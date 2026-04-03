Channel 4 News: Žádná strana nedodržuje mezinárodní právo
3. 4. 2026
Íránská státní média ukazují to, co podle nich jsou trosky amerického stíhacího letounu sestřeleného Íránem. Americké zprávy uvádějí, že jeden ze dvou členů posádky byl zachráněn.
Dobrý večer. Jedna osoba byla údajně zachráněna živá poté, co se americká armáda snažila lokalizovat posádku letounu F-15, který havaroval v Íránu. O místě pobytu druhého člena posádky se nic neví. Předseda íránského parlamentu již kvůli tomuto incidentu USA zesměšnil. Prezident Trump a jeho ministr obrany opakovaně prohlásili, že íránské protivzdušné obranné kapacity byly v konfliktu zničeny.
Prezident Trump a jeho ministr obrany Pete Hegseth se na sociálních sítích rádi chlubí úspěchy toho, co nazývají Operace Epic Fury v Íránu, včetně tvrzení, že Spojené státy ovládají vzdušný prostor. Dosud se však nevyjádřili k sestřelenému americkému stíhacímu letounu, ačkoli Trump byl o nejnovější situaci informován. Z Jeruzaléma hlásí Harry Fawcett.
Reportér: Celé odpoledne se z jihozápadního Íránu objevovalo jedno video za druhým, které ukazovaly zcela odlišný typ americké akce. Nízko letící vrtulníky, tankovací letadlo – vojenští experti to brzy identifikovali jako pátrací a záchrannou misi. Íránská média sdělila, že byl sestřelen americký stíhací letoun, a zveřejnila snímek katapultovacího sedadla, které údajně pochází z dvoumístného letounu F-15 Strike Eagle. Úřady vypsaly odměnu ve výši více než 50 000 dolarůl za dopadení pilota nebo pilotů.
Íránská televize: Vážení a ctihodní lidé, pokud dopadnete nepřátelského pilota nebo piloty živé a předáte je policii, obdržíte cennou odměnu.
Reportér: Americká a izraelská média dnes večer informují, že jeden ze dvou členů posádky F-15 byl zachráněn. To poté, co byli dříve citováni anonymní američtí úředníci, kteří potvrdili, že stíhací letoun byl sestřelen.
Írán pokračuje v ostřelování daleko za svými hranicemi. Dnes byl zasažen rafinérský závod v Kuvajtu, kde Írán zasáhl také elektrárnu a odsolovací zařízení. Zdálo se to být jasnou reakcí na včerejší úder USA na most u Teheránu, při kterém podle Íránu zahynulo 8 lidí a desítky civilistů byly zraněny.
Íránec: "Zlomil jsem si holenní kost. Když došlo k druhé a třetí explozi, držel jsem v náručí holčičku a přecházel jsem ulici. Nevím, jestli to byl kámen. Z hory padalo na hlavy lidí tolik kamení, jako by pršelo."
Reportér: Donald Trump označil tento útok za předehru k útokům na důležitější civilní infrastrukturu, elektřinu, odsolování vody a ropu, pokud Írán odmítne dohodu. Dnes však působil spíše jako prosící člověk než jako tyran, když na své sociální síti napsal, že s trochou času můžeme snadno otevřít Hormuzský průliv, vzít si ropu a vydělat jmění.
Prozatím vydělává peníze Írán, který propouští stále větší počet lodí, u některých za mýtné až 2 miliony dolarů. Jeden expert na ropný průmysl odhaduje, že včerejší přeprava vzrostla na nejméně 4 miliony barelů, což je pětina předválečného objemu. Pokud mohou projít všichni přátelé Íránu, je to docela velké množství zemí. To snižuje cenu ropy. Pro Spojené státy a Izrael je tak vedení této války méně nákladné.
Odborník: Správně, ale Írán to bude kontrolovat. Ale dokud z toho bude mít zisk, dokud z toho dostane, co potřebuje, bude v tom pokračovat. Jde o to, komu patří toto území, kdo je v Hormuzu nadřazený. A v tuto chvíli Írán říká: Já jsem nadřazený.
