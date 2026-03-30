Channel 4 News: Slovní salát s bohatou zálivkou výhrůžek od muže, který začal válku a zoufale hledá její konec
30. 3. 2026
Moderátor, Channel 4 News, pondělí 30. března 2026, 19 hodin: Ropná rafinerie v Izraeli po íránských útocích. Íránci prohrabávají trosky po izraelském útoku. Zatímco Trump vyjednává s mariňáky a megafonem. Uzavřete dohodu, nebo...
Trump: V těch jednáních si vedeme velmi dobře. Ale s Íránem nikdy nevíte, protože s nimi vyjednáváme a pak je vždycky musíme vyhodit do vzduchu.
Moderátor: Slovní salát s bohatou zálivkou výhrůžek od muže, který začal válku a zoufale hledá její konec.
Dobrý večer. Toto je to, co víme. Po měsíci války se cena barelu ropy vrátila na 116 dolarů. Hormuzský průliv je otevřený pouze lodím, které Íránu platí nebo jsou jím tolerovány. Írán neustále útočí na cíle v Perském zálivu a Izrael a Amerika neustále útočí na cíle v Íránu. A dnes prezident Trump opět pohrozil zničením íránské energetické infrastruktury, zatímco Írán se připravuje na to, že američtí mariňáci zaútočí na jeden nebo několik ostrovů v Perském zálivu. Všechny strany jsou připraveny na eskalaci. Tady je to, co nevíme a nemůžeme vědět. Odolá velitel ozbrojených sil, který neustále tvrdí, že Amerika vyhrává, pokušení jít do toho naplno?
Moderátor: Nejprve řekl, že chce íránskou ropu a že by mohl obsadit ostrov Khag. O několik hodin později pak prezident Trump pohrozil, že ostrov zničí, stejně jako íránské ropné vrty, energetická zařízení a odsolovací stanice, což by podle odborníků představovalo válečný zločin. Chce dohodu do 6. dubna a znovuotevření Hormuzského průlivu.
Ostrov Kharg je malý a velmi skalnatý, ale je strategicky důležitý, protože jím prochází 90 % íránského vývozu ropy. Ztráta kontroly nad ním by pro Írán znamenala velkou ekonomickou ránu, zejména nyní, když fakticky uzavřel Hormuzský průliv, čímž odstranil konkurenci a vyhnal ceny ropy nahoru.
Nyní, podle služby pro sledování námořního provozu, byly dnes propuštěny dvě čínské kontejnerové lodě a Írán na tom dále vydělává tím, že údajně účtuje plavidlům tranzitní poplatek ve výši 2 milionů dolarů. Harry Fawcett přináší zprávy z Izraele o dalším dni hrozeb a raketových útoků v celé oblasti.
Reportér: V pozdních dopoledních hodinách v izraelském přístavu Haifa byla zasažena a zapálena ropná rafinerie, což bylo součástí souběžné vlny raketových útoků Íránu a Hizballáhu, která zasáhla i vnitrozemí až do palestinsko-izraelského města Shafar Amr.
Místní obyvatelé zde říkají, že to bylo způsobeno íránskou kazetovou bombou, která prorazila střechu rodinného domu. Uvnitř byli v tu chvíli malý bratr a sestra. Jejich otec nechtěl poskytnout rozhovor před kamerou, ale řekl nám, jak málo mu chybělo, aby o děti přišel.
V této válce jsme dosud viděli mnoho případů, kdy se lidem podařilo uniknout jen o vlásek, ale to, co se dnes ráno stalo v tomto domě, bylo mimořádné. Osmiletý chlapec běžel touto místností a snažil se dostat do bezpečí, zastavil se těsně před tímto obloukem, když skrz něj dopadla a explodovala kazetová munice.
Je to také příklad toho, že Írán stále má schopnost odpalovat rakety a způsobovat takovouto škodu a strach v komunitách, jako je tato. Izrael a USA den za dnem demonstrují plný rozsah svých schopností.
