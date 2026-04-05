Krize na Blízkém východě: Írán uvádí, že při záchranné operaci amerického pilota zahynulo při americko-izraelských útocích nejméně pět lidí
5. 4. 2026
Trump tvrdí, že při záchraně druhého člena posádky stíhačky F-15 nezahynul „ani jeden Američan“
Trump na Truth Social potvrdil záchranu druhého člena posádky F-15
Americké síly zachránily druhého člena posádky sestřeleného stíhacího letounu F-15, informuje Reuters
Írán odmítá Trumpovu výzvu k uzavření dohody do 48 hodin
Při americko-izraelských útocích v jihozápadním Íránu během záchranných operací pro tehdy pohřešovaného člena posádky sestřeleného letounu F-15 zahynulo nejméně pět lidí, uvedl místní guvernér podle agentury Tasnim, která je přidružená k Islámskému revolučnímu gardistickému sboru.
Guvernér horských provincií Kohgiluyeh a Boyer-Ahmad uvedl, že všech pět lidí zahynulo po útoku v oblasti „černé hory“ v Kohgiluyehu.
Oba členové posádky sestřeleného stíhacího letounu F-15 byli nyní zachráněni. Americký prezident Donald Trump uvedl, že při záchranné misi, o níž bylo oficiálně potvrzeno jen málo podrobností, nebyl žádný Američan zabit ani zraněn.
Ve své nejnovější zprávě zveřejněné v neděli uvedlo ministerstvo zdravotnictví v Gaze, že od 7. října 2023 bylo při izraelských útocích na Gazu zabito nejméně 72 292 Palestinců a dalších 172 073 bylo zraněno.
Podle ministerstva, jehož údaje OSN obecně považuje za spolehlivé, bylo od vstupu příměří v platnost v říjnu 2025 při izraelských útocích zabito nejméně 716 Palestinců.
Většinu zabitých tvořili civilisté a skutečný počet obětí je pravděpodobně mnohem vyšší vzhledem k počtu těch, kteří jsou stále pohřbeni pod troskami po celém pásmu Gazy.
Místní zdravotnické úřady uvedly, že při izraelském leteckém útoku v neděli v severní části pásma Gazy zahynuli nejméně čtyři Palestinci. Záchranáři uvedli, že letecký útok byl namířen na skupinu lidí v ulici Jaffa, poblíž čtvrti Darraj v Gaze.
Bahrajnská společnost Gulf Petrochemical Industries Company oznámila, že požár v jejích provozovnách byl po útoku íránských dronů uhašen a nebyly hlášeny žádné zranění.
Egyptský ministr zahraničí Badr Abdelatty hovořil telefonicky s americkým vyslancem Stevem Witkoffem, íránským ministrem zahraničí Abbasem Araghchim a také se svými tureckými a pákistánskými protějšky.
Egyptské ministerstvo zahraničí dnes dříve uvedlo, že Abdelatty den předtím diskutoval o „nápadech a návrzích k dosažení potřebného klidu“ a varoval před „bezprecedentní explozí“ na Blízkém východě, aniž by upřesnil, co tím myslel.
Egypt, Turecko a Pákistán se staly aktivními zprostředkovateli ve snaze zmírnit regionální napětí, znovu otevřít Hormuzský průliv a nakonec ukončit válku USA a Izraele proti Íránu.
V sobotu Donald Trump pohrozil, že na Írán sešle „peklo“, pokud se během následujících 48 hodin odmítne „dohodnout nebo otevřít Hormuzský průliv“.
Írán odmítl jakýkoli návrh na dočasné příměří a požaduje trvalé ukončení války s pevnými zárukami, že USA znovu nezaútočí, podle zprávy v Axios.
Hizballáh, libanonská militantní skupina a politická strana podporovaná Íránem, uvedla, že její bojovníci dnes brzy ráno zaútočili na izraelskou válečnou loď 68 námořních mil od pobřeží Libanonu, podle agentury Tasnim.
Hizballáh údajně uvedl, že válečná loď se připravovala na útoky na libanonské území.
„Útok byl proveden námořní řízenou střelou po několika hodinách sledování cíle a byl potvrzen přímý zásah,“ dodala ve svém prohlášení. Dosud se nám nepodařilo nezávisle ověřit informace v této zprávě. Izraelské obranné síly (IDF) uvádějí, že o údajném incidentu nemají žádné informace.
