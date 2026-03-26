Krize na Blízkém východě: Trump tvrdí, že Írán „prosí o uzavření dohody“ a jako „dárek“ propustil některé ropné tankery průlivem
26. 3. 2026
čas čtení 11 minut
Americký prezident se na zasedání vlády vyjádřil ke konfliktu a znovu ostře kritizoval NATO a zejména Spojené království
Trump říká, že Írán propouští některé ropné tankery Hormuzským průlivem jako projev dobré vůle pro jednání
Uvedl, že Írán povolil průjezd 10 ropným tankerům strategickým průlivem jako „dárek“, aby ukázal, že to s vyjednáváním o ukončení války myslí vážně.
Trump řekl novinářům:
[Írán řekl]: „Necháme vás projet osm tankerů s ropou, osm tankerů, osm velkých tankerů s ropou.“ To bylo před dvěma dny. A zítra vyplují. To bylo před třemi dny. A já jsem o tom moc nepřemýšlel.
A pak jsem sledoval zprávy a oni řekli, velmi dobrý moderátor, vlastně to byl Fox. Ale sledoval jsem to a oni řekli, že se děje něco neobvyklého. Je tam osm lodí, které plují přímo uprostřed průlivu.
Plují tudy osm velkých tankerů naložených ropou. A já jsem si řekl: „No, asi měli pravdu. Byli skuteční. A myslím, že pluli pod pákistánskou vlajkou.“ A řekl jsem si: „No, asi jednáme se správnými lidmi.“
A vlastně se pak omluvili za něco, co řekli, a řekli: „Pošleme ještě dvě lodě.“ A nakonec jich bylo deset.
Kuvajtské ministerstvo obrany mezitím uvedlo, že za posledních 24 hodin zaznamenalo několik blížících se hrozeb, které však neměly přímý dopad uvnitř vymezené „ohrožené zóny“.
Úředníci uvedli, že šest balistických raket dopadlo mimo ohroženou zónu, zatímco protivzdušná obrana také zachytila a zničila dron.
Spojené arabské emiráty ve čtvrtek sestřelily 15 balistických raket a 11 dronů, uvedlo tamní ministerstvo obrany.
„Protiletecká obrana SAE čelí íránským balistickým a řízeným střelám a dronům,“ uvedlo ministerstvo v příspěvku na X.
Od začátku íránských útoků se protiletecká obrana zaměřila na 372 balistických raket, 15 řízených střel a 1 826 dronů, dodalo ministerstvo.
Den poté, co Teherán odmítl 15bodový plán příměří Donalda Trumpa, americký prezident prohlásil, že Írán „prosí o uzavření dohody“ a že to není on, kdo tlačí na jednání. Dříve vyzval Teherán, aby „brzy začal jednat vážně“ o dohodě, která by ukončila válku.
Trump odmítl zprávy, že hledá cestu ven, zatímco ceny ropy stoupají a politický tlak narůstá, aby se zabránilo vleklé válce na Blízkém východě, kterou kdysi zavrhl. „Dnes jsem četl článek, že zoufale toužím uzavřít dohodu,“ řekl Trump novinářům. „Jsem pravý opak zoufalého. Je mi to jedno.“
Návrh USA na ukončení téměř čtyřtýdenních bojů je „jednostranný a nespravedlivý“, řekl ve čtvrtek agentuře Reuters vysoký íránský úředník.
Trump však uvedl, že Írán propouští některé ropné tankery Hormuzským průlivem jako projev dobré vůle pro jednání. Řekl, že Írán povolil průjezd 10 ropných tankerů strategickým průlivem jako „dárek“, aby ukázal, že to s vyjednáváním o ukončení války myslí vážně.
Mezitím Trump spustil novou tirádu proti Velké Británii kvůli jejímu postoji k jeho válce proti Íránu, přičemž řekl, že Keir Starmer udělal „velkou chybu“, a britské válečné lodě označil za „hračky“. Americký prezident popřel, že by transatlantické napětí mělo vliv na plánovanou návštěvu krále ve Spojených státech.