Izrael dnes prohlásil, že zasáhl vojenskou infrastrukturu v Teheránu. Ale i tam si tato válka razí cestu skrz rodinné domy. Ismaili říká, že její bratr, jeho žena a syn byli zachráněni z trosek.
Žena: Můj bratr nebyl voják, člen IRGC ani člen obléhané milice. Byl to obyčejný člověk, obyčejný člověk, jehož dům se proměnil v tohle.
Moderátor: V hlasové zprávě z Teheránu nám jeden muž říká, že on a mnoho dalších se obávají, že USA brzy rozšíří tuto válku nasazením pozemních jednotek.
Muž: Jakékoli nasazení sil nemá za cíl pomoci lidem, ale pouze sloužit zájmům USA. Podívejte se, kolik zkázy způsobili, a to pouze leteckými údery. Letecké údery, které měly být takzvaně chirurgické, nyní vedou k mnoha civilním obětem.
Reportér: Ale přes noc se prezident Trump zdál téměř spokojený, že alespoň jeden z jeho měnících se cílů byl splněn.
Trump: Ale ke změně režimu již došlo, pokud se podíváte, protože jeden režim byl zdecimován, zničen, všichni jsou mrtví. Další režim je z větší části mrtvý. A třetí režim, máme co do činění s lidmi, s jakými se dosud nikdo nesetkal.
Reportér: Dnes odpoledne zároveň hovořil o jednáních a vyhrožoval útoky na nepostradatelnou civilní infrastrukturu, které by porušovaly mezinárodní právo. Spojené státy americké vedou vážné diskuse, napsal, s novým a rozumnějším režimem o ukončení našich vojenských operací v Íránu. Pokud však nedojde k rychlé dohodě a znovuotevření Hormuzského průlivu, řekl, že USA zakončí svůj krásný pobyt v Íránu vyhozením do vzduchu a úplným zničením všech jejich elektráren, ropných vrtů a ostrova Kharg a možná i všech odsolovacích zařízení, "kterých jsme se záměrně dosud nedotkli".
O den dříve uvažoval spíše o obsazení než o zničení ostrova Kharg, íránského centra pro vývoz ropy, jelikož do regionu bylo nasazeno více amerických vojáků. Prozatím ostrov nadále funguje; jedna analýza časopisu The Economist naznačuje, že Írán od začátku války zdvojnásobil své denní příjmy z ropy.
Pokud jde o ten nový, rozumnější režim, stále od něj neexistuje žádné veřejné potvrzení Trumpova optimismu.
"Požadavky USA jsou velmi přehnané, nereálné a nelogické. Setkání, která Pákistán pořádá se sousedními zeměmi, jsou, no, rámcem, který si sami vytvořili. My jsme se tohoto rámce neúčastnili."
Pokud americký prezident stále zvažuje vyslání pozemních jednotek do Íránu, jeho izraelský spojenec v Libanonu neváhá. Benjamin Netanjahu včera večer nařídil rozšíření toho, co nazývá bezpečnostní zónou na jihu. Chlubil se, že to bude kopírovat situaci v Sýrii a Gaze, čímž to zní čím dál tím více jako dlouhodobá okupace. Bejrút trpí dvojím tlakem: neúprosnou izraelskou bombardovací kampaní zaměřenou na Hizballáh a nutností poskytnout útočiště většině z více než 1 000 000 lidí vysídlených z jihu.
Žena v Libanonu: Chceme se vrátit do našeho rodného města a naší vesnice. Nechceme, aby nepřítel nadále okupoval naši zemi. Tohle je naše země.
Reportér: Dnes na dalekém jihu Izraele byl nalezen obrovský úlomek rakety, který dopadl poblíž beduínské vesnice. Okamžitý artefakt, interaktivní muzejní exponát. Brzy však byl odvezen. Tato válka koneckonců ještě zdaleka není minulostí.
Poslední asi půlhodinu jsme poslouchali tiskovou mluvčí Bílého domu Caroline Levittovou, která informovala novináře. Kromě obvyklých statistik a superlativů také řekla, že íránský režim, navzdory svým veřejným prohlášením, touží usednout k jednacímu stolu. A řekla, že je to pro ně, pro ten režim, příležitost, jaká se naskytne jednou za generaci, aby dosáhli výhodné dohody.