Provoz v továrně petrochemické společnosti Borouge v Abú Dhabí byl pozastaven kvůli požárům, které vznikly pádem trosek po úspěšném zachycení protivzdušnou obranou, ale výroba v závodě byla zastavena.
Závod se nachází v Ruwaisu, poblíž západní hranice Spojených arabských emirátů se Saúdskou Arábií. Jedná se o společný podnik společností Abu Dhabi National Oil Co. a australské Borealis.
Úřady v hlavním městě Spojených arabských emirátů v neděli uvedly, že podle agentury Reuters nebyly hlášeny žádné zranění.
Humanitární organizace varují, že válka na Blízkém východě narušila jejich schopnost dodávat potraviny a léky milionům lidí po celém světě, kteří je potřebují, a že utrpení se prohloubí, pokud násilí bude pokračovat.
Konflikt přerušil důležité přepravní trasy, což vyvolalo globální energetickou krizi a donutilo humanitární organizace využívat nákladnější a časově náročnější trasy.
Důležité trasy, jako je Hormuzský průliv, byly prakticky uzavřeny a postiženy byly také trasy ze strategických uzlů, jako jsou Dubaj, Dauhá a Abú Dhabí.
Světový potravinový program uvádí, že má obrovské množství potravin uvízlé v tranzitu, zatímco Mezinárodní záchranný výbor má v Dubaji uvízlé léky v hodnotě 130 000 dolarů určené pro válkou zmítaný Súdán a v Indii uvízlo asi 670 krabic terapeutické výživy určené pro těžce podvyživené děti v Somálsku. Fond OSN pro obyvatelstvo uvádí, že zpozdil odeslání vybavení do 16 zemí.
Íránská média tvrdí, že bylo zničeno americké letadlo při pátrání po členovi posádky pohřešovaného amerického stíhacího letounu F-15.
„Americké nepřátelské letadlo, které pátralo po pilotovi sestřeleného stíhacího letounu, bylo zničeno bojovníky islámu v jižní oblasti Isfahánu,“ citovala agentura Tasnim slova íránských Revolučních gard.
Americký prezident Donald Trump uvedl, že druhý člen posádky stíhačky, která havarovala v Íránu, je po pátrací a záchranné operaci „v pořádku a v bezpečí“. Trump řekl, že USA zachránily oba letce „bez jediného amerického mrtvého nebo dokonce zraněného“.
Důstojník amerického letectva, jehož stíhačka byla v pátek sestřelena v Íránu, byl zachráněn americkými speciálními jednotkami během sobotní noční mise, při které se komanda dostala hluboko do nepřátelského území, informoval deník New York Times.
Američtí komanda zachránila důstojníka – který se skrýval pouze s pistolí na obranu – v operaci, na které se podílely stovky vojáků a desítky amerických válečných letadel a vrtulníků, informoval deník New York Times s odvoláním na americké úředníky.
Členové posádky letounu F-15E Strike Eagle, prvního letounu ztraceného v této válce v důsledku nepřátelské palby, se v pátek katapultovali z kokpitu poté, co byli napadeni íránskými silami. Pilot letounu byl brzy zachráněn.
Poté, v sobotu pozdě v noci, americké útočné letouny údajně shodily bomby a zahájily palbu na íránské konvoje, když se americké síly soustředily na místo, kde se letec nacházel, a zapojily se do přestřelky s nepřítelem, sdělili deníku New York Times dva bývalí vysocí vojáci, kteří byli o operaci informováni.
Letecká obrana Spojených arabských emirátů reaguje na útoky raketami a drony, uvedlo ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů, zatímco Írán prohlásil, že se zaměřuje na „hliníkový průmysl“ v této zemi v Perském zálivu.
„Protiletecká obrana SAE … aktivně reaguje na hrozby raket a bezpilotních letounů,“ uvedlo ministerstvo na X, aniž by poskytlo podrobnosti o původu útoku.
Íránská armáda uvedla, že se zaměřuje na „hliníkový průmysl“ v SAE a vojenskou infrastrukturu USA v Kuvajtu, informovala v sobotu oficiální agentura IRNA.