Centrální velitelství USA (Centcom) vydalo prohlášení potvrzující smrt velitele námořnictva Íránských revolučních gard (IRGC) Alirezy Tangsiriho s tím, že byl zabit při izraelském leteckém úderu. Prohlášení admirála Brada Coopera uvádí, že jeho smrt „zvyšuje bezpečnost regionu“.
Pákistánský ministr zahraničí Ishaq Dar potvrdil, že jeho země zprostředkovává zprávy mezi USA a Íránem v rámci mediačních snah, a uvedl, že mezi válčícími stranami „probíhají nepřímé rozhovory“. Reagoval tak na zprávy, že Pákistán, klíčový prostředník v aktuální diplomatické ofenzivě mezi USA a Íránem, doručil Teheránu 15bodový plán příměří vypracovaný Washingtonem.
Ve čtvrtek bylo v severních čtvrtích Teheránu slyšet nad hlavami bojové letouny, krátce poté zazněly tři hlasité výbuchy, uvedl korespondent AFP v íránském hlavním městě. Výbuchy byly slyšet po setmění, za deště, a nebylo možné okamžitě zjistit, co bylo zasaženo.
Irák ve čtvrtek odsoudil útoky na státy Perského zálivu a Jordánsko, den poté, co tyto země vydaly společné prohlášení požadující, aby Bagdád přijal opatření k zabránění útokům ze svého území. Irácké ministerstvo zahraničí „potvrzuje kategorické odsouzení jakékoli agrese nebo útoků na země Perského zálivu a Jordánské království ze strany vlády“, uvedlo ve svém prohlášení a dodalo, že je připraveno „spolupracovat na zodpovědném a rychlém řešení těchto útoků“.
Izraelské údery na Libanon ve čtvrtek zabily nejméně pět lidí, uvedla libanonská státní média, zatímco militanti z Hizballáhu prohlásili, že provedli novou vlnu útoků na Izrael. Izraelská armáda mezitím oznámila, že při bojích v jižním Libanonu zahynul jeden voják, čímž se celkový počet vojáků zabitých od té doby, co Hizballáh vtáhl Libanon do války s Izraelem, zvýšil na tři.
Jemenské hnutí Húsiů, spojenecké s Íránem, je připraveno znovu zaútočit na Rudé moře na znamení solidarity s Teheránem, řekl agentuře Reuters jeden z vůdců Húsiů. Takový krok by prohloubil globální ropnou a ekonomickou krizi vyvolanou válkou na Blízkém východě. Pokud by Húti otevřeli v konfliktu novou frontu, jedním z očividných cílů by byl průliv Bab al-Mandab u pobřeží Jemenu, klíčový dopravní uzel a úzký průchod, který kontroluje námořní provoz směrem k Suezskému průplavu poté, co Írán fakticky uzavřel kritický Hormuzský průliv.
Malajský premiér Anwar Ibrahim uvedl, že Írán povolil malajským tankerům průjezd Hormuzským průlivem po jednáních s íránskými, tureckými a dalšími regionálními vůdci. „Právě probíhá proces propuštění malajských ropných tankerů a příslušných pracovníků, aby mohli pokračovat v cestě domů,“ řekl Anwar v televizním projevu.
Převzetí kontroly nad íránskou ropou zůstává pro USA „možností“
Donald Trump dříve uvedl, že převzetí kontroly nad íránskou ropou je „možností“, a přirovnal to k dohodě, kterou Washington uzavřel s Venezuelou po svržení Nicoláse Madura.
„Je to možnost,“ řekl Trump novinářům na zasedání vlády, když byl dotázán, zda se snaží převzít kontrolu nad íránskou ropou, a dodal, že Spojené státy si s venezuelskými zásobami vedly „velmi dobře“.
Irák ve čtvrtek odsoudil útoky na státy Perského zálivu a Jordánsko, den poté, co tyto země vydaly společné prohlášení požadující, aby Bagdád přijal opatření k zabránění útokům z jeho území.
