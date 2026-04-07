Channel 4 News: Írán zřejmě není oddaný slangu manhattanských gangů
7. 4. 2026
čas čtení 24 minut
Moderátor, Channel 4 News, úterý 7. dubna 2026, 19 hodin: Teheránské letiště bylo přes noc bombardováno. Lidské štíty u elektráren, zatímco Trump vyhrožuje, že dnes v noci zničí íránskou civilizaci, pokud Teherán neotevře Hormuzský průliv. Vyhrožuje americký prezident genocidou?
Dobrý večer. Nejprve Donald Trump slavnostně vyhrožoval, že Írán vybombarduje zpět do doby kamenné, pokud neotevře Hormuzský průliv. Dnes varoval, že dnes v noci zahyne celá civilizace, která se už nikdy nevrátí. Co se stalo s jeho slibem osvobodit hrdý národ od brutálních utlačovatelů?
Zatímco Trump zřejmě vyhrožuje genocidou, aby otevřel obchodní trasu, která byla uzavřena teprve poté, co válku začal, izraelská armáda vyzvala Íránce, aby se drželi dál od železnic. Teherán pohrozil odvetou mimo region – myslí tím snad Velkou Británii? – a vyzval nejlepší členy společnosti, aby vytvořili lidské řetězy kolem možných cílů. Trumpův jazyk je bezprecedentní a rozhodně nemá obdoby, ale Írán zřejmě není oddaný slangu manhattanských gangů.
Dělí nás pouhých šest hodin od termínu, který dal prezident Trump Íránu na znovuotevření Hormuzského průlivu. A jak bylo požadováno, někteří Íránci vytvořili lidské řetězy kolem mostů a elektráren. Už ochutnali, co by je mohlo čekat. Dnes USA a Izrael zasáhly železnice, mosty, ostrovní ropné centrum a třetí petrochemický komplex. Revoluční gardy, vždy vzdorující, varovaly sousedy Íránu, že jakákoli dosavadní zdrženlivost je nyní u konce, a pohrozily, že na roky naruší regionální dodávky ropy a plynu. Harry Fawcett hlásí z Jeruzaléma.
Reportér: Pokud Íránci čekali na dnešní noc, aby zjistili, o kolik se tato válka ještě může zhoršit, Spojené státy a Izrael se rozhodly jim to ukázat dříve. Útoky na klíčový íránský ropný uzel na ostrově Charg, kde USA podle svých slov zasáhly více než 50 vojenských cílů, a na železniční síť, poté co Izrael dříve varoval civilisty, aby se vyhýbali veřejné dopravě.
Pro větší důraz se prezident Spojených států rozhodl otevřeně, i když nesouvisle, hovořit o genocidě. "Celá civilizace dnes v noci zahyne," napsal, "a už se nikdy nevrátí. Nechci, aby se to stalo, ale pravděpodobně se to stane. Možná se stane něco revolučně úžasného. Kdo ví? Dnes v noci se to dozvíme. Jeden z nejdůležitějších momentů v dlouhé a složité historii světa. Bůh žehnej skvělému íránskému lidu."
Írán také nadále prokazuje svou schopnost a vůli zasáhnout civilní infrastrukturu. Toto je velká saúdská petrochemická továrna v noci. Stejně jako svou vůli vzdorovat mezinárodnímu právu doma, když vyzývá civilisty, aby vytvořili lidské řetězy, čti lidské štíty, kolem elektráren a přes mosty. Na ceduli této dívky je napsáno: Obětuji své tělo za vlast.
Mluvčí íránské vlády v televizi: Matky, otcové, vezměte své děti za ruku a vyjděte do ulic. Chcete, aby se váš syn stal mužem? Ať se cítí jako hrdina na bojišti, velící bitvě.
Reportér: Dnes se nám podařilo spojit s jednou ženou v Teheránu, pro kterou v těchto hodinách odpočítávání dominoval strach, nikoli hrdinství.
Íránka: Co na to říct? Přepadla mě deprese. Včera v noci jsem seděla na balkóně až do rána a sledovala, jak je Teherán ničen. Od včerejška se vyhýbám hudbě. Mám strach z výpadku proudu a vybití baterie, takže mám telefon neustále zapojený do zásuvky. I ti, kdo válku podporovali, se nyní bojí. Mám pocit, že nikdo nemyslí na Írán a jeho obyvatele. I kdyby teď nastal mír, stále by nám zůstal tento zraněný, divoký režim. Myslím, že ani útoky na infrastrukturu je neodeženou.
Reportér: Izraelský premiér dnes trvá na tom, že útoky mají za cíl oslabit a rozdrtit režim, nikoli zasáhnout íránský lid. Údajně přímo apeloval na Donalda Trumpa, aby zatím nepřijímal příměří.
Izraelský analytik: Největší obavou izraelské vlády je, že Íránci dosáhnou dohody, že se jim uleví od sankcí. Režim zůstane, přežije. A pak už nebudete mít čím Íráncům vyhrožovat.
Reportér: Na druhou stranu, pokud Trump a Izrael skutečně provedou tento masivně rozšířený útok na civilní infrastrukturu, mohlo by to mít obrovský negativní dopad na země Perského zálivu. Izrael chce, aby tyto země byly jeho spojenci a partnery.
