Krize na Blízkém východě: Jemenští Húsíové se hlásí k prvnímu útoku na Izrael od vypuknutí války s Íránem a varují, že „operace budou pokračovat“
28. 3. 2026
Izraelská armáda v sobotu brzy ráno oznámila, že zaznamenala odpálení rakety z Jemenu, a to několik hodin poté, co Húsíové, kteří stojí na straně Íránu, prohlásili, že jsou připraveni jednat
Izraelská armáda tvrdí, že zaznamenala odpálení rakety z Jemenu poté, co íránští spojenci Húsiové pohrozili, že se zapojí do bojů.
Vojenské prohlášení uvádí, že izraelské síly „zaznamenaly odpálení rakety z Jemenu směrem na izraelské území a systémy protivzdušné obrany jsou v pohotovosti, aby tuto hrozbu zachytily“.
Jednalo se o první takové prohlášení zmiňující odpálení rakety z Jemenu během války, která již vstoupila do druhého měsíce.
Prohlášení, vydané v sobotu brzy ráno, navazuje na zprávy z předchozího dne, že Írán zaútočil na Tel Aviv nejméně pěti salvami raket během asi pěti hodin, což v pátek pozdě večer a v sobotu spustilo systémy protivzdušné obrany a varovné sirény.
„Nezáleželo na tom, čí dítě jsem zachránila“: rodiče obětí bombového útoku na íránskou školu popisují svůj nejhorší den
Když Marzieh uslyšela první ránu, mohutný výbuch, který otřásl místností, její první myšlenka patřila jejímu nejmladšímu synovi, Mohammadovi. Musel vyjít na balkon a objevit novou hru, pomyslela si: s veškerou svou malou silou se snažil zabouchnout posuvné dveře. Marzieh vstala od šicího stroje, u kterého pracovala, a křičela na něj, aby přestal.
„Mami, to jsem nebyl já,“ zavolal zpět.
Pak zazněl druhý výbuch, jehož síla rozvibrovala celý dům. Mohli to být sousedé, napadlo ji – stavební práce, renovace? Ale ještě než ta myšlenka dozněla, věděla, že to nesedí: jejich sousedé od vedle toho rána všichni odešli do práce a doma byli jen ona a Mohammad.
Jen o pár minut dříve, v 11:17, Marzieh obdržela náhlý telefonát od paní Mohammadianové, učitelky její osmileté dcery Zahry. Řekla jí, že základní škola, která se nachází pár bloků odtud, zavírá dříve – mohla by rodina Zahru vyzvednout? Paní Mohammadianová však neřekla proč a rychle ukončila hovor, aby zavolala dalšímu rodiči na svém seznamu. Marzieh zavolala manželovi do práce, který poslal svého bratra, aby holčičky vyzvedl – Zahra a její sestřenice byly ve stejné třídě.
Teď, když stála v domě, Marzieh pocítila, jak se v ní usazuje podivný, otupělý pocit. Sklonila pohled a všimla si, že se třese. Z ulice venku slyšela hlasy, a tak Marzieh popadla Mohammada a spěchala najít svůj čádor (závoj), aby mohla opustit dům. Jakmile otevřela dveře, udeřil ji štiplavý zápach kouře. Lidé pobíhali po silnici sem a tam. Zastavila někoho, aby se zeptala, co se děje. „Začala válka,“ řekli.
Hodiny předtím, než se svět dozvěděl, že americká raketa zasáhla školu Shajareh Tayyebeh, rodiče již prohledávali trosky a hledali své syny a dcery.
Útok dronů na letiště v Kuvajtu způsobil „značné škody“ na jeho radarovém systému, informovala státní kuvajtská tisková agentura (Kuna).
Úřady civilního letectví potvrdily, že nedošlo k žádným zraněním poté, co bylo letiště „vystaveno několika útokům dronů“, uvádí Kuna.
Letiště bylo od začátku války s Íránem terčem útoků již několikrát, naposledy ve středu, kdy útok dronů na palivové skladiště v areálu způsobil rozsáhlý požár. Kuvajt z těchto útoků obvinil Írán.
Izrael v sobotu za úsvitu provedl letecké údery na několik měst v jižním Libanonu, informovala státní média, zatímco Hizballáh oznámil útoky na izraelské síly, mimo jiné v Debelu.
Libanonská státní tisková agentura National informovala o „sérii úderů“ za úsvitu na město Majdal Selm, „po sobě jdoucích úderů“ na města Kafra, Hanniyeh, Touline a Adloun a několika izraelských úderů na Nabatiyeh, které zasáhly „obytné a komerční budovy a čerpací stanici“.
Agentura rovněž informovala o útocích na pohraniční města, zejména na Taybeh, kde došlo k „pokusům nepřátelských sil postoupit směrem k oblasti Litani“.
Hizballáh uvedl, že zaútočil na shromáždění izraelských sil v Debelu, převážně křesťanském pohraničním městě, kde stále žijí někteří lidé.
Pákistán bude příští týden hostit jednání se Saúdskou Arábií, Egyptem a Tureckem o válce na Blízkém východě, sdělil v sobotu agentuře AFP vysoký úředník ministerstva zahraničí.
„V pondělí uspořádáme čtyřstranné setkání,“ uvedl úředník pod podmínkou anonymity a dodal, že přesné složení delegací zatím není potvrzeno. Řekl, že se očekává příjezd delegací do Pákistánu v neděli večer.
Pákistán se stal klíčovým zprostředkovatelem mezi Íránem a USA. Islámábád má dlouhodobé vazby s Teheránem a úzké kontakty v Perském zálivu, zatímco premiér Šehbáz Šaríf a náčelník generálního štábu armády polní maršál Amin Munír navázali osobní vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
USA a Irák „zintenzivní spolupráci“, aby zabránily útokům podporujícím Írán a zajistily, že irácké území nebude využito k útokům na americká zařízení, uvedla ve svém prohlášení americká ambasáda v Bagdádu.
„Irácká a americká strana se rozhodly zintenzivnit spolupráci, aby zabránily teroristickým útokům a zajistily, že irácké území nebude využito jako výchozí bod pro jakoukoli agresi proti iráckému lidu, iráckým bezpečnostním silám, iráckým strategickým zařízením a majetku, stejně jako proti americkému personálu, diplomatickým misím a globální koalici,“ uvedla americká ambasáda v Bagdádu v prohlášení zveřejněném v pátek na X.
Jemenští Húsíové potvrzují útok na Izrael
Jemenští Húsíové uvádějí, že sobotní útok na Izrael přišel po pokračujících útocích na infrastrukturu v Íránu, Libanonu, Iráku a na palestinských územích.
Skupina uvedla, že útok byl proveden salvou raket, a dodala, že její operace budou pokračovat, dokud neskončí „agrese“ na všech frontách.
Vstup Húsíů do války vyvolal otázku, zda se tato povstalecká skupina, podporovaná Teheránem, opět zaměří na komerční lodní dopravu procházející koridorem Rudého moře.
Při íránských útocích na leteckou základnu Prince Sultána v Saúdské Arábii byly v uplynulém týdnu zraněny více než dvě desítky amerických vojáků.
Írán vystřelil na základnu v pátečním útoku šest balistických raket a 29 dronů, přičemž bylo zraněno nejméně 15 vojáků, z toho pět vážně, uvádějí zdroje, které nebyly oprávněny se veřejně vyjadřovat. Američtí představitelé původně informovali, že bylo zraněno nejméně 10 amerických vojáků, z toho dva vážně. Základna byla napadena již dvakrát na začátku tohoto týdne.
V Bahrajnu zněly sirény až do sobotního rána a úřady varovaly před možnými útoky. Ministerstvo vnitra země vyzvalo občany, aby se odebrali na nejbližší bezpečné místo.
Dříve během dne ministerstvo uvedlo, že pracovníci civilní obrany uhasili požár v objektu, který se stal terčem íránského útoku.
Podle ministerstva vnitra si válka v Bahrajnu dosud vyžádala dvě oběti na životech, přičemž nejnovější útok dronem zasáhl obytnou budovu v hlavním městě Manáma.
Při útoku dronů na ománský přístav Salalah byl zraněn jeden pracovník a jeřáb utrpěl menší škody, uvedla v sobotu ománská vláda.
Omán před současnou válkou působil jako prostředník mezi USA a Íránem. Na začátku tohoto měsíce však ománský ministr zahraničí prohlásil, že USA „ztratily kontrolu nad svou vlastní zahraniční politikou“, a obvinil Izrael z toho, že přesvědčil administrativu Donalda Trumpa, aby vstoupila do války s Íránem.
Země Perského zálivu se obávají možných útoků milicí podporovaných Íránem a ozbrojených skupin působících v regionu jako jeho zástupci. Jakékoli takové útoky by dále destabilizovaly režimy v Perském zálivu a eskalovaly válku na Blízkém východě.
Katar, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Saúdská Arábie a Jordánsko odsoudily íránské útoky na svém území, včetně útoků provedených prostřednictvím íránských zástupců.
Ve středu Kuvajt oznámil, že zmařil spiknutí s cílem zabít státní představitele, a zadržel šest podezřelých, kteří jsou údajně spojeni s nejmocnější íránskou proxy skupinou, Hizballáhem.
Thajsko uzavřelo s Íránem dohodu o Hormuzském průlivu, uvedl premiér
Thajsko uzavřelo s Íránem dohodu, která umožní thajským ropným tankerům bezpečný průjezd Hormuzským průlivem, uvedl thajský premiér Anutin Charnvirakul.
„Byla uzavřena dohoda, která umožní thajským ropným tankerům bezpečný průjezd Hormuzským průlivem,“ řekl v sobotu na tiskové konferenci. Uvedl, že tento vývoj zmírní obavy ohledně dovozu paliva.
