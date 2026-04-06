Srovnejte tento výrok nebezpečného českého šílence ve vládě s názorem amerického odborníka
6. 4. 2026
Život v pekle
Hrozí válečné zločiny: děsivá aktualita
Amerika, jak jsme ji znali, může v úterý skončit.
Dobrý den, jsem Paul Krugman. Nedělní ranní aktualizace. Včera jsem mluvil o tom, jak strašné bylo Trumpovo poselství o slávě Bohu a tak dále, ale dnes to vypadá mnohem, mnohem hůř. Za chvilku ocituji Trumpa.
Ale nejprve bych se rád inspiroval Heather Cox Richardsonovou a na chvíli se věnoval historii. Zamyslete se nad tím, co řekl Abraham Lincoln, prezident, který ve skutečnosti vyhrával svou válku, ve svém druhém inauguračním projevu. Všichni jste pravděpodobně slyšeli ten velkolepý závěr, který začíná slovy:
bez zášti vůči nikomu, s láskou ke všem, s pevností v tom, co je správné, jak nám Bůh dává vidět, co je správné, usilujme o dokončení díla, do kterého jsme se pustili.
Odhodlání, pokora, slušnost. Nyní vám přečtu příspěvek Donalda Trumpa z dnešního rána na Truth Social:
Úterý bude dnem elektráren a mostů, vše v Íránu. Nic podobného tu ještě nebylo. Otevřete ten zasranej průliv, vy šílení zmrdi, nebo budete žít v pekle. Jen se dívejte. Chvála Alláhovi.
Co se to s námi stalo? Tohle není země, jakou jsme měli být.
Pokud Trump skutečně vydá rozkaz k masivním válečným zločinům, ke zničení civilní infrastruktury, elektráren, mostů, což mimo jiné povede k mnoha úmrtím v Íránu, bude mu armáda poslušná? Před rokem bych řekl, že ne.
Ale co teď víme, je, že se především ukazuje, že uvnitř důstojnického sboru existuje přinejmenším významná složka MAGA. A víme, že Pete Hegseth v posledních 14 měsících systematicky korumpoval a rozkládal armádu. Generálové, kteří vznesli etické námitky, byli propuštěni. Důstojníci, kteří chtějí k válčení přistupovat rozumně a nevěří, že jde jen o válečnický étos a smrtící sílu, byli propuštěni, takže je docela možné, že existuje dostatečný počet důstojníků, kteří budou následovat pokyny k páchání válečných zločinů.
Můžete být ještě pesimističtější. Tim Snyder tvrdí, že se v podstatě připravujeme na puč, že válka bude tak či onak jen záminkou, a argumentuje, že toto šílené navýšení vojenských výdajů v nejnovějším Trumpově rozpočtu je úplatkem pro armádu.
Doufám, že se mýlí. Ale v každém případě, můj Bože, pokud si Trump prosadí svou a pokud neztratí odvahu – a já si myslím, že TACO (Trumpova zbabělost) je značně přeceňováno, myslím si, že až příliš často Trump své šílené nápady skutečně dotahuje do konce.
Je zcela možné, že v podstatě do úterý se Amerika etabluje jako jeden z největších padouchů světa. Nechci, aby k tomu došlo, ale, víte, buďte varováni. Stává se to. Je to skutečné.
Je to ta nejděsivější a nejstrašnější věc, jakou jsem kdy viděl, a my všichni jsme viděli spoustu strašných věcí. Dávejte na sebe pozor, ř