Reportér: A dnes se ozval bývalý íránský ministr zahraničí, který navrhuje, aby Írán využil této momentální výhody k dohodě v souladu s národními zájmy. V článku v časopise Foreign Affairs Javad Zarif píše, že Teherán by měl nabídnout omezení svého jaderného programu a znovuotevření Hormuzského průlivu výměnou za ukončení všech sankcí, což je dohoda, kterou by Washington dříve nepřijal, ale nyní by ji mohl přijmout. Írán by měl být také připraven přijmout vzájemnou smlouvu o neútočení se Spojenými státy, v níž se obě země zaváží, že se v budoucnu navzájem nenapadnou.
To však bylo před sestřelením amerického letadla, což je událost, která může posunout konflikt ještě méně předvídatelným směrem. A nejnovější vývoj se nezdá být pozitivní. The Wall Street Journal uvádí, že pákistánské zprostředkovatelské snahy dospěly, cituji, do slepé uličky, že američtí představitelé se v příštích několika dnech nebudou moci setkat s íránskými představiteli v Islámábádu, protože Írán stále považuje 15bodový plán USA za nepřijatelný.
Íránský mluvčí se také posmíval tím, že USA dosud během této války 37krát prohlásily vítězství, ale stále nejsou schopny najít své piloty na zemi v Teheránu. Izrael údajně odkládá některé ze svých útoků na Írán, aby pomohl s těmito záchrannými snahami, zatímco Írán stále střílí balistické rakety na Izrael, kazetová munice zasáhla centrální Izrael, jedna osoba byla zraněna. A válka na severu pokračuje, Hizballáh střílí na severní Izrael, Izrael útočí na Bejrút, americká ambasáda tam vyzývá americké občany, aby odešli, dokud jsou k dispozici civilní lety, které jim to umožní.
Moderátor: Díky, Harry. To byl Harry Fawcett z Jeruzaléma. Pojďme nyní do Washingtonu za Kieranem Moodleym. Kierane, jak se tento pád letadla promítne do situace prezidenta Trumpa?
Reportér: Bílý dům uvádí, že Donald Trump byl o této záležitosti informován, ale zatím nevydal žádné prohlášení. A panují obrovské obavy o tohoto pohřešovaného člena posádky. Co když je zraněný? Co když je mrtvý? Co když ho zajali Íránci? Vzpomínáte si, jak krize o íránských rukojmích zpečetila osud prezidentství Jimmyho Cartera? A Donald Trump zmínil právě tuto krizi, když před měsícem pronesl svůj první projev k tomuto konfliktu. Tvrdí, že Amerika tuto válku vyhrává. V tuto chvíli to tak nevypadá. Ztrácí kontrolu nad narativem. Snaží se uklidnit tento konflikt, který je zde doma u Američanů velmi nepopulární. A mnoho voličů a mnoho členů jeho Republikánské strany chce, aby tuto válku ukončil a soustředil se na domácí záležitosti v tomto klíčovém roce, kdy se konají volby do Kongresu.
Moderátor: A to vše přichází, Kierane, v době, kdy došlo k propouštění na nejvyšších místech americké armády a prezident Trump navrhuje masivní zvýšení výdajů na obranu.
Reportér: Ano, Trumpova administrativa požádala Kongres o schválení rozpočtu na obranu ve výši 1,5 bilionu dolarů. To je nárůst o 40 % oproti loňskému roku. A také žádá Kongres, aby snížil výdaje na zdravotnictví, školství a bydlení. A navíc, jak jste řekl, došlo k propuštění generála Randyho George, náčelníka generálního štábu armády. Je neobvyklé propouštět náčelníka generálního štábu armády během války.
Když to dáme dohromady, nejsou to pro Republikánskou stranu zrovna dobré zprávy, že? Proč to tedy Donald Trump dělá? No, podívejte, propuštění náčelníka generálního štábu, včerejší propuštění Pam Bondi, zdejší zvěsti o dalších propouštěních. Tady jde o Donalda Trumpa a loajalitu. Jde o jeho pevný stisk na Republikánskou stranu. Možná nemyslí na listopad. Myslí na republikánské primárky, které se budou konat za pár týdnů. Chce mít kolem sebe lidi, kteří plní jeho příkazy a kteří dokážou prosadit ten obranný rozpočet. Ale podívejte, ať už Donald Trump myslí na listopad, nebo na primárky, jediné, na co myslí právě dnes, je ten pohřešovaný člen posádky a doufá, že se ta situace, ta potenciální krize, nezhorší.
