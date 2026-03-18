Ve Vídni objevili největší "doupě" ruské elektronické rozvědky v Evropě
18. 3. 2026
Během posledních dvou let se na střechách budov vlastněných Ruskem objevilo mnoho antén a sledovacích systémů (nejen diplomatických).
Všechny diplomatické mise mají satelitní antény pro komunikaci s hlavními městy. Ruské antény jsou velmi aktivně využívány k cílení různých satelitů, řekl západní zpravodajský představitel ve Vídni pro FT a dodal, že antény není třeba přesměrovávat pro komunikaci s Moskvou. Například na prahu Mnichovské bezpečnostní konference v únoru byla jedna z největších takových antén přesměrována a den po skončení konference se vrátila na své původní místo.
Podle zdroje západní zpravodajské služby v posledních dvou letech sledovaly instalaci nových antén a dalších neobvyklých zařízení na střechách ruských budov. Jedním z hlavních takových míst je největší ruský komplex ve Vídni, který se nachází na břehu Dunaje a nazývá se Russencity ("ruské město"). Je to ideální lokalita, vzhledem k tomu, že jedna z hlavních evropských satelitních stanic se nachází více než 100 kilometrů na východ, říká Erich Möchel, mluvčí NomenNescio, týmu místních specialistů na elektronickou komunikaci, který monitoruje ruská sledovací zařízení. A přímo ve Vídni jsou zastoupení mnoha mezinárodních organizací jako jsou OSN, OBSE, MAAE a OPEC.
"Většina antén v Russencity směřuje na západ, k některým z 18 geostacionárních satelitů obíhajících mezi nulovým poledníkem a 15 stupni východní šířky," vysvětluje Möchel. NomenNescio identifikoval čtyři takové satelity, které slouží k zajištění komunikace mezi Afrikou a Evropou.
Fotografie pořízené společností NomenNescio také ukazují, že ruští specialisté nainstalovali na antény speciální čočky, které jim umožňují zachytit satelitní signály v mnohem širším rozsahu než obvykle.
Russencity začali stavět v roce 1983 na příkaz Jurije Andropova, který se poté stal generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu a předtím mnoho let vedl KGB, říká Thomas Rigler, rakouský specialista na historii špionáže. Nejpravděpodobněji byl komplex, který zahrnuje také několik obytných budov, školu pro děti zaměstnanců ambasády a misi při OSN, od samého začátku určen k poskytování signálního zpravodajství, říká Rigler.
Rusko výrazně zvýšilo počet tajných diplomatů a zpravodajských důstojníků v Rakousku, které zůstává neutrální a není členem NATO. V roce 2023 měla rakouská ambasáda více než 180 akreditovaných diplomatů, z nichž třetina také využívala svůj status k získávání zpravodajských informací, podle západních zpravodajských služeb. Místní zákon povoluje stíhání pouze za činnosti "škodlivé pro Rakousko".
Dokonce i rakouská domácí zpravodajská služba však nedávno varovala, že "technické schopnosti a flexibilní konfigurace ruských zpravodajských stanic představují vážnou hrozbu pro kontrarozvědnou bezpečnost."
Významné množství antén je instalováno na střeše Ruského kulturního centra a čtyři další na střeše bývalého sanatoria, které bylo využíváno pro zlepšení zdraví vůdci Stalinovy NKVD.
Dva nízkopodlažní obytné domy u Dunaje, které vlastní ruský stát, jsou již mnoho let prázdné. Nyní jsou zde kamery CCTV, vchod je opevněný a na střeše byla instalována malá kabinka. Takové instalace jsou zřízeny tak, aby kryly tajné vybavení, říká Möchel.
