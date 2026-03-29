Izrael je třeba vyloučit z okruhu civilizovaných států

Mluvčí
izraelské armády řekl, že chování vojáků je „neslučitelné s tím, co se
od vojáků IDF očekává". Jak štědré. Jak uklidňující. Tahle vlažná fráze
je však lží zamlčením. Pravda je, že takové chování je naprosto
slučitelné s tím, co se od armády už dá očekávat – od armády, která
jedná s beztrestností a kterou podporuje vláda, jež vyměnila právní stát
za zákon džungle.
Tohle není ojedinělý incident. Je to
chronický, hnisající symptom státu v morálním volném pádu. Od října 2023
izraelské úřady systematicky tvrdě zasahují proti tisku na Západním
břehu; palestinské i mezinárodní novináře podrobují svévolnému
zadržování, fyzickému násilí a týrání. Organizace spojených národů
zdokumentovala, že izraelské úřady nevedly jediné transparentní
vyšetřování případu novináře, který byl na okupovaném palestinském území
zabit, zraněn nebo obtěžován. Ani jediné. To není selhání procedury. To
je politika ochrany pachatelů.
A ta hniloba sahá mnohem hlouběji
než jen k zacházení s tiskem. Podívejte se na osadníky. Řádí v
palestinských vesnicích, zbijí pětasedmdesátiletého muže ve spánku tak,
že má rozdrcenou lebku i obličej a vyražené zuby. Pak se podívejte na
vojáky, kteří tam mají udržovat pořádek. V Tajasíru vojáci nechránili
Palestince. Chránili nelegální osadu. Zadrželi štáb CNN na dvě hodiny a
během toho zadržování si připadali natolik uvolněně, že otevřeně
mluvili.
Poslechněte si, co řekli. Jeden voják, jménem Meir,
otevřeně přiznal, že osada, kterou hlídá, je podle izraelského práva
nelegální. Styděl se? Uvědomoval si vůbec závazky své země vyplývající z
Ženevských konvencí? Ani náhodou. „Ale z tohohle bude legální osada,"
řekl. „Pomalu, pomalu." Tohle to máte. Oficiální strategie státu Izrael,
vyslovená nahlas vojákem před kamerou CNN: poruš zákon, vybuduj fakta v
terénu a pak se vsaď, že svět nic nezmůže. Je to krédo squattera,
tyrana a člověka, který pohrdá zákonem, převlečené do armádní uniformy.
A
když se novináři zeptali na motivaci toho násilí, maska spadla úplně.
„Kdybyste měl bratra a oni ho zabili, co byste dělal?" zeptal se jeden
voják. To slovo, které použil, nebyla bezpečnost. Nebyla to sebeobrana.
Byla to pomsta. „Pomsta," potvrdil Meir. Nechte to slovo doznít v sálech
Knesetu i na chodbách ministerstva zahraničí. Armáda údajné demokracie
teď otevřeně říká mezinárodním novinářům, že funguje na pomstě.
Tohle
je jazyk msty, ne právního státu. Tohle je jazyk státu, který se vzdal
jakéhokoliv předstírání morálního sebeomezení. A co s tím svět udělal? Po
celá desetiletí Spojené státy používají své veto v Radě bezpečnosti OSN
jako hasicí přikrývku, aby udusily každou rezoluci, která by mohla
Izrael potrestat. Více než třicet rezolucí Rady bezpečnosti bylo
ignorováno. Mezinárodní soudní dvůr vydal předběžná opatření, která
Izraeli nařizují zabránit činům genocidy – a ta jsou porušována před očima světa. Mezinárodní trestní soud vydal zatykače na vysoké izraelské
představitele a odpovědí Izraele je pohrdavé odmítnutí. Mezinárodní
společenství stvořilo monstrum beztrestnosti a teď je v šoku, že to
monstrum nemá žádný respekt k jeho pravidlům.
Takže vyslovme tu
ošklivou pravdu, kterou je slušná společnost příliš zbabělá vyslovit.
Izrael se stal páriou. Páriu nedělají jeho nepřátelé; dělají ji jeho
vlastní činy. Pária je stát, který systematicky ignoruje mezinárodní
soudy, rozšiřuje nelegální osady s otevřeným pohrdáním Ženevskými
konvencemi, napadá novináře, kteří se snaží zdokumentovat jeho zločiny, a
své násilí ospravedlňuje řečí o pomstě. Podle všech smysluplných
měřítek Izrael dnes tento popis naplňuje.
Doba něžné diplomacie
skončila. Doba „prohlášení o znepokojení" skončila. Doba předstírání, že
Izrael je normálním členem demokratického společenství, zatímco se
chová jako darebácký stát, je definitivně u konce. Demokracie musejí
zacházet s Izraelem jako s páriou, kterým se stal. To znamená podmínit
miliardy dolarů vojenské pomoci ověřitelným dodržováním mezinárodního
humanitárního práva, ne prázdnými sliby. To znamená podporovat nezávislá
vyšetřování útoků na novináře a násilí osadníků. To znamená přestat s
tou ostudnou praxí, kdy je Izrael kryt před odpovědností v OSN a před
Mezinárodním trestním soudem.
A nemávat praporem antisemitismu,
aby se tato kritika umlčela. Židovský lid si zaslouží bezpečí a
domovinu. Ale jednání Netanjahuovy vlády a jejích extremistických
spojenců nemá nic společného s židovskou bezpečností a má vše společné s
mocí uplatňovanou bez svědomí. Postavit se proti politice tohoto
darebáckého státu není bigotnost. Je to naprosté minimum, které lze
požadovat od každého, kdo stále věří v právní stát.
Škrcení
Cyrila Theophila je metaforou všeho, čím se Izrael stal. Je to sevření
státu, který odmítá být viděn, který odmítá být souzen, který odmítá být
volán k odpovědnosti. Je to sevření státu, který se rozhodl, že jeho
vlastní úzké, pomstychtivé zájmy jsou jediným zákonem, na kterém záleží.
To je definice darebáckého státu. A dokud Izrael nezmění své způsoby, jedinou
morální odpovědí ze strany rodiny demokratických národů je ukázat mu
dveře. Ať si sedí sám se svými osadami a svou pomstou. To si pária
zaslouží.
