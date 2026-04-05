Souhrn k válce na Ukrajině: Slovenský premiér vyzývá EU k zrušení sankcí na ruskou ropu a plyn
5. 4. 2026
Robert Fico uvedl, že zrušení sankcí na dovoz ruských energetických surovin by pomohlo řešit energetickou krizi vyvolanou válkou v Íránu.
- Slovenský premiér Robert Fico vyzval Evropskou unii, aby zrušila sankce na dovoz ruské ropy a plynu, aby bylo možné řešit energetickou krizi vyplývající z války v Íránu. Fico v prohlášení po telefonátu s maďarským premiérem Viktorem Orbánem uvedl, že EU by měla obnovit dialog s Ruskem, aby členské státy mohly získat chybějící dodávky plynu a ropy ze všech zdrojů, včetně Ruska. Maďarský a slovenský premiér jsou v rámci EU výjimkami, pokud jde o udržování vztahů s Moskvou. Ceny ropy prudce vzrostly od 28. února, kdy USA a Izrael zahájily válku proti Íránu, což zastavilo dodávky z Perského zálivu a vyvolalo to, co Mezinárodní energetická agentura označila za největší přerušení dodávek ropy v historii.
- Volodymyr Zelenskyj oznámil užší bezpečnostní spolupráci s Tureckem po sobotním setkání se svým protějškem Recepem Tayyipem Erdoğanem v Istanbulu, jelikož Kyjev se snaží využít své válečné know-how na mezinárodní scéně. „To se týká především oblastí, v nichž můžeme Turecko podpořit: odborných znalostí, technologií a zkušeností,“ napsal ukrajinský prezident na Telegramu. Erdogan řekl Zelenskému, že Turecko bude i nadále podporovat jednání mezi Ukrajinou a Ruskem s cílem ukončit válku, uvedlo turecké prezidentské úřady.
- Američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner by mohli v dubnu odcestovat do Kyjeva, uvedl hlavní poradce ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov v souvislosti se snahou oživit mírová jednání s Ruskem, která se po vypuknutí války v Perském zálivu zastavila. „Kushner, Witkoff, Lindsey Graham – to jsou ti, kteří by měli přijet. Kdo další tam bude, uvidíme,“ řekl Budanov agentuře Bloomberg a dodal, že setkání by se mohlo uskutečnit krátce po pravoslavných Velikonocích 12. dubna. Takové setkání by znamenalo první oficiální návštěvu Kyjeva pro Witkoffa a Kushnera, kteří se již dříve setkali s ukrajinskými zástupci v USA, ale za jednáním s Ruskem cestovali do Moskvy.
- V sobotu zasáhl ruský dron krytý trh ve východu ukrajinském městě Nikopol, přičemž zabil pět lidí a 25 jich zranil, uvedli úředníci. Rusko během své více než čtyřleté invaze ostřeluje Ukrajinu z vzduchu, většinou v noci, ale v posledních týdnech zintenzivnilo útoky i ve dne. Tržnice v Nikopolu v Dněpropetrovské oblasti byla zasažena v 9:50 místního času, uvedla místní prokuratura. Regionální guvernér Oleksandr Ganja v příspěvku na Telegramu uvedl, že zahynuly tři ženy a dva muži.
- Ukrajinské letectvo uvedlo, že Rusko přes noc vystřelilo 286 dronů, z nichž 260 bylo zachyceno. Ve městě Sumy, nedaleko hranic s Ruskem, zranil útok 11 lidí, uvedla národní policie. V hlavním městě Kyjevě způsobil útok dronem požár v prvním patře třípodlažní kancelářské a skladové budovy, uvedla ukrajinská Státní záchranná služba. Nebyly hlášeny žádné oběti. V částečně okupovaném Doněckém regionu zasáhl ruský útok dronem civilní auto, přičemž zahynula jedna žena a další byla zraněna, uvedl šéf místní vojenské správy.
- Šéf okupovaného Luhanského regionu, Leonid Pasechnik, dosazený Ruskem, uvedl, že ukrajinské síly zasáhly železniční infrastrukturu v regionu a soukromé domy, přičemž zahynula tříčlenná rodina – manželský pár a jejich 8leté dítě.
