Rubio důrazně popírá, že by USA požadovaly, aby Kyjev přenechal východní Donbas Rusku
28. 3. 2026
čas čtení 3 minuty
Americký ministr zahraničí označil Zelenského tvrzení ohledně Donbasu za „nepravdivá“; francouzská televize čelí kritice kvůli rozhovoru se Sergejem Lavrovem.
- Americký ministr zahraničí Marco Rubio odmítl tvrzení Volodymyra Zelenského, že Trumpova administrativa požaduje, aby Kyjev v rámci jakéhokoli plánu příměří předal východní Donbas Rusku výměnou za bezpečnostní záruky USA. Rubio v pátek zpochybnil nedávné komentáře Zelenského a uvedl, že USA při jednáních s Ukrajinou žádnou takovou podmínku nevznesly. „To je lež,“ řekl Rubio. „Viděl jsem, jak to říká. A je nešťastné, že to řekl, protože ví, že to není pravda a že mu to nebylo řečeno.“ Zelenskyj tento týden řekl agentuře Reuters, že USA podmiňují svou nabídku bezpečnostních záruk pro Ukrajinu postoupením Donbasu, průmyslového srdce země, po kterém již dlouho touží ruský prezident Vladimir Putin.
- Francouzská veřejnoprávní televize se v pátek stala terčem ostré kritiky za to, že v hlavním vysílacím čase odvysílala rozhovor s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Televizní kanál France 2 odvysílal během čtvrtečních večerních zpráv 10 minut předem natočeného rozhovoru, zatímco celá hodinová verze byla zveřejněna online. Více než čtyři roky po zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu Lavrov na France 2 prohlásil, že Moskva je odhodlána bránit „mezinárodní právo“. Lavrov uvedl, že americko-izraelské údery na Írán, které vyvolaly válku na Blízkém východě, tato pravidla porušily. Odmítl však jakékoli tvrzení, že by Rusko porušovalo mezinárodní právo na Ukrajině, a tvrdil, že jeho síly nikdy nemířily na „výlučně civilní“ cíle.
- Ukrajinský velvyslanec ve Francii Vadym Omelčenko uvedl, že si lidé jistě kladou otázku, proč francouzská televize poskytla prostor „válečnému zločinci“.
- A francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na to reagoval slovy, že Rusko svými činy nebrání mezinárodní právo ani na Ukrajině, ani v Íránu. „Pan Lavrov mohl včera večer klidně šířit svou propagandu na francouzském televizním kanálu… Mezinárodní právo nebráníte tím, že rozpoutáte agresivní válku,“ řekl Barrot novinářům v rámci zasedání G7 ve Francii.
- Mezitím Moskva popřela zprávy, že Vladimir Putin požádal ruské oligarchy o dary na financování války na Ukrajině, jak již dříve informoval Nadeem Badshah. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že jeden z podnikatelů na uzavřeném zasedání 26. března navrhl darovat peníze státu a Putin tuto iniciativu uvítal.
- Ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sybiha uvedl, že USA stále hrají klíčovou roli v ukončení války s Ruskem, a dodal, že se setkal s Rubiem v rámci zasedání G7 ve Francii. „Návrhy Ukrajiny jsou realistické a proveditelné. Tlak na Rusko je klíčem k tomu, aby Moskva ukončila válku,“ napsal Sybiha v pátek na X. „Mluvili jsme také o vývoji na Blízkém východě. Ukrajina zastává stanovisko, že režimy v Moskvě a Teheránu spolupracují na prodloužení války.“ Existují obavy, že válka USA a Izraele proti Íránu odvrátila pozornost od hledání míru na Ukrajině.
509
Diskuse