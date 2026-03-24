Krize na Blízkém východě: USA podle zpráv vyšlou další tisíce vojáků; Libanon čelí „existenční krizi“
24. 3. 2026
Libanon čelí „existenční krizi“, zatímco Izrael se snaží ovládnout jih země
Michel Helou, generální tajemník Národního bloku, středopravicové sekulární libanonské politické strany, řekl NBC News, že Libanon čelí „existenční krizi“ uprostřed obav z dlouhodobé okupace jižní části země izraelskými silami.
Rozsah ničení v jižním Libanonu, v Bejrútu a v údolí Bekaa je naprosto katastrofální. A to také vyhnalo na silnice milion Libanonců.
Poté, co izraelský ministr obrany oznámil, že IDF převezme kontrolu nad takzvanou „bezpečnostní zónou“ v jižním Libanonu, stejně jako nad zbývajícími mosty přes řeku Litani, které dosud nezničila (viz můj poslední příspěvek), Helou uvedl, že Libanon čelí „zoufalejší situaci“, než jakou zažil za desítky let od občanské války.
Obvinil také Izrael z „psychologického terorismu“ v souvislosti s Katzovými srovnáními izraelského „modelu“ operací v jižním Libanonu s těmi, které byly provedeny v částech Gazy, které byly proměněny v trosky, zatímco – jak jsem včera informoval – izraelský krajně pravicový ministr financí Bezalel Smotrich otevřeně a výslovně vyzval Izrael k anexi jižního Libanonu.
K stovkám tisíců Libanonců, kteří museli uprchnout z jihu, Helou dodal:
Poprvé tam už není žádný život. Není tam žádná lidská přítomnost. Je to tedy mnohem nebezpečnější než okupace. Je to skutečně zničení celé oblasti.
USA pošlou na Blízký východ další tisíce vojáků – uvádějí zprávy
Pentagon podle dvou osob obeznámených s touto záležitostí, které hovořily s agenturou Reuters, pravděpodobně pošle na Blízký východ tisíce vojáků z elitní 82. výsadkové divize, čímž se ještě více posílí masivní vojenské nasazení, a to i přesto, že Trumpova administrativa zjevně usiluje o jednání s Íránem.
Podobné informace má i deník The Wall Street Journal, který odhaduje počet dalších vojáků na 3 000.
Dva američtí úředníci sdělili deníku, že písemný rozkaz k vyslání vojáků z 82. výsadkové jednotky americké armády by měl být vydán v nejbližších hodinách.
Není jasné, kam v regionu budou jednotky vyslány a kdy tam dorazí.
Americká armáda odkázala na Bílý dům, který však na žádost agentury Reuters o komentář okamžitě nereagoval.
Toto oznámení navazuje na zprávy ze 13. března o vyslání 5 000 amerických mariňáků a námořníků spolu s výsadkovou lodí do regionu.
Donald Trump opakovaně zdůrazňoval, že nechce vyslat americké pozemní jednotky do Íránu – ale ani to nevyloučil.
Axios informuje, že USA a skupina regionálních zprostředkovatelů diskutují o možnosti uspořádání mírových rozhovorů na vysoké úrovni s Íránem
Britské jednotky přes noc sestřelily v Iráku 14 dronů
Britské síly přes noc sestřelily 14 „kamikadze“ dronů, což je nejvyšší počet sestřelených dronů za jednu noc od začátku krize na Blízkém východě, kterou vyvolaly americko-izraelské útoky na Írán 28. února.
Britský ministr obrany John Healey na úterním zasedání vlády informoval ministry, že je sestřelil tým specializovaný na boj proti dronům během útoku na společnou základnu v Iráku.
Podle informací agentury PA byly tyto jednorázové útočné drony sestřeleny ze základny v Erbilu, kde jsou umístěny britské a americké jednotky.
Specializované jednotky z RAF Regimentu, který brání britský majetek, použily britský systém protivzdušné obrany Rapid Sentry k zneškodnění bezpilotních letounů (UAV).