Podle zpráv se Abu Dhabi potýká se dvěma požáry v blízkosti Khalifa Economic Zones Abu Dhabi (KEZAD), které vznikly v důsledku trosek padajících po sestřelení balistické rakety, uvedly úřady v sobotu brzy ráno.
Zpráva přichází v době, kdy Spojené arabské emiráty zaujímají tvrdší postoj vůči Teheránu poté, co byly vtaženy do konfliktu mezi Íránem, USA a Izraelem.
Podle velvyslance Spojených arabských emirátů ve Washingtonu nebude stačit pouhé příměří. V komentáři pro Wall Street Journal Yousef Al Otaiba napsal:
Potřebujeme definitivní výsledek, který se vypořádá se všemi hrozbami ze strany Íránu: jadernými schopnostmi, raketami, drony, teroristickými zástupci a blokádami mezinárodních námořních tras.
Hlášen další útok v oblasti íránské jaderné elektrárny
Jaderná agentura OSN uvedla, že Írán ji informoval o novém útoku v oblasti jaderné elektrárny v Bushehru, což je již třetí takový incident za posledních 10 dní.
Teherán agentuře sdělil, že nedošlo k poškození provozovaného reaktoru ani k úniku radiace a že elektrárna funguje normálně, uvedla v pátek Mezinárodní agentura pro atomovou energii.
Šéf MAAE Rafael Grossi varoval, že jakýkoli útok poškodící reaktor by mohl vyvolat závažnou radiologickou havárii, a vyzval k „maximální vojenské zdrženlivosti“.
Při íránském útoku na americkou základnu v Saúdské Arábii bylo zraněno nejméně 12 amerických vojáků
Íránský útok na základnu v Saúdské Arábii zranil nejméně 12 amerických vojáků, z nichž dva vážně, informovala v pátek americká média.
Írán pokračuje v odvetných útocích na země Perského zálivu, které obviňuje z toho, že slouží jako odrazový můstek pro americké útoky na něj. Útok na leteckou základnu Prince Sultána v Saúdské Arábii zahrnoval nejméně jednu raketu a několik dronů, informovaly deníky New York Times a Wall Street Journal s odvoláním na nejmenované úředníky.
Vojáci byli v době útoku uvnitř budovy na základně, uvedl Wall Street Journal. Při útoku údajně utrpělo škody také několik letadel pro doplňování paliva za letu.
Saúdská Arábie již dříve zachytila několik raket vystřelených v blízkosti základny.
Hlášeny výbuchy v syrském hlavním městě Damašku
V syrském hlavním městě Damašku a okolních oblastech byly slyšet výbuchy, když izraelská protivzdušná obrana zachytila íránské rakety v syrském vzdušném prostoru, informovala v sobotu brzy ráno syrská státní televize.
USA očekávají, že jejich vojenské operace proti Íránu budou ukončeny během několika týdnů, nikoli měsíců, a Washington může splnit všechny své cíle bez nasazení pozemních jednotek, uvedl v pátek americký ministr zahraničí Marco Rubio.
Rubio novinářům po setkání s kolegy z G7 ve Francii sdělil, že Washington je „v této operaci v souladu s plánem nebo dokonce před ním a očekává její dokončení v příslušném čase – je to otázka týdnů, nikoli měsíců“.
Ačkoli uvedl, že USA mohou dosáhnout svých cílů bez pozemních jednotek, připustil, že některé do regionu vysílá, „aby prezidentovi poskytly maximální volnost a maximální příležitost přizpůsobit se nepředvídaným situacím, pokud by k nim došlo“.
Zatímco se konalo zasedání G7, Írán v pátek pokračoval v ostřelování Izraele a zemí Perského zálivu raketami, včetně útoku na vojenskou základnu v Saúdské Arábii, při kterém podle amerických úředníků bylo zraněno nejméně 10 amerických vojáků, z nichž dva vážně.
Útok na leteckou základnu Prince Sultan také poškodil několik amerických tankovacích letadel, uvedli dva američtí úředníci, kteří hovořili pod podmínkou anonymity, aby mohli diskutovat o citlivých vojenských záležitostech. Jeden z úředníků uvedl, že dva vojáci byli vážně zraněni. Izrael mezitím varoval, že rozšíří své útoky na Írán.
Izraelská armáda uvedla, že v sobotu brzy ráno provedla útoky na „cíle íránského režimu“. Novinář agentury AFP v Teheránu hlásil, že zaslechl asi 10 silných výbuchů. Krátké vojenské prohlášení uvedlo, že izraelské síly útočí na cíle íránského teroristického režimu v Teheránu, ale o útocích neposkytlo žádné podrobnosti.
Elon Musk se v úterý připojil k telefonnímu hovoru mezi Donaldem Trumpem a indickým premiérem Narendrou Modim ohledně války v Íránu, informoval v pátek deník New York Times s odvoláním na dva americké úředníky. Nebylo jasné, proč se Musk hovoru účastnil, ale mluvčí Bílého domu uvedl, že byl „plodný“.
