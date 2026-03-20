USA zrušily sankce vůči některým jednotlivcům a firmám spojeným s Ruskem
20. 3. 2026
Jednotlivci a organizace, kteří byli dříve sankcionováni kvůli vazbám na Rusko a možným opatřením proti národní bezpečnosti USA, byly ze seznamu odstraněni.
Mezi těmi, kteří byli ze seznamu odstraněni, jsou:
- Jevgenija Sergejevna Ťurikova (známá také jako Smirnova a Ďatkova), občanka Ruska, narozená v Sevastopolu, žila v Moskvě;
- turecký občan Berk Türken, stejně jako související společnosti BSB GRUP INTERNET VE YAPAY ZEKA TEKNOLOJILERI ANONIM SIRKETI, BSB GROUP;
- Boris Gennadjevič Voroncov – občan Ruska z Moskvy;
- FUTURIS FZE, společnost registrovaná ve Spojených arabských emirátech.
Důvody těchto kroků americké ministerstvo financí nevysvětlilo.