Hizballáh popisuje záměr Izraele obsadit velkou část jižního Libanonu jako „existenční hrozbu“
Hizballáh bude bojovat, aby zabránil izraelským jednotkám v obsazení jižního Libanonu, řekl agentuře Reuters jeden z předních zákonodárců této skupiny Hassan Fadlallah s tím, že taková okupace by představovala „existenční hrozbu“ pro Libanon jako stát.
Izraelský ministr obrany Israel Katz dříve uvedl, že dal izraelské armádě pokyn k vytvoření takzvané „bezpečnostní zóny“ jižně od řeky Litani, asi 20 mil od současné izraelsko-libanonské hranice – což znamená izraelskou okupaci velké části jižního Libanonu.
Katz uvedl, že statisíce obyvatel jižního Libanonu, kteří byli tento měsíc válkou vysídleni, „se nevrátí na jih od řeky Litani, dokud nebude zaručena bezpečnost obyvatel severu“ Izraele.
Izraelské síly o víkendu zaútočily na most Qasmiyeh, klíčový přechod spojující jižní Libanon se zbytkem země, což libanonský prezident Joseph Aoun popsal jako „předzvěst pozemní invaze“.
V úterý Katz skutečně uvedl, že armáda „bude kontrolovat zbývající mosty a bezpečnostní zónu až k řece Litani“. Izrael již od 13. března zničil pět klíčových mostů přes řeku, což u mnoha Libanonců vyvolalo obavy, že se Izrael před rozsáhlou invazí pokouší oddělit jižní Libanon od zbytku země.
To by znamenalo, že mnoho lidí, kteří byli na základě evakuačních rozkazů v rozsáhlých oblastech jižního Libanonu vysídleni ze svých domovů, by se nemělo kam vrátit.
Podle Organizace spojených národů a organizace Human Rights Watch je nucené vysídlování civilistů v Libanonu ze strany Izraele možným válečným zločinem.
Íránská armáda slibuje bojovat až do „úplného vítězství“
Íránská armáda bude pokračovat ve své reakci na válku zahájenou USA a Izraelem, dokud režim nedosáhne „úplného vítězství“, uvedl dříve velitel ozbrojených sil země v prohlášení zveřejněném prostřednictvím státních médií.
Generálmajor Ali Abdollahi Aliabadi blíže nevysvětlil, co by režim považoval za „úplné vítězství“. Posmíval se však Spojeným státům jako „prázdné“ zemi, která byla „ponížena před celým světem“, přičemž Donald Trump se nyní „snaží uniknout z války“, kterou sám začal.
Pokračoval:
Americký prezident Trump, poté co si uvědomil situaci a uvízl ve válce, ztratil naději ve své cíle a nyní hledá pomoc u jiných zemí, aby se z ní dostal, což je historický okamžik a velká čest pro íránský lid.
V této citlivé době zůstávají íránské ozbrojené síly věrné svému slibu, plně následují nejvyššího vůdce a vrchního velitele Mojtabu Chameneího a budou pokračovat v této hrdé cestě s podporou lidu až do úplného vítězství.
Íránská raketa zachycena nad libanonským vzdušným prostorem
Podle tří vysokých libanonských bezpečnostních zdrojů byla v úterý poprvé nad libanonským vzdušným prostorem zachycena íránská raketa, přičemž dva z nich uvedli, že za zachycení byla zodpovědná zahraniční válečná loď.
Libanonská státní agentura National News Agency informovala, že střepiny z zachycení dopadly na řadu měst severně od Bejrútu a způsobily několik lehčích zranění.
Izraelské útoky zabily od začátku války více než 1 070 Libanonců
Podle nejnovějších údajů libanonského ministerstva zdravotnictví si obnovená izraelská ofenzíva proti zemi od 2. března vyžádala nejméně 1 072 mrtvých a 2 966 zraněných.
Válka s Íránem může ohrozit roli amerického dolaru jako světové rezervní měny, uvedla Deutsche Bank.
Analytik George Saravelos uvedl, že základy „petrodolarového režimu“ – v jehož rámci se globální prodej ropy oceňuje v amerických dolarech – budou konfliktem na Blízkém východě podrobeny zkoušce.
Může dojít k „významným následným dopadům“ na používání dolaru v globálním obchodu a úsporách a na roli dolaru jako světové rezervní měny, argumentuje – koneckonců, svět, který je v oblasti obrany a energetiky více soběstačný, by mohl být také světem, který drží méně rezerv v dolarech….
Saravelos vysvětluje:
Svět spoří v dolarech z velké části proto, že v dolarech platí. Dominance dolaru v přeshraničním obchodu je pravděpodobně založena na petrodolaru: globálně obchodovaná ropa je oceňována a fakturována v USD. Tento systém lze vysledovat až k dohodě uzavřené v roce 1974, kdy Saúdská Arábie souhlasila s oceňováním ropy v USD a investováním přebytků do aktiv v USD výměnou za bezpečnostní záruky USA. Vzhledem k tomu, že ropa je klíčovým vstupem pro globální výrobu a dopravu, existuje přirozená motivace pro globalizaci hodnotových řetězců a hromadění globálních přebytků v USD.
Základy petrodolarového režimu byly pod tlakem již před tímto konfliktem. Většina ropy ze Středního východu se nyní prodává do Asie, nikoli do USA; sankcionovaná ropa z Ruska a Íránu se již obchoduje mimo dolarové koleje; Saúdská Arábie lokalizuje obranu a experimentuje s formami platební infrastruktury mimo dolar, jako je projekt mBridge.
Současný konflikt může odhalit další slabá místa tím, že zpochybní bezpečnostní záštitu USA pro infrastrukturu v Perském zálivu a námořní bezpečnost pro globální obchod s ropou. Škody na ekonomikách zemí Perského zálivu by mohly podnítit odprodej jejich zahraničních aktiv. V této souvislosti je třeba pozorně sledovat zprávy, že průjezd lodí Hormuzským průlivem může být povolen výměnou za platby za ropu v juanech. Tento konflikt by mohl být zapamatován jako klíčový katalyzátor eroze dominance petrodolaru a počátek petrojuanu.
Větší riziko by mohlo nastat, pokud se svět začne odklánět od globálně obchodované ropy a plynu samotných k odolnějším zdrojům energie, včetně paliv dostupných na domácím trhu, obnovitelné energie a jaderné energie. Klíčové bude sledovat energetické volby globálního Jihu, Evropy a severní Asie. Odklon od ropy by mohl mít stejně silný dopad jako tlak na stanovení její ceny v jiných měnách.
Mohammad Bagher Ghalibaf, který vyhrožoval USA, je Donaldem Trumpem zvažován jako potenciální partner pro ukončení války.
Stejně jako v roce 1967, kdy Grand National vyhrál naprostý outsider díky masivnímu srážce ostatních koní u jedné z posledních překážek, se zdá, že Mohammad Bagher Ghalibaf, předseda íránského parlamentu a domnělý vyjednavač Donalda Trumpa, se dostal do čela, zatímco pole kolem něj se rychle ztenčilo.
V panteonu íránských vůdců, nemilosrdně zredukovaném cílenými atentáty, vyniká Ghalibaf jako přeživší, ale pokud americký prezident doufá, že konečně našel íránskou Delcy Rodríguezovou – pragmatickou vůdkyni z řad režimu ochotnou jednat s Amerikou – možná by si to měl rozmyslet.
Ghalibafovi chybí sofistikovanost Aliho Larijaniho, bývalého tajemníka Nejvyšší rady národní bezpečnosti, který se sice občas rozcházel s předchozím nejvyšším vůdcem, ale disponoval širokou škálou mezinárodních kontaktů. Ghalibafův obraz je naopak obrazem silného muže – což je možná jediná lidská vlastnost, která Trumpa nejvíce přitahuje.
