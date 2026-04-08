Bezpodmínečná kapitulace Íránu za podmínek absolutně nepřijatelných pro absolutního vítěze
8. 4. 2026 / Boris Cvek
Tak jsme to přežili. Prezident Trump se rozhodl, že nebude anihilovat civilizaci, protože Írán žadonil. Ano, žadonil. Absolutní, stoprocentní vítězství prezidenta Trumpa bylo dosaženo. Už poněkolikáté. Po dlouhých 47 letech Írán přestal být nebezpečím! To všechno zaznělo z oficiálních zdrojů vlády Spojených států.
Z toho můžeme usoudit, že ani Německo v roce 1945 nebylo tak ničivě poraženo. Proto se s napětím čeká na páteční jednání. Jen málo věcí je jistých. Například to, že absolutní kapitulace Íránu absolutně nevede k otevření průlivu, který beztak prezident Trump absolutně nepotřebuje. Zvítězil, aniž by vítězství potřeboval. Všechno dělá pro nás, obětuje se.
Doufejme, že se do pátku nic nestane. Jemu to samozřejmě může být jedno, je krásně relaxovaný. Ale my! Co my? Totiž absolutně poražený Írán, který po dlouhých 47 letech přestal absolutně být nebezpečím, absolutně neotevřel průliv, protože přistoupil na absolutně bezpodmínečnou kapitulaci za podmínek absolutně nepřijatelných pro Spojené státy (a už vůbec ne pro Izrael, který i po absolutní kapitulaci protivníka fakticky vede válku dále).
Diskuse