Je to teprve chvilka, co americká administrativa mluvila o příležitosti pro íránský lid, jak svrhnout ten režim. To ukazuje, kde se nacházíme. Odráží to také to, co dříve řekl Trump o tom, že ke změně režimu v podstatě došlo.
Odráží to také to, co jsme dříve slyšeli od ministra zahraničí Marca Rubia, který řekl, že nyní existují čtyři jasné cíle: zničení námořnictva, letectva, snížení raketové kapacity Íránu a jeho schopnosti tyto rakety znovu vyrobit. Řekl, že všechny tyto cíle byly v podstatě splněny nebo jsou na dobré cestě k jejich splnění. Máte tedy pocit, že administrativa možná připravuje půdu pro relativně rychlé uzavření.
Zároveň jsme v posledních dnech slyšeli od Donalda Trumpa velmi maximalistické výroky o dobytí ostrova Kharg, zprávy o příchodu pozemních jednotek, a máme íránský režim, který je podle všeho docela spokojený s výsledky, strategickými výsledky své ekonomické války. To tedy hovoří proti potenciálně rychlému ukončení.
Zatímco jsme zde v Jeruzalémě, stojí za zmínku, že dnes v Gaze byli zabiti 4 Palestinci; Izraelci tvrdí, že šlo o členy Hamásu, kteří byli terčem útoku, a že 2 Palestinci byli zabiti také na okupovaném Západním břehu. Izraelci opět tvrdí, že útočili na izraelskou pohraniční policii.
A právě když jsme šli do vysílání, izraelský parlament, Kneset, hlasoval pro velmi kontroverzní návrh zákona, který v podstatě stanoví, že Palestinec na okupovaném Západním břehu usvědčený z vraždy Izraelce bude automaticky odsouzen k trestu smrti. Stojí tedy za to, abychom všichni sledovali i tyto údaje, zatímco se soustředíme na tuto širší válku.
Moderátor: Z New Yorku se k nám nyní připojuje Phil Klay, bývalý mariňák, který bojoval v irácké válce a nyní je spisovatelem. Phile Klayi, moc děkuji, že jste přišel do našeho pořadu. Nedávno jste v New York Times napsal, že když jste v roce 2003 odešel do války v Iráku – a všichni víme, jak těžká byla tato zkušenost pro mnoho zúčastněných –, alespoň jste si tehdy myslel, že víte, za co bojujete. Vědí mariňáci, kteří možná budou muset dobýt ostrov Kharg, za co bojují?
Phil Klay: To je ten problém, protože jsme slyšeli – ani si nepamatuji, kolik různých důvodů, proč musíme být v této válce – od toho, že Írán představuje bezprostřední hrozbu, přes to, že chceme změnu režimu, až po to, že chceme oslabit jejich schopnosti v oblasti balistických raket a dronů a zničit jejich továrny a námořnictvo. Bylo tu mnoho různých vysvětlení. Zdá se, že se mění každou minutu. A to je částečně způsobeno tím, že prezident nikdy ve skutečnosti nepředstoupil před Kongres a nevysvětlil to, což je také jeden z důvodů, proč je válka doma nepopulární. Je tak trochu pozoruhodné, že většina Američanů nenásledovala obvyklou trajektorii národů, kde dochází k efektu sjednocení pod vlajkou, a většina Američanů tuto válku nepodporuje.
Moderátor: A jen apelovat na mariňáky v amerických základnách a na romanopisce, k tomu se dostaneme za chvíli. Ale chci říct, že je velmi snadné říct, že obsadí tenhle malinký ostrůvek, který je tak zásadní pro íránskou ekonomiku. Ale abyste se dostali na ostrov Kharg, musíte proplout celým Perským zálivem. Musíte si probojovat cestu Hormuzským průlivem. A na cestě je spousta dalších malých ostrovů, které by Íránci mohli využít k vašemu odražení. A upřímně řečeno, Írán by je mohl využít i k přepravě ropy do ostatního světa.
