Utáhněte si opasky vy, kteří to dobře umíte!
31. 3. 2026 / Beno Trávníček Brodský
Navíc lidé měli srovnatelné příjmy, takže nebyl tlak na to mezi nimi příliš rozlišovat - rozdíl mezi nejchudším a nejbohatším byl dle výše mzdy maximálně jeden řád. Inflační „náraz“ byl dost ošklivý a překonaný jen díky všeobecnému nadšení ze změny režimu. Zásadní řešení v podobě přiměřeného růstu mezd bylo sice poněkud zpomalené, ale nakonec se to přece jen podařilo.
Od té doby byly časy konjunktury i dalšího utahování. Například 13. plat (nebo dokonce i 14.) pro většinu zaměstnanců zmizel v propadlišti dějin.
Dneska je ale situace úplně jiná než v roce 1989. Nejchudší lidé u nás nemají žádná aktiva, jen dluhy / nejbohatší manipulují majetkem ve vyšších stovkách miliard korun. Pak je tu řada lidí, kteří sice solidně přežívají, ale musí dobře počítat každou jednu korunu. Dále ještě slušně situovaná část střední třídy a také „nižší“ bohatí, kteří ještě nejsou miliardáři, ale nikdy neříkej nikdy.
Pokud k nám tedy doputuje už iksté „utahování“, a zdá se to být vzhledem k okolnostem „rozpadu světa“ dost pravděpodobné; pak je nasnadě kdo by měl utahovat zejména. Nevím, zda by se rozumní lidé shodli na tom, že jsou to ti nejchudší a chudí. To by mohlo napadnout jen tvora nerozumného – hloupého – zákeřného – nehumánního – asociálního...
Jak případné další „utahování“ pojme náš „stát“? Tedy jeho management? To jsem opravdu napjatý. Budeme opět utahovat tam, kde není co utáhnout nebo tam, kde je na pásku ještě řada dírek k dispozici?!
