho dopisu: „S čistým svědomím nemohu podporovat probíhající válku v Íránu. Írán nepředstavoval pro naši zemi bezprostřední hrozbu a je jasné, že jsme tuto válku zahájili pod tlakem Izraele a jeho mocné americké lobby.“ Musím říci, že Joe Kent je kontroverzní osobnost s vazbami na krajní pravici, ale tento náznak, že neexistuje bezprostřední hrozba, je pro prezidenta Trumpa zjevně obtížný, i když to samozřejmě popřel.
Moderátor: Anushko, moc děkuji. Před chvílí jsem hovořil s Danou Stroulovou, která byla během Bidenovy administrativy náměstkyní ministra obrany USA pro Blízký východ. Zeptal jsem se jí nejprve na ten mimořádný moment v Oválné pracovně, kdy Donald Trump dnes opět kritizoval postoj Keira Starmera k válce v Íránu.
Dana Stroul: Za prvé si myslím, že historie britsko-amerického spojenectví dokazuje, jak zásadní je pro bezpečnostní zájmy obou národů v obou zemích. Spojené království bylo opravdu klíčovým partnerem Spojených států v mnoha koalicích, včetně první války v Zálivu, druhé války v Zálivu, koalice proti ISIS, Afghánistánu a dalších. A ve skutečnosti, pokud jde o současnou válku, kterou si USA zvolily v Íránu, Spojené království poskytlo Spojeným státům přístup ke svým základnám, aby mohly pokračovat ve svých operacích.
Moderátor: Myslím tím, že režim byl zjevně schopen využít Hormuzský průliv jako škrticí úchop na celou světovou ekonomiku. Existují nějaké vojenské možnosti, skutečné, věrohodné vojenské možnosti, jak průliv otevřít?
Dana Stroul: Za prvé, íránský režim prohlásil, že Hormuzský průliv je uzavřen, a tak se všichni chovají, jako by byl uzavřen. Většina tankerů jím neproplouvá, pojišťovny neposkytují pojištění přepravním společnostem, ale vidíme, že došlo k jednorázovým dohodám s Indií, s Pákistánem a samozřejmě íránské lodě Hormuzským průlivem proplouvají.
Moderátor: Existují tedy vojenské možnosti?
Dana Stroul: Jistě, mohli bychom provést námořní blokádu ostatních lodí. Mohli bychom zajistit námořní doprovod. Mohli bychom se pokusit i nadále ničit všechny konvenční prostředky, které Íránci nasazují proti tankerům, které se snaží průlivem proplout. Nebo by mezinárodní společenství mohlo spolupracovat na deeskalaci situace a trvat na tom, že Írán by neměl mít právo sám o sobě prohlásit, že Hormuzský průliv je uzavřen.
Moderátor: A myslíte si, že nakonec musí dojít k nějakému dialogu mezi USA, Izraelci a kýmkoli, kdo v Íránu zbude?
Dana Stroul: Musí dojít k nějakému dialogu. V moderní historii válčení nekončí. Válka nekončí, když skončí boje. Musí existovat nějaký politický proces, nějaká diplomacie na druhé straně vojenských operací. Spojené státy a Izrael v tom bojují společně, takže by v tom pravděpodobně měly mít slovo obě strany, ale slovo by měla mít i tato oblast. Všechny dotčené země v Asii, v Evropě a na Blízkém východě, které neměly slovo při zahájení této války, mají rozhodně zájem na tom, jak skončí, a na rámci a porozumění toho, co přijde poté.
Moderátor: A nakonec, víte, pokud tato válka skončí nějakým mírnějším režimem v Íránu, který bude přátelský ke svým sousedům a s nímž budou moci Izraelci žít, navzdory veškeré destrukci a smrti a skutečnosti, že se v konečném důsledku jedná o válku z vlastní vůle, stálo to za to?
Dana Stroul: Pokud skončíme s režimem, s vládou, která není tímto revolučním režimem, která reaguje na íránský lid, která odráží vůli íránského lidu, která je odhodlána k míru s Izraelem, k ekonomické integraci a neohrožuje silou zbytek regionu a světa, byl by to úžasný výsledek. Vzhledem k tomu, co vidíme v současném vývoji konfliktu, je velmi nepravděpodobné, že i kdyby byly konvenční schopnosti Íránu oslabeny, dojde k úplné změně povahy režimu na takovou vládu, která by mohla zajistit takový výsledek.
Moderátor: Je to tedy příliš velké riziko.