Americký prezident Donald Trump na Truth Social potvrdil, že USA zachránily druhého člena posádky stíhacího letounu F-15, který byl v pátek sestřelen nad Íránem.
Trump identifikoval člena posádky jako plukovníka a napsal, že americké síly sledovaly jeho polohu „24 hodin denně“ a plánovaly jeho záchranu.
„MÁME HO! Drazí Američané, během posledních několika hodin americká armáda provedla jednu z nejodvážnějších pátracích a záchranných operací v historii USA, a to pro jednoho z našich úžasných důstojníků, který je zároveň vysoce respektovaným plukovníkem a o kterém vám s radostí oznamuji, že je nyní V POŘÁDKU A V BEZPEČÍ!“
Trump uvedl, že na jeho pokyn „americká armáda vyslala desítky letadel“, aby ho zachránila, a tvrdil, že během operace „nezemřel ani jeden Američan“.
Pilot stíhačky byl zachráněn v pátek.
Agentura Reuters uvádí, že podle informací od amerických úředníků americké síly zachránily druhého člena posádky sestřeleného stíhacího letounu F-15 v Íránu. V pátek byl zachráněn pilot poté, co se F-15E Strike Eagle stal prvním letadlem sestřeleným nad Íránem během pětitýdenní války.
Bývalý ředitel jaderné agentury OSN vyzval země Perského zálivu, aby zabránily Donaldu Trumpovi proměnit region v „ohnivou kouli“, a to po nejnovější hrozbě amerického prezidenta vůči Teheránu.
Mohamed El-Baradei, který vedl Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE) v letech 1997 až 2009, ve svých příspěvcích na internetu označil také účty OSN a Evropské unie, stejně jako francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.
„Nedá se nic udělat, aby se toto šílenství zastavilo?!” napsal a označil také čínské a ruské ministerstvo zahraničí.
Bývalý generální ředitel MAAE Mohamed El Baradei.
Trump v sobotu prohlásil, že Írán musí uzavřít dohodu nebo znovu otevřít životně důležitý Hormuzský průliv, který Teherán fakticky blokuje od té doby, co USA a Izrael v únoru zahájily válku proti Íránu.
„Čas se krátí – zbývá 48 hodin, než se na ně snese peklo (sic).“
El-Baradei, 83letý bývalý egyptský viceprezident, stál v čele MAAE na počátku veřejné kontroverze kolem íránského jaderného programu. On a jeho organizace byli v roce 2005 společně oceněni Nobelovou cenou míru za své úsilí o podporu mírového využití jaderné energie.
Jihokorejský ministr financí se setkal s vyslanci zemí Perského zálivu, aby posílil energetickou bezpečnost a bezpečnost korejských plavidel v blízkosti Hormuzského průlivu, uvedlo ministerstvo v neděli, zatímco eskalující íránská válka narušuje lodní dopravu.
Na pátečním setkání Koo Yun-cheol požádal velvyslance Rady pro spolupráci v Perském zálivu, aby zajistili stabilní dodávky ropy, zkapalněného zemního plynu, nafty, močoviny a dalších kritických surovin a aby zajistili bezpečnost korejských plavidel a posádek v blízkosti tohoto životně důležitého průlivu, uvedlo ministerstvo ve svém prohlášení.
Zástupci uvedli, že Jižní Korea je pro ně zemí „nejvyšší priority“, a zavázali se k úzké spolupráci se Soulem s cílem zajistit stabilní dodávky, uvádí se v prohlášení.
Stejně jako ostatní asijské ekonomiky je i Jižní Korea silně závislá na dovozu energie, mimo jiné přes Hormuzský průliv, kterým předtím, než USA a Izrael v únoru zahájily válku, procházelo 20 % světové ropy.
Bahrajnské ministerstvo vnitra uvedlo, že úředníci civilní obrany pracují na uhašení požáru po íránském útoku.
Stalo se tak poté, co vláda v Kuvajtu oznámila, že energetická infrastruktura a odsolovací zařízení byla poškozena při nedělních ranních útocích dronů ze strany Íránu.
Útoky měly za následek „značné materiální škody a odstavení dvou elektráren“, uvedlo kuvajtské ministerstvo pro elektřinu a vodu v příspěvku na X a dodalo, že nedošlo k žádným úmrtím ani zraněním.
