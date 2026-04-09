Jak Írán vyhrál válku
9. 4. 2026
Donald Trump v úterý 7. dubna, tedy 39. den izraelsko-americké války proti Íránu, oznámil dvoutýdenní příměří. Spoléhal se na pákistánské zprostředkovatele a na desetibodový mírový plán, který předložil samotný Írán.
A tak Írán vyhrál válku, konstatuje Juan Cole.
Nevyhrál v tom smyslu, že by zaznamenal knockout. Vyhrál v tom smyslu, že kdybych absolvoval 12 kol s Deontayem Wilderem a na konci stále stál na nohou, počítalo by se to jako vítězství.
Pokus Izraele a USA o dekapitaci vlády selhal. Ajatolláh Alí Chameneí byl zavražděn spolu s členy své rodiny, ale 88členné duchovní Shromáždění odborníků jednoduše zvolilo jeho syna, Modžtabu Chameneího, za jeho nástupce. Civilní ministr obrany byl zabit, což je pravděpodobně válečný zločin. Prezident Masúd Pezeškján jmenoval generála IRGC Madžida Ebnelrezu dočasným ministrem obrany. Byl zavražděn pragmatický civilní tajemník Rady národní bezpečnosti Alí Laridžání, což je pravděpodobně další válečný zločin. Jeho nástupcem se stal zastánce tvrdé linie Mohammad Bágher Zolghadr, bývalý generál IRGC.
Trump a Netanjahu v podstatě provedli vnitřní převrat proti íránským centristickým pragmatikům ve vládě a zajistili, že byli nahrazeni zastánci krajní pravice a tvrdé linie.
V době vstupu do války měla íránská vláda za sebou masakr tisíců demonstrantů a neměla na světě žádného přítele. Trump a Netanjahu spáchali na Íránu ohromující válečné zločiny a jednali a mluvili tak monstrózně, že mnoho zemí nakonec alespoň rétoricky podpořilo Írán, nebo se alespoň postavilo proti válce proti němu. Izrael vychází z války jako vyvrhel. USA jsou příliš bohaté, velké a mocné na to, aby se staly vyvrhelem, ale jejich postavení rozhodně zesláblo a v budoucnu mohou očekávat mnohem menší spolupráci.
Írán pravděpodobně způsobil škody v hodnotě miliardy dolarů na 13 amerických vojenských základnách na Blízkém východě, z nichž většina je z velké části zničena. Použil levné malé drony ke zničení radarových zařízení v Kuvajtu a jinde v hodnotě stovek milionů dolarů, čímž oslepil USA před jejich raketovými salvami a umožnil některé smrtící údery, jako například na Dimonu v Izraeli. Írán dokázal, že přítomnost americké vojenské základny hostitelskou zemi nechrání, ale naopak ji vystavuje většímu nebezpečí. Většina amerického vojenského personálu zřejmě musela ze základen uprchnout a přesunout se do místních hotelů. Íránská rozvědka v Perském zálivu je natolik dobrá, že některé z těchto hotelů byly napadeny drony. Někteří vojáci se vrátili do Washingtonu D.C. pouze s tím, co měli na sobě, a Pete Hegseth jim zřejmě příliš nepomohl.
Zda budou státy Perského zálivu po těchto událostech chtít americké základny ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, je nyní otevřenou otázkou. A zůstali v Iráku vůbec nějací američtí vojáci? Iráčtí šíité v této válce podporovali Írán.
Izraelská vojenská cenzura ztěžuje posouzení škod v této zemi. Byla zasažena rafinérie v Haifě, stejně jako vojenské a zpravodajské výzkumné ústavy. Netanjahu byl zjevně příliš sebevědomý, pokud jde o izraelské protiletadlové střely. Mnoho Izraelců se muselo přestěhovat, aby mohlo spát v krytech. Navíc Izraeli docházejí protiletadlové střely rychleji, než Íránu docházejí balistické střely, takže pokud by válka pokračovala, Izrael by se v určitém okamžiku stal snadným terčem. Pokud Izrael skutečně souhlasí s dodržováním Trumpova dvoutýdenního příměří, je to právě z tohoto důvodu – Izrael je jen pár dní od toho, aby byl zcela bezbranný vůči íránským útokům. Zásoby stíhacích raket Arrow jsou již tak nízké, že Izrael musel nechat některé rakety proletět, když se zdálo, že směřují do relativně neobydlených oblastí. V tomto smyslu Izrael prohrál na body.
Tvrdím, že válka selhala nejen proto, že vláda stále stojí, ale také proto, že její roční příjmy z ropy a nových poplatků v Hormuzském průlivu by mohly být několikanásobně vyšší než to, co vydělávala z prodeje ropy Číně před válkou. Ceny ropy klesají z maximálních hodnot kvůli dvoutýdennímu příměří, které může, ale nemusí signalizovat konec války. V Perském zálivu však bylo zničeno nebo zpožděno tolik dodávek, že ceny by mohly zůstat vysoké i v příštím roce. Pravděpodobně byla poškozena třetina rafinérské kapacity v Perském zálivu.
Trump byl donucen zrušit sankce na íránskou ropu. Není jasné, zda je v napjaté situaci na trhu v roce 2026 reálné je znovu uvalit.