Dana Stroul: V tuto chvíli si myslím, že by to byl skvělý výsledek, a to bychom měli chtít, jak pro íránský lid, který z velké části tento režim v Teheránu nepodporuje, tak i pro Blízký východ. Ale současná kampaň, založená pouze na letecké síle, bez nástrojů, jako jsou nevojenské nástroje, které by mohly takový výsledek ovlivnit, pravděpodobně nepřinese tu úplnou, víte, 180stupňovou změnu pro íránský lid nebo Blízký východ.
Moderátor: Dano Stroulová, opravdu vám moc děkuji. Nyní se ke mně připojuje Holly Dagressová, vedoucí výzkumnice ve Washington Institute on Iran and U.S. Policy. Holiĺy, je skvělé, že jste opět v nšem pořadu. Začněme s Alím Laridžáním, kterého dnes ráno zabili Izraelci. Jak významný byl a jaké změny to přinese pro přežívající režim?
Holly Dagress: Matte, děkuji za pozvání do pořadu. Toto bylo pravděpodobně, nebo dá se říci, nejvýznamnější zabití od smrti nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího 28. února, kdy válka původně začala. Ali Larijani pochází z vlivné rodiny pěti bratrů. Je to zajímavé, protože po prezidentských volbách v roce 2021, kdy se pokusil kandidovat, byl na nějakou dobu odsunut na vedlejší kolej, když ho diskvalifikoval kontrolní orgán známý jako Rada strážců. A tak na chvíli tato osobnost, která hrála roli jaderného vyjednavače a samozřejmě po mnoho let předsedy parlamentu, nebyla aktivní. A pak, po dvanáctidenní válce, se náhle vrátil jako tajemník Nejvyšší rady národní bezpečnosti a jako jakýsi vyjednavač s zeměmi v regionu a s Ruskem. A tak s jeho zabitím odešla jedna z klíčových postav, které v tuto chvíli zbývaly.
Moderátor: A kolik dalších úmrtí ve své vedoucí pyramidě může režim přežít, než padne?
Dana Stroul: No, víte, dvanáctidenní válka donutila Islámskou republiku skutečně přehodnotit svou vizi jako země. Došlo k poznání, že je třeba myslet na čtyři úrovně hluboko v duchovním establishmentu pro případ, že by někdo byl popraven, včetně nejvyššího vůdce, samozřejmě. A myslím si, že i když má institucionální znalosti, historii v rámci režimu a zvláštní vztahy uvnitř i vně země, Islámská republika stále velmi dobře funguje, a to jsme viděli. A myslím si, že je důležité poznamenat, že všechny tři složky vlády, legislativní, prezidentská a soudní, mají v tuto chvíli své vůdce stále na místě. Nicméně si myslím, že se to samozřejmě může změnit v následujících dnech, ne-li týdnech.
Moderátor: A na co konkrétně se jako odbornice budete zaměřovat, abyste zjistila, zda ve struktuře režimu existují skutečné fatální trhliny?
Dana Stroul: Myslím, že klíčovou věcí jsou přeběhnutí. Alespoň veřejně jsme zatím neviděli přeběhnutí významnějších členů bezpečnostního aparátu, jako jsou IRGC, Basij, Lidová milice nebo samotná armáda. To řečeno, údajně jsme slyšeli, že od lednového masakru údajně dezertovali čtyři íránští diplomaté. Myslím si tedy, že čas ukáže, a myslím si, že to bude záviset na dvou věcech. Zda tito jednotlivci budou schopni dostat svůj plat a uživit své rodiny, protože ne všichni v těchto skupinách jsou ideologicky zapálení. A myslím si, že to skutečně ukáže, jaká je situace v samotném duchovním establishmentu.
Moderátor: Vím, že je ještě brzy, ale Blízký východ je plný amerických zásahů s velmi smutnými důsledky a výsledky, a vlastně i západních zásahů. Mám na mysli Libyi, mám na mysli Irák, který přinesl ISIS. Půjde Írán touto cestou, nebo by pro zemi mohl skutečně existovat lepší výsledek? Jaký je váš odhad?
Dana Stroul: Je opravdu příliš brzy na to, abychom to mohli říci, protože tato válka stále probíhá. Vím, že íránský lid by rád přešel k demokracii, a také vím, že demokracie nepřichází ze vzduchu prostřednictvím bomb. A tak si myslím, že to opravdu záleží na situaci na místě a na tom, zda k těmto přeběhnutím dojde. Pokud k těmto přeběhnutím dojde, dokážu si představit scénář, ve kterém režim oficiálně padne a k přechodu k demokracii skutečně dojde. Ale samozřejmě, jak jste poznamenal, existuje bohužel spousta dalších scénářů, jak se to může vyvinout, ale je prostě příliš brzy na to, abychom to mohli říci.
614