Phil Klay: Podívejte, je to nebezpečná mise, že? A také se válčení dramaticky změnilo, jak jsme viděli na Ukrajině. Drony, ve kterých je Írán velmi zdatný, přinášejí nová rizika. A tak by to byla velmi riskantní operace, do které se pouštíte, a riskantní operace, do které byste se pouštěli bez jasného pocitu morálního nebo strategického účelu, což pro bojovníka vlastně znamená hodně. Chcete vědět, že za vámi stojí celá země.
Moderátor: To je pravda. A teď k vám jako romanopisci – zabýváte se představivostí a tématy jako mýty, hrdost a pocit odolnosti. To jsou všechno věci, které prezident a jeho válečný kabinet zřejmě nevzali v úvahu. Ale pro Írán fungují a fungovaly docela dobře, i když jejich vojenské kapacity byly vyčerpány.
Phil Klay: Ano, zdá se, že existovalo očekávání, že obrovská síla americké armády a její obrovská taktická zdatnost, o čemž není sporu, přiměje Íránce k poslušnosti, že? A samozřejmě, chci říct, zvláštním způsobem, jako by Amerika vycházela z toho, že pouhá hrubá síla nestačí k zajištění souhlasu, že? A to, nechci se příliš zabývat složitými vztahy mezi našimi dvěma národy, ale všechny vlády stojí na veřejném mínění. Všechny války vzbuzují vášně. A použití vojenské síly se může ve skutečnosti obrátit proti nám. A může to mít přesně opačný účinek, že? A to se rozhodně stalo, ano, jak poukázal Donald Trump, u moci je nová skupina lidí. Nejsou to nutně lepší lidé nebo méně nebezpeční lidé.
Moderátor: Mohl by to tedy být další Vietnam, kde Amerika zpočátku vojensky zvítězila? Myslím tím, že byly zasaženy tisíce cílů, zahynuly miliony Vietnamců, 55 000 Američanů přišlo o život, ale Amerika sama sebe považovala za poraženou v té válce.
Phil Klay: Ano, a samozřejmě si přeji dobrý výsledek pro Ameriku i pro svět. Velmi pochybuji, že jsme to promysleli, promysleli morální a strategické sázky tak, jak je to nutné, aby se to stalo.
* * *
Moderátor: Cena ropy dnes sice dosáhla 116 dolarů, ale sir Keir Starmer vzkazuje britským řidičům, aby zachovali klid a dál tankovali. Nicméně šéfové energetických, přepravních a bankovních společností byli dnes odpoledne svoláni do Downing Street, aby projednali ekonomické dopady války s Íránem, a premiér je vyzval, aby mu pomohli chránit britské občany před rostoucími cenami pohonných hmot a potravin a možným nedostatkem.
Premiér Keir Starmer: Rád bych vás všechny přivítal v Downing Street a poděkoval vám, že jste přišli na krátkou výzvu.
Reportérka: Vedoucí představitelé energetiky, bankovnictví, pojišťovnictví a lodní dopravy, kteří byli dnes svoláni na krizové schůzky v Downing Street, byli námořnictvem informováni o nedostatku ropy a plynu na Blízkém východě a byli dotázáni, co mohou oni a vláda udělat, aby ochránili veřejnost před spirálovitě rostoucími náklady, které se rýsují na obzoru.
Premiér Keir Starmer: Není to naše válka, ale je naší povinností chránit britské občany. Zejména se budou obávat nejen eskalace války, ale také pocitu, že to zasáhne je, jejich rodiny a jejich domácnosti.
Reportérka: Vzhledem k tomu, že benzín a nafta jsou nejdražší za poslední roky, zástupci prodejců pohonných hmot dnes vyzvali vládu, aby upustila od plánů na zvýšení spotřební daně z pohonných hmot v září, což je jedna z otázek, o nichž by kabinet mohl zítra diskutovat na zasedání COBRA věnovaném ekonomickým dopadům války.
