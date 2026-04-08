Srbská rozvědka popřela účast Ukrajiny na přípravě sabotáže ropovodu
8. 4. 2026
Během úspěšné operace srbských speciálních služeb byly nalezeny výbušniny, zápalky detonátorů, odpalovací šňůry a nástroje speciálně připravené k sabotáži, uvedl vedoucí VBA: "Označení na výbušninách ukazují, že byly vyrobeny ve Spojených státech." Zároveň zdůraznil, že výrobce "nemusí být nutně zákazníkem nebo výkonným pracovníkem". Jovanić také uvedl, že "osoba ze skupiny migrantů, která prošla vojenským výcvikem" je hledaná pro podezření z přípravy útoku - a slibuje zadržení útočníka.
Den předtím, 5. dubna, prezident Vučić uvedl, že armáda a policie našly výbušniny "ve dvou batozích" několik set metrů od plynovodu Balkánský proud (pokračování Tureckého proudu) poblíž vesnice Velebit. O nálezu informoval maďarského premiéra Viktora Orbána, který svolal mimořádné zasedání Rady obrany a nařídil posílení vojenské ochrany maďarského úseku. Brzy Orbán řekl, že "Ukrajina se už léta snaží odříznout Evropu od ruských energetických dopravců".
Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov se k situaci vyjádřil a uvedl, že "s vysokou pravděpodobností lze předpokládat, že se najdou určité stopy zásahu kyjevského režimu".
Kyjev obvinění kategoricky popřel. Zástupce Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny, Georgij Tychyj, na sociální síti X označil incident za možnou ruskou operaci "pod falešnou vlajkou" s cílem ovlivnit parlamentní volby v Maďarsku. "Ukrajina s tím nemá nic společného," zdůraznil Tychyj. Vůdce maďarské opoziční strany Tisza Péter Magyar také vyjádřil pochybnosti a uvedl, že incident pravděpodobně měl za cíl zlepšit Orbánovy volební šance. "Několik lidí veřejně uvedlo, že o Velikonocích, týden před volbami, se na plynovodu v Srbsku stane něco "náhodného". A tak se to stalo," vzpomínal.
Volby v Maďarsku jsou naplánovány na 12. dubna. Podle zdrojů Financial Times a The Washington Post má Moskva zájem udržet Orbána u moci a může využít různé vlivové páky na průběh kampaně – od masového falšování informací až po inscenování pokusu o atentát na Orbána. Podle komentátorů již dříve dorazili do země ruští zpravodajští důstojníci, aby zasahovali do maďarských voleb. Navíc bývalý maďarský zpravodajský důstojník řekl agentuře Reuters, že v posledních dnech se v Budapešti diskutovalo o scénáři operace pod falešnou vlajkou napojené na plynovod v Srbsku.
Dne 24. února Vladimir Putin již obvinil Ukrajinu, že má v úmyslu podkopat Turecký proud. Informační kampaň probíhala na pozadí ukončení tranzitu ruské ropy ropovodem Družba kvůli ruskému útoku na infrastrukturu na Ukrajině. Budapešť dříve obvinila Kyjev z politického rozhodnutí zastavit čerpání, zablokovala půjčku EU pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur a zastavila dodávky plynu. Dne 5. března prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj uvedl, že obnova plynovodu může trvat až měsíc a půl.