Írán odmítl výzvu Donalda Trumpa, aby režim uzavřel dohodu do 48 hodin, jinak čelí „peklu“.
V sobotu americký prezident zveřejnil na sociálních sítích: „Pamatujete si, jak jsem dal Íránu deset dní na to, aby uzavřel dohodu nebo otevřel Hormuzský průliv,“ čímž odkazoval na ultimátum vydané 26. března.
„Čas se krátí – zbývá 48 hodin, než se na ně snese peklo.“
Íránské centrální vojenské velení ultimátum odmítlo a generál Ali Abdollahi Aliabadi označil Trumpovu hrozbu za „bezmocný, nervózní, nevyrovnaný a hloupý čin“.
V narážce na Trumpova slova varoval, že „se vám otevřou brány pekla“.
Trump později zveřejnil video, na kterém jsou vidět výbuchy osvětlující noční oblohu, spolu s textem, který zněl: „Mnoho íránských vojenských vůdců … bylo zlikvidováno, spolu s mnoha dalšími, při tomto masivním úderu v Teheránu,“ aniž by upřesnil, kdy k němu došlo.
Írán v neděli brzy ráno vystřelil rakety a drony na Izrael a Kuvajt, den poté, co Donald Trump prohlásil, že islámská republika má 48 hodin na uzavření dohody, jinak čelí „peklu“.
Kuvajt a Izrael uvedly, že jejich protivzdušná obrana reagovala na nejnovější útoky z Íránu, které jsou součástí války, která vypukla před více než měsícem americko-izraelskými údery, které vyvolaly odvetu ze strany Teheránu.
Válka rozšířila konflikt po celém Blízkém východě a otřásla globální ekonomikou. Íránské síly udržují pevnou kontrolu nad lodní trasou v Hormuzském průlivu – životně důležitou cestou pro ropu a plyn – a útočí na ekonomické cíle v sousedních zemích Perského zálivu, které považují za spojené s válečným úsilím USA a Izraele.
Dnešní další události:
- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu potvrdil, že Izrael zaútočil na íránské petrochemické závody poté, co íránská média informovala, že při útoku na petrochemickou zónu Mahšahr zahynulo nejméně pět lidí.
- Americké pátrací a záchranné operace po druhém pohřešovaném členovi posádky sestřeleného stíhacího letounu F-15E pokračovaly i druhý den, zatímco Írán čelil intenzivnímu bombardování. V pátek byl zachráněn pilot poté, co se F-15E Strike Eagle stal prvním americkým letadlem sestřeleným nad Íránem během pětitýdenní války.
- Americké a izraelské stíhačky v pátek odpoledne zaútočily na několik strategických a civilních cílů v íránském hlavním městě, včetně univerzity Shahid Beheshti, jedné z předních akademických institucí v zemi, informovala íránská státní média.
- Počet obětí v Libanonu dosáhl 1 422 od začátku konfliktu s Izraelem 2. března, podle údajů libanonského ministerstva zdravotnictví a zpráv agentury Associated Press. Jen za posledních 24 hodin izraelské údery zabily 54 lidí a zranily 156.
- Kuvajtské ministerstvo obrany v sobotu uvedlo, že jeho protivzdušné síly za posledních 24 hodin úspěšně zachytily osm balistických raket a 19 dronů. V neděli však po útoku dronů vypukl požár v ropném komplexu Shuwaikh, kde sídlí ministerstvo ropy a ústředí Kuwait Petroleum Corporation, a kuvajtská státní média informovala, že dvě elektrárny a odsolovací stanice utrpěly „značné materiální škody“ po útoku íránských dronů.
- Libanonský bezpečnostní zdroj na hlavním přechodu mezi Sýrií a Libanonem uvedl, že přechod evakuují poté, co Izrael pohrozil jeho útokem. Izraelská armáda v sobotu oznámila, že zaútočí na oblast poblíž hraničního přechodu Masnaa, a vyzvala obyvatele k okamžité evakuaci, zatímco pokračovala v útocích po celém Libanonu.
- Obyvatelé Kfar Hatta v jižním Libanonu byli Izraelem prostřednictvím sociálních médií vyzváni, aby okamžitě opustili oblast, a varováni, že izraelská armáda v této oblasti brzy zasáhne „silou“.