Izraelský analytik: Musíme rozlišovat mezi zájmy izraelské vlády a zájmy izraelského národa a státu Izrael. Jasné? Není to totéž. Netanjahu prostě chce, aby tato válka pokračovala, aby se pokusil co nejvíce oslabit Írán.
Írán varuje, že útoky na jeho energetickou síť budou následovány údery na sítě jeho sousedů, což podle něj uvrhne region do tmy.
Írán: Od roku 2023 varujeme, že pokud eskalace zůstane bez kontroly, dostaneme se do situace, kterou nebude možné zvládnout. A tomuto bodu jsme velmi blízko. Proto jsme všechny strany naléhavě vyzývali, aby našly řešení, jak tuto válku ukončit, než se vymkne kontrole.
Reportér: Na zasedání Rady bezpečnosti OSN dnes večer byla již tak oslabená rezoluce Bahrajnu o ochraně lodní dopravy v Hormuzské úžině zamítnuta vetem Ruska a Číny.
Důsledky války se dnes zřejmě rozšířily na nové místo, kde došlo k přestřelce před prázdným izraelským konzulátem v Istanbulu. Jeden útočník byl zastřelen, dva další zajati; všichni mají podle Turecka spojitost se skupinou, která zneužívá náboženství.
Vance: "Můj postoj k vojenským konfliktům vždy spočíval v modlitbě, abychom byli na Boží straně.
Reportér: Americký viceprezident je dnes v Maďarsku, aby před volbami podpořil Trumpova spojence Viktora Orbána, a údajně je připraven zasáhnout do jednání s Íránem na poslední chvíli.
Vance: V zásadě byly vojenské cíle Spojených států splněny. To znamená, jak řekl pan prezident, že tato válka velmi brzy skončí. Jsme přesvědčeni, že dostaneme odpověď, ať už pozitivní, nebo negativní, od Íránců do 20:00 dnes večer.
Reportér: To je ve středu v 3:30 ráno v Íránu, ve 2:00 ráno ve střední Evropě. Prozatím tikají Trumpovy hodiny soudného dne. A toto odpočítávání končí ve 3 hodiny ráno izraelského času, tedy hluboko v posledním dni židovského svátku Pesach, který začal dnes večer při západu slunce a trvá 24 hodin.
A přibližně ve stejnou dobu došlo k další salvě íránských balistických raket namířených na střední Izrael. Dříve Hizballáh vystřelil z Libanonu rakety na severní Izrael, přičemž zranil 2 osoby. Izraelská armáda nás také informovala o svých nejnovějších aktivitách a o tom, co definuje jako svou bezpečnostní zónu v rozsáhlé oblasti jižního Libanonu.
Mnozí to jinak označují za upevňování okupace v této oblasti. Tvrdí, že nyní plně obsadili hřeben, zajistili tuto oblast, a tím zabránili protitankové palbě z tohoto místa na izraelské území, a zaměřili se také na další most přes řeku Litani, která v podstatě tvoří severní hranici této oblasti.
Izrael dnes také hovoří podrobněji o svých dnešních útocích na Írán, že se zaměřoval na železniční infrastrukturu a mosty, aby zabránil jejich využití k přepravě vojenského materiálu i agentů, ačkoli mnozí to vnímají jako předehru k tomu, co by mohlo přijít, pokud uplyne lhůta bez řešení.
Izraelská armáda také potvrdila, že stojí za částečným zničením židovské synagogy v Teheránu v časných ranních hodinách, přičemž uvedla, že se jednalo o politováníhodné vedlejší škody vyplývající z útoku na vysokého íránského velitele.
Dnes večer jsme také viděli zprávu od velmi dobře informovaného izraelského novináře Baraka Ravida pro web Axios, který uvedl, že američtí úředníci mu sdělili, že v jednáních s jejich íránskými protějšky došlo k určitému pokroku. Íránská média rovněž uvádějí, že na rozdíl od některých zpráv nepřerušila kontakt s Američany. Tato zpráva uvádí, že reakce Íránu byla lepší, než se očekávalo, ale stále není dostatečná. A šance na to, že se podaří něco vyjednat včas před uplynutím lhůty Donalda Trumpa, byla mizivá.
Moderátor: Harry, moc děkuji za reportáž z Jeruzaléma. Jak se čas blíží k termínu prezidenta Trumpa, jaké jsou šance, že se obě země skutečně dohodnou? Pojďme se nyní spojit s naší americkou redaktorkou Anushkou Astanou, která je v Bílém domě. Anushko, jaká je nálada ve Washingtonu?
Reportérka: Myslím, že stejně jako všude jinde je nálada napjatá a lidé jsou nervózní. Pečlivě sledují vše, co Donald Trump říká. Dnes o Íránu moc nemluvil, ale včera mluvil celé hodiny. A jedna věc mě opravdu zaujala, Matte. Když mluvil v tiskové místnosti za mnou, hovořil o tom, jak moc mu záleží na instinktu, že si myslí, že prezidenti by měli rozhodovat na základě instinktu, což naznačuje, že nikdo kromě samotného Donalda Trumpa neví, jak se dnes večer rozhodne. Víme, že mluví s některými z těch, kