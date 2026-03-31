Fašistický ministr Ben Gvir oslavuje vraždění Palestinců. Zločinečtí čeští politikové mlčí
31. 3. 2026
Píše Šádí Shanaáh:
Izraelský
ministr bezpečnosti Itamar Ben Gvir, v minulosti odsouzený za podporu
terorismu, slaví nový izraelský zákon trestu smrti oběšením pro
Palestince.
V
rámci systému civilních soudů v Izraeli zavádí tento zákon trest smrti
za úmyslné zabití osoby s úmyslem „popřít existenci státu Izrael“. V
rámci vojenského soudního systému na okupovaném palestinském území zákon
ukládá trest smrti za zabití klasifikovaná jako teroristické činy, jak
jsou definovány podle izraelského práva, a to i bez žádosti státního
zastupitelství.
Zakazuje také zmírnění trestů a nařizuje popravu ve zkrácené lhůtě 90 dnů.
Izraelští občané a rezidenti jsou z tohoto ustanovení výslovně vyloučeni: vojenská jurisdikce se vztahuje výlučně na Palestince, zatímco izraelští osadníci jsou souzeni civilními soudy.
Přijetí zákona bylo odsouzeno napříč světem a Evropou. Čeští politici mlčí, neboť tradičně zastávají názor, že je mnohem efektivnější našemu nejbližšímu spojenci domluvit přátelsky soukromě. Jen si nejsem jistý, kdo tu domluvu zařizuje, jestli Turek, Macinka, Babiš, nebo snad Pojar či Lipavský?
Zákon o trestu smrti zavede státní mechanismus pro popravování Palestinců. Zákon je formulován tak, aby se vztahoval výhradně na Palestince, a má za cíl normalizovat jejich popravování jako běžný represivní nástroj prostřednictvím několika opatření:
Trest – poprava oběšením – musí být vykonán do 90 dnů od vynesení rozsudku, bez možnosti udělení milosti. Trest smrti bude ukládán vojenskými soudy, před nimiž jsou souzeni pouze Palestinci. Tyto soudy mají přibližně 96% míru usvědčení, založenou převážně na „přiznáních“ vynucených nátlakem a mučením během výslechů. Zákon neumožňuje vojenským soudcům žádnou diskreční pravomoc a vyžaduje, aby Palestince usvědčené z vraždy odsoudili k smrti, s výjimkou „zvláštních okolností“. Soudci nemusí být jednomyslní: postačí prostá většina a možnosti odvolání budou extrémně omezené.
Někteří zákonodárci doprovázeli debaty v Knesetu o tomto návrhu zákona rétorikou, která oslavuje zabíjení. Například poslanci přišli na debaty s odznaky ve tvaru oprátky na klopách, vášnivě diskutovali o způsobech poprav, ostře kritizovali lékaře, kteří odmítají s tímto krokem spolupracovat, a chlubili se, že mnoho Izraelců se přihlásí jako dobrovolníci k provedení poprav.
Izrael již nyní zabíjí Palestince v nebývalém počtu:
Od října 2023 zabil Izrael nejméně 72 000 Palestinců v pásmu Gazy a nejméně 1 050 Palestinců na Západním břehu. Během této doby zemřelo více než 80 Palestinců v izraelských věznicích, které se proměnily v síť mučících táborů, kde jsou vězni vystaveni neustálému týrání a násilí. Zákon o trestu smrti přidává k existujícím praktikám další oficiální mechanismus zabíjení.
Masové věznění Palestinců je charakteristickým rysem izraelského apartheidového režimu. K březnu 2026 je v izraelských věznicích v nelidských podmínkách zadržováno asi 9 500 Palestinců, z nichž zhruba polovina je ve správní vazbě nebo jako „nezákonní bojovníci“, bez soudu a bez možnosti se bránit.
Amnesty International vyzvala izraelské úřady, aby zákon zrušily, a označila jej za „veřejnou demonstraci krutosti, diskriminace a naprostého pohrdání lidskými právy“.
Erika Guevara-Rosas, vrchní ředitelka pro výzkum, advokacii, politiku a kampaně v Amnesty International, poznamenala, že přijetí zákona přichází jen několik týdnů poté, co Izrael stáhl všechna obvinění proti vojákům obviněným ze sexuálního napadení palestinského zadrženého.
„Po léta jsme svědky znepokojivého vzorce zjevných mimosoudních poprav a dalších nezákonných zabití Palestinců – přičemž pachatelé se zároveň těší téměř úplné beztrestnosti,“ uvedla Guevara-Rosas v prohlášení.
„Tento nový zákon, který umožňuje státem schválené popravy, je vyvrcholením těchto politik.“
Alain Berset, generální tajemník Rady Evropy / Council of Europe
, odsoudil přijetí zákona jako „vážný krok zpět“.
„Trest smrti je právní anachronismus neslučitelný se současnými standardy lidských práv. Navíc jakékoli použití trestu smrti, které by mohlo být považováno za diskriminační, je ve státě řízeném právním řádem nepřijatelné,“ uvedl Berset v prohlášení.
Také poznamenal, že Izrael je smluvní stranou několika úmluv Rady Evropy a účastní se několika mechanismů spolupráce.
„V tomto kontextu bude Rada Evropy pečlivě sledovat další vývoj týkající se tohoto zákona. Prozkoumá jeho dopady na úmluvy Rady Evropy, jejichž je Izrael smluvní stranou, stejně jako na mechanismy spolupráce, jichž se tento stát účastní,“ uvedl Berset.
Italský ministr zahraničních věcí Antonio Tajani
V příspěvku na sociálních sítích jen několik hodin před oficiálním přijetím zákona Tajani uvedl, že Itálie, Německo, Francie a Spojené království požádaly izraelskou vládu, aby návrh zákona stáhla.
„Závazky přijaté zejména v rámci rezolucí schválených v Organizaci spojených národů o moratoriu na trest smrti nelze ignorovat,“ napsal Tajani na síti X.
„Pro nás je život absolutní hodnotou; přisvojovat si právo jej odejmout za účelem potrestání je nelidské opatření, které porušuje důstojnost člověka.“
Irská ministryně zahraničních věcí Helen McEntee
Ve svém prohlášení vydaném irským ministerstvem zahraničních věcí a obchodu McEntee návrh zákona odsoudila a uvedla, že je „zvláště znepokojena faktickou diskriminační povahou návrhu ve vztahu k Palestincům“.