Moderátor: Keith Nightingale je plukovník ve výslužbě, který se podílel na neúspěšné misi v roce 1980, o které se právě zmínil Kieran, jejímž cílem bylo zachránit zaměstnance amerického velvyslanectví držené jako rukojmí v Íránu. Před chvílí jsem s ním mluvil a zeptal se ho na pátrání po druhém členovi posádky.
Keith Nightingale: Víte, první zprávy jsou vždy špatné a vždy nesprávné. Skutečnost, že zachránili jednoho pilota a druhého ne, ve mně vyvolává obavy, že ten druhý byl pravděpodobně vyřazen z boje nebo zabit během katapultování nebo na zemi nějakým místním obyvatelem.
Moderátor: Co by Íránci mohli udělat s druhou osobou na palubě toho letadla?
Keith Nightingale: Pokud předpokládáme, že byl nebo byla zajata, bude to velká mediální událost.
Moderátor: Co si myslíte, že si právě teď myslí prezident Trump?
Keith Nightingale: Mám dojem, že bude velmi rázně reagovat s armádou. Řekl, že je srovná se zemí a vrátí je do doby kamenné. No, myslím, že to teď uvidíte.
Moderátor: Mluvil jsem také s Payamem Akhavanem, který je profesorem mezinárodního práva a bývalým prokurátorem OSN. Zeptal jsem se ho, zda je v tomto konfliktu dodržováno mezinárodní právo.
Payam Akhavan: Vždy docházelo k úmrtím a zraněním civilistů. Některé z vybraných cílů jsou sporné. Některé útoky jsou nevybíravé. A řekl bych, že to platí pro všechny strany tohoto ozbrojeného konfliktu. A musíme mít na paměti, že to, čeho jsme dnes svědky, se připravovalo dlouhou dobu. Je to výsledek cynických, rozdělujících ideologií a geopolitiky a především vůdců, kterým vůbec nezáleží na blahu vlastního lidu. Ale když americký ministr obrany Pete Hegseth mluví o tom, že Írán vybombarduje do doby kamenné, no, to rozhodně není signál, že existuje snaha v dobré víře dodržovat mezinárodní humanitární právo.
Moderátor: Slyšeli jsme také tiskovou mluvčí Bílého domu mluvit o zabíjení íránských vůdců, protože USA tahali za nos při jednáních. Odkdy je v souladu s mezinárodním humanitárním právem vraždit lidi, protože vám lžou?
Payamem Akhavan: Nic z toho není v pořádku. A to je ještě velmi mírně řečeno. Platnost mezinárodního práva byla už před touto válkou křehká, ale nyní se blíží prudkému úpadku. Máme tu chvástání amerických vůdců, kteří se už ani nesnaží předstírat, že respektují mezinárodní právo. Máme tu Islámskou republiku, která masakruje vlastní obyvatelstvo a mluví o vymazání Izraele z mapy.
Moderátor: Je to taková soutěž v tom, kdo klesne hlouběji, že? Protože v tuto chvíli se objevují zprávy o americkém letounu, který byl sestřelen v Íránu. USA by nyní očekávaly a požadovaly, aby v případě záchrany posádky s ní Íránci zacházeli v souladu s Ženevskými úmluvami.
Payamem Akhavan: Velká část mezinárodního práva je prosazována na základě vzájemného respektu, zejména v době války. Jde o snahu v dobré víře neútočit na civilní objekty, místa bohoslužeb a kulturní památky. To vše se však začíná hroutit, když ve skutečnosti neexistuje ochota alespoň se pokusit o humanizaci války. Měl by se však alespoň pokusit rozlišovat mezi bojovníky a civilisty, a nejsem si jistý, zda se to za těchto okolností skutečně děje.
