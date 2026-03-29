Izrael je třeba vyloučit z okruhu civilizovaných států

29. 3. 2026 / Fabiano Golgo

Záběr z vesnice Tajasír na Západním břehu není žádná nehoda. Není to dílo pár „zkažených jablek". Je to tvář státu, který se rozhodl, že stojí nad zákonem, nad slušností a nad demokratickou rodinou národů. Ten záznam je nechutně jasný. Fotoreportér CNN Cyril Theophilos je přišpendlen k zemi a izraelský voják ho škrtí. Další voják mu vyrazí z ruky mobil. Zbraně namířené přímo na hlavy novinářů, kteří prostě dělají svou práci: vedou rozhovory s Palestinci o násilném útoku izraelských osadníků. Tohle není válečná zóna. Tohle je úterní odpoledne na okupovaném Západním břehu. A reakce izraelské armády, té samozvané „nejmorálnější armády světa"? Umlčet svědky, rozbít jim vybavení a fyzicky je napadnout. https://www.dailymail.co.uk/news/article-15688077/moment-CNN-journalist-CHOKEHOLD-Israeli-soldiers-news-crew.html

 
Mluvčí izraelské armády řekl, že chování vojáků je „neslučitelné s tím, co se od vojáků IDF očekává". Jak štědré. Jak uklidňující. Tahle vlažná fráze je však lží zamlčením. Pravda je, že takové chování je naprosto slučitelné s tím, co se od armády už dá očekávat – od armády, která jedná s beztrestností a kterou podporuje vláda, jež vyměnila právní stát za zákon džungle.

Tohle není ojedinělý incident. Je to chronický, hnisající symptom státu v morálním volném pádu. Od října 2023 izraelské úřady systematicky tvrdě zasahují proti tisku na Západním břehu; palestinské i mezinárodní novináře podrobují svévolnému zadržování, fyzickému násilí a týrání. Organizace spojených národů zdokumentovala, že izraelské úřady nevedly jediné transparentní vyšetřování případu novináře, který byl na okupovaném palestinském území zabit, zraněn nebo obtěžován. Ani jediné. To není selhání procedury. To je politika ochrany pachatelů.

A ta hniloba sahá mnohem hlouběji než jen k zacházení s tiskem. Podívejte se na osadníky. Řádí v palestinských vesnicích, zbijí pětasedmdesátiletého muže ve spánku tak, že má rozdrcenou lebku i obličej a vyražené zuby. Pak se podívejte na vojáky, kteří tam mají udržovat pořádek. V Tajasíru vojáci nechránili Palestince. Chránili nelegální osadu. Zadrželi štáb CNN na dvě hodiny a během toho zadržování si připadali natolik uvolněně, že otevřeně mluvili.

Poslechněte si, co řekli. Jeden voják, jménem Meir, otevřeně přiznal, že osada, kterou hlídá, je podle izraelského práva nelegální. Styděl se? Uvědomoval si vůbec závazky své země vyplývající z Ženevských konvencí? Ani náhodou. „Ale z tohohle bude legální osada," řekl. „Pomalu, pomalu." Tohle to máte. Oficiální strategie státu Izrael, vyslovená nahlas vojákem před kamerou CNN: poruš zákon, vybuduj fakta v terénu a pak se vsaď, že svět nic nezmůže. Je to krédo squattera, tyrana a člověka, který pohrdá zákonem, převlečené do armádní uniformy.

A když se novináři zeptali na motivaci toho násilí, maska spadla úplně. „Kdybyste měl bratra a oni ho zabili, co byste dělal?" zeptal se jeden voják. To slovo, které použil, nebyla bezpečnost. Nebyla to sebeobrana. Byla to pomsta. „Pomsta," potvrdil Meir. Nechte to slovo doznít v sálech Knesetu i na chodbách ministerstva zahraničí. Armáda údajné demokracie teď otevřeně říká mezinárodním novinářům, že funguje na pomstě.

Tohle je jazyk msty, ne právního státu. Tohle je jazyk státu, který se vzdal jakéhokoliv předstírání morálního sebeomezení. A co s tím svět udělal? Po celá desetiletí Spojené státy používají své veto v Radě bezpečnosti OSN jako hasicí přikrývku, aby udusily každou rezoluci, která by mohla Izrael potrestat. Více než třicet rezolucí Rady bezpečnosti bylo ignorováno. Mezinárodní soudní dvůr vydal předběžná opatření, která Izraeli nařizují zabránit činům genocidy – a ta jsou porušována před očima světa. Mezinárodní trestní soud vydal zatykače na vysoké izraelské představitele a odpovědí Izraele je pohrdavé odmítnutí. Mezinárodní společenství stvořilo monstrum beztrestnosti a teď je v šoku, že to monstrum nemá žádný respekt k jeho pravidlům.

Takže vyslovme tu ošklivou pravdu, kterou je slušná společnost příliš zbabělá vyslovit. Izrael se stal páriou. Páriu nedělají jeho nepřátelé; dělají ji jeho vlastní činy. Pária je stát, který systematicky ignoruje mezinárodní soudy, rozšiřuje nelegální osady s otevřeným pohrdáním Ženevskými konvencemi, napadá novináře, kteří se snaží zdokumentovat jeho zločiny, a své násilí ospravedlňuje řečí o pomstě. Podle všech smysluplných měřítek Izrael dnes tento popis naplňuje.

Doba něžné diplomacie skončila. Doba „prohlášení o znepokojení" skončila. Doba předstírání, že Izrael je normálním členem demokratického společenství, zatímco se chová jako darebácký stát, je definitivně u konce. Demokracie musejí zacházet s Izraelem jako s páriou, kterým se stal. To znamená podmínit miliardy dolarů vojenské pomoci ověřitelným dodržováním mezinárodního humanitárního práva, ne prázdnými sliby. To znamená podporovat nezávislá vyšetřování útoků na novináře a násilí osadníků. To znamená přestat s tou ostudnou praxí, kdy je Izrael kryt před odpovědností v OSN a před Mezinárodním trestním soudem.

A nemávat praporem antisemitismu, aby se tato kritika umlčela. Židovský lid si zaslouží bezpečí a domovinu. Ale jednání Netanjahuovy vlády a jejích extremistických spojenců nemá nic společného s židovskou bezpečností a má vše společné s mocí uplatňovanou bez svědomí. Postavit se proti politice tohoto darebáckého státu není bigotnost. Je to naprosté minimum, které lze požadovat od každého, kdo stále věří v právní stát.

Škrcení Cyrila Theophila je metaforou všeho, čím se Izrael stal. Je to sevření státu, který odmítá být viděn, který odmítá být souzen, který odmítá být volán k odpovědnosti. Je to sevření státu, který se rozhodl, že jeho vlastní úzké, pomstychtivé zájmy jsou jediným zákonem, na kterém záleží. To je definice darebáckého státu. A dokud Izrael nezmění své způsoby, jedinou morální odpovědí ze strany rodiny demokratických národů je ukázat mu dveře. Ať si sedí sám se svými osadami a svou pomstou. To si pária zaslouží.