Irácké ministerstvo zahraničí „potvrzuje kategorické odsouzení jakékoli agrese nebo útoků na země Perského zálivu a Jordánské království ze strany vlády“, uvedlo ve svém prohlášení a dodalo, že je připraveno „spolupracovat na zodpovědném a rychlém řešení těchto útoků“.
Po izraelském útoku na tábor Deir al-Balah byla zabita nejméně jedna osoba a několik dalších bylo zraněno.
Svědci sdělili agentuře Associated Press, že před útokem obdrželi varovné hovory od zřejmě izraelských vojáků, kteří je žádali, aby se evakuovali a vzdálili se asi 500 metrů od stanového tábora.
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvádí, že od říjnového příměří bylo izraelskou palbou zabito nejméně 680 lidí. Izrael tvrdí, že ve stejném období byli v Gaze militanty zabiti čtyři vojáci.
Mezitím finský prezident Alexander Stubb – mezi evropskými lídry někdy označovaný jako „Trumpův našeptávač“ – hovořil o Trumpových rozzlobených komentářích ohledně NATO.
Zde je jeho odpověď v plném znění:
K našemu transatlantickému partnerství přistupujeme velmi pragmaticky. Část je založena na hodnotách, většina je nyní založena na zájmech.
Od začátku jsem říkal, že zahraniční politika USA se liší od toho, jaká bývala.
Měli bychom spolupracovat na tématech, kde existuje jasná shoda a [společné] zájmy – obrana, NATO, [a] v případě Finska asi ledoborce – a pak bychom měli s respektem nesouhlasit v otázkách souvisejících s mezinárodními organizacemi, změnou klimatu nebo, řekněme, Evropskou unií.
Pokud jde o válku v Íránu, nejde o záležitost NATO, protože NATO je obranná aliance. …
Samozřejmě, až válka skončí, pravděpodobně se najdou země, které budou ochotné pomoci udržet Hormuzský průliv otevřený. To je jeden z důvodů, proč se Finsko, Norsko … připojily k prohlášení v této věci spolu s 31 dalšími zeměmi.
Takže to bereme, víte, den za dnem, a pokračujeme ve spolupráci s Američany.
Norský Jonas Gahr Støre, který hovořil po jeho boku, dodal:
Nemám žádné sympatie k tomuto íránskému režimu. Terorizuje vlastní lid, upírá mu lidská práva, svobodu, práva [a] zabíjí své občany, když se bouří za své svobody.
Šíří také konflikty a utrpení v regionu.
To řečeno, zopakuji, co Norsko říkalo od začátku: tohle není naše válka. Byla zahájena Spojenými státy a Izraelem bez konzultace a my věříme, že by tato válka měla skončit.
Trump řekl, že USA často přesouvají zbraně z jedné oblasti do druhé, a reagoval tak na zprávy, že Pentagon by mohl přesměrovat zbraně původně určené pro Ukrajinu na Blízký východ.
„Děláme to pořád,“ řekl Trump na zasedání vlády v Bílém domě. „Někdy něco vezmeme z jednoho místa a použijeme to jinde.“
V souvislosti s dřívějšími jednáním mezi USA a Íránem Steve Witkoff uvedl: „Všechny naše požadavky byly opakovaně odmítnuty.“
Obrátil se na prezidenta Trumpa a řekl:
Dnes vám mohu oznámit, že jsme společně s vaším týmem pro zahraniční politiku předložili 15bodový akční plán, který tvoří rámec mírové dohody. Tento seznam byl rozeslán prostřednictvím pákistánské vlády, která vystupuje jako zprostředkovatel, a vedl k silným a pozitivním signálům a rozhovorům, jak jste právě naznačil tisku.
Dal jste nám pokyn, že dáváte vždy přednost míru a že bychom to měli považovat za naši prioritu. Tuto zprávu jsme předali, pane, spolu s 15 body pro mír. Nakonec jsme Íránu sdělili ještě jednu poslední věc: už se znovu nespletete.
Zdroj v angličtině ZDE
826
Diskuse