Třetí protitrumpovské protestní akce „No Kings“, "Nechceme tu žádné krále" se účastnily miliony lidí z celých USA
29. 3. 2026
Předpokládá se , že tyto antiautoritářské demonstrace, konající se ve všech 50 státech a v 16 zemích, byly největší v historii USA
Podle koalice organizátorů, která zahrnuje „antiautoritářské“ skupiny Indivisible a 50501, odborové svazy a další občanské organizace, protestovaly v sobotu proti Trumpově administrativě velké davy lidí na více než 3 000 akcích No Kings po celé zemi i ve více než desítce dalších zemí.
Sobotní protest byl již třetím protestem No Kings; toho posledního v říjnu se účastnilo 7 milionů lidí. Jenže, poznamenává Jan Čulík, v demokracii nerozhodují protesty, ale volby.
Na „hlavní“ akci v minnesotských městech Minneapolis a St. Paul, podle odhadů organizátorů zaplnilo ulice kolem budovy státního kapitolu asi 200 000 lidí, aby vyjádřili soucit, truchlili a vystoupili proti Trumpově administrativě.
Bernie Sanders, nezávislý senátor za Vermont, rozvášnil dav výroky o roli superbohatých v politice. Bruce Springsteen zazpíval svou píseň o smrti a zkáze, kterou do státu přinesla ICE, Streets of Minneapolis, a vedl dav ve skandování „Ice out now!“
Guvernér státu Tim Walz představil Springsteena slovy, že je jasné, že Amerika nepotřebuje „žádné zatracené krále“. Walz pochválil obyvatele státu za to, že se postavili jeden za druhého a za imigranty, když Trump vyslal tisíce federálních agentů, kteří zabili obyvatele Minneapolis Renee Goodovou a Alexe Prettiho. Jejich jména se hojně objevovala na protestních transparentech No Kings ve městě. Jane Fonda přečetla prohlášení od manželky Goodové Brendy.
V New Yorku se několik skupin No Kings spojilo na Times Square i v okrajových čtvrtích. Několik minut předtím, než měl hlavní pochod vyrazit z Central Parku, se do čela davu zařadili generální prokurátorka státu Letitia Jamesová, městský veřejný ochránce Jumaane Williams, herec Robert De Niro, reverend Al Sharpton a Padma Lakshmi, kteří drželi ručně malované transparenty s nápisy: „Chráníme naši demokracii – lidé před miliardáři – chráníme naše sousedy.“
Rodiny nesly vlajky LGBTQ+ a palestinské vlajky, zatímco ostatní účastníci pochodu drželi transparenty plné slovních hříček a rozdávali píšťalky v New Yorku. Mnoho transparentů a skandovaných hesel obsahovalo proticelní, protitrumpovské a pro-LGBTQ+ poselství. Ale snad nejčastějším tématem bylo protiválečné hnutí. „Tato válka musí skončit,“ řekl MB, 55letý obyvatel Queensu, který z bezpečnostních důvodů nechtěl uvést své celé jméno. „Američané nechtějí to, co dělá tato vláda. My to nechceme. Potřebujeme zdravotní péči, potřebujeme pracovní místa. Potřebujeme infrastrukturu.“
Ve Washingtonu DC stála jedna protestní skupina, složená z asi tuctu palestinských matek, na schodech Lincolnova památníku a mávala palestinskou vlajkou vysokou 3 metry. „Většina Američanů neví, že naše daně se používají na dotování násilí,“ řekla 42letá Hazami Barmada. „To se děje, zatímco si mnoho Američanů nemůže dovolit bydlení, mléko, školu nebo zdravotní péči. Ceny stále rostou, zatímco my bojujeme v izraelských válkách.“
Další demonstranti, vedeni místními aktivistickými organizacemi včetně Free DC, se shromáždili u mostu Fredericka Douglasse v jihovýchodní části Washingtonu DC.
Dav přešel přes most k Fort McNair v jihozápadní části DC, kde sídlí hlavní poradce Bílého domu Stephen Miller.
V centru Chicaga skandovali demonstranti „Trump musí pryč, fašisti musí pryč“ a „Ice out“, když se shromažďovali v Grant Parku. Starosta Chicaga Brandon Johnson oslovil dav tisíců lidí: „Rozhlédněte se kolem, naše hnutí je větší, naše odhodlání je větší.“
V sobotu se stovky lidí objevily také v silně republikánských městech, jako je Lebanon v Pennsylvánii, Midland v Texasu a Boise v Idahu, kde držely transparenty na protest proti Trumpovi a válce v Íránu. Davy protestovaly také po celém světě, v Tokiu, Paříži, Berlíně, Římě a australském Sydney.
Organizátoři uvedli, že protestující přilákala řada různých faktorů, od razií ICE až po ohrožení volebních práv. „Od posledního No Kings jsme svědky vyšších cen benzínu a potravin, a to vše zatímco v Íránu probíhá nelegální válka,“ řekla Sarah Parker, výkonná ředitelka Voices of Florida a národní koordinátorka hnutí 50501. „Američané jsou naštvaní.“
Na shromážděních se objevili i protidemonstranti, mimo jiné ve West Palm Beach na Floridě, informovala CNN. Podle této stanice se asi 50 pro-trumpovských demonstrantů s megafony a čepicemi „Proud Boys“ dostalo do sporu s demonstranty z hnutí No Kings.
Koalice No Kings opakovaně zdůrazňovala „nenásilný“ charakter tohoto dne akce. Parkerová před protesty poznamenala, že vedoucí představitelé procházejí školením v oblasti deeskalace. Webová stránka No Kings uvádí, že účastníci nesměli přinášet žádné zbraně, včetně těch legálně povolených. Během prvního Dne No Kings v červnu byl jeden demonstrant ze Salt Lake City zabit a další zraněn místním dobrovolníkem „mírových sil“ 50501, který viděl, že ten druhý má u sebe střelnou zbraň, i když je to podle zákonů státu Utah legální.
Bílý dům a vedení Republikánské strany odsoudily sobotní akce No Kings Day jako „terapeutická sezení pro lidi, kteří trpí protitrumpovskou posedlostí“. V prohlášení mluvčí Bílého domu Abigail Jacksonová uvedla, že demonstrace byly zorganizovány „levicovými finančními sítěmi“ a že „jediní lidé, kterým na těchto sezeních terapie proti Trumpovi záleží, jsou novináři, kteří jsou placeni za to, aby o nich informovali“.
Trumpova administrativa se zaměřila na demonstranty proti ICE a stíhala je na federální úrovni – na začátku tohoto měsíce bylo v texaském procesu devět lidí shledáno vinnými z obvinění z „antifa“ terorismu v souvislosti s demonstrací 4. července před zadržovacím zařízením. V lednu byli obyvatelé Minneapolis Good a Pretti zabiti federálními imigračními agenty, když dokumentovali jejich činnost.
Během čtvrteční tiskové konference byli organizátoři dotázáni na zprávy o tom, že agenti ICE zasahují přímo na místě protestů, což představuje vyšší riziko pro protestující bez dokladů a další marginalizované skupiny.
(V loňském roce byl novinář Mario Guevara zadržen a nakonec deportován poté, co živě vysílal červnovou demonstraci No Kings.) Deirdre Schifelingová, hlavní politická a advokační ředitelka Americké unie pro občanské svobody (ACLU), uvedla, že jakékoli hrozby přítomnosti ICE jsou zastrašovací taktikou, a odkázala účastníky na materiály „Znáte svá práva“ na stránkách ACLU.
Organizátoři opakovaně zdůrazňovali, že No Kings Day je pouze jedním z aspektů širších snah o budování síly lidu a boj proti Trumpově administrativě – a že tato práce „neskončí po 28. březnu“.