Izraelsko-americká agrese proti Íránu ho naučila, že může pomocí sabotáže dronů vymáhat poplatky od lodí proplouvajících Hormuzským průlivem. Je těžké si představit, jak by se tento nárok na poplatky dal zvrátit, protože levné útoky dronů mohou kdykoli zapálit ropné tankery a tankery se zkapalněným zemním plynem. Vybudování systému proti dronům je tak nákladné, že by bylo mnohem levnější prostě mýtné zaplatit. Navíc by pojišťovny požadovaly systém, který by byl stoprocentně účinný, což žádný systém proti dronům ani proti raketám není. Írán nelze donutit k ústupu hrozbami namířenými na jeho ropné plošiny, protože pokud by byly zasaženy, Írán by mohl vyřadit ropné plošiny Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Bahrajnu a Kuvajtu a ochromit světovou energetiku. V současné situaci Írán způsobil značné škody na kuvajtských ropných polích a v pondělí zasáhl saúdský petrochemický komplex v Džubajlu, stejně jako vyřadil 17 % produkční kapacity LNG Kataru v Ras Laffanu.
Írán během 39denní izraelsko-americké kampaně letos na jaře jistě strašně trpěl. Ztratil řádově 3 600 mrtvých, včetně nejméně 1 665 civilistů – kojenců a dětí (nejméně 200), žen (nejméně 200) a přes tisíc mužů, kteří se neúčastnili bojů. Zraněno bylo možná 20 000 Íránců.
Jiné odhady počtu zabitých Íránců se pohybují až kolem 6 000, ale to může být jen chvástání izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a „Whiskey Petea” Hegsetha, „tajemníka pro podivné tetování a hlasité chvástání”.
Írán přišel o důležité výzkumné ústavy, univerzitní programy, ocelárny, petrochemické komplexy a další ekonomická a infrastrukturní zařízení. Je však pravděpodobné, že je bude možné znovu vybudovat, pokud Írán přesvědčí Izrael, že disponuje prostředky odstrašení. Je pravděpodobné, že Rusko a Čína s obnovou pomohou v zákulisí, protože silný Írán schopný postavit se USA a jejich izraelskému zástupci je v jejich zájmu.
Ministerstvo obrany tvrdí, že k zásahu na přibližně 13 000 cílů v Íránu použilo 26 různých letadel, čtyři pozemní raketové systémy a šest námořních zbraňových systémů. Některé z těchto cílů byly civilní objekty, a tak se Pentagon chlubí válečnými zločiny, za které byli po druhé světové válce stíháni japonští a němečtí generálové. Nemohu najít samostatný počet izraelských úderů na Írán a zajímalo by mě, zda čísla Pentagonu zahrnují společné údery USA a Izraele.
Deník The Stars and Stripes uvádí, že CENTCOM „prohlásil, že americké síly zasáhly íránská velitelská a řídící centra, velitelství Íránských revolučních gard a zpravodajská zařízení, odpalovací zařízení balistických raket, baterie dronů a protilodní a protiletadlová zařízení. Útoky zasáhly také alespoň jeden významný most poblíž hlavního města Teheránu, stejně jako sklady a bunkry používané k výrobě.“
Íránská vláda však zjevně neztratila velení a kontrolu a ačkoli bylo možná zabito 1200 příslušníků a důstojníků Íránských revolučních gard (IRGC), našlo se dost těch, kteří je nahradili. IRGC má údajně mezi 125 000 a 190 000 aktivních příslušníků. IRGC lze přirovnat k americké Národně gardě. Írán má také konvenční stálou armádu o síle 400 000 mužů. Ačkoli není možné znát přesný počet, může existovat dalších 400 000 až 800 000 členů místních sousedských milicí a režimních sil známých jako Basídž. Systém hodností funguje tak, že pokud zabijete generála, na jeho místo je povýšen plukovník. Íránská armáda zaznamenala mnoho povýšení, ale žádný kolaps.
Útoky USA a Izraele na budovy IRGC, policie a Basídže zřejmě nijak neoslabily vládu Íránské islámské republiky. Tyto instituce pravděpodobně dokonce získaly určitou autoritu tím, že se postavily zahraničním útočníkům.
Zdá se, že velká část amerických a izraelských úderů na údajné odpalovací rampy, rakety a drony zasáhla chytře zamaskované návnady. Írán končí válku s až 1 000 nepoškozenými balistickými raketami, přičemž na začátku jich měl 2 500. Údery USA a Izraele byly proto pozoruhodně neúčinné, protože Írán mohutně ostřeloval Izrael a sousední státy Perského zálivu. Jelikož jedním z klíčových cílů Izraele a USA bylo zničit produkci íránských balistických raket, v tomto ohledu fatálně selhaly. Zdá se, že Američané a Izraelci zničili pouze polovinu odpalovacích zařízení balistických raket v Íránu. Írán pravděpodobně také stále disponuje desítkami tisíc dronů Šáhed.
V mnoha ohledech se jedná o Pyrrhovo vítězství, protože Írán má mezi svými sousedy nové nepřátele a ztratil průmyslovou kapacitu. Ale je to dozajista alespoň nějaké vítězství.
Celý článek v angličtině ZDE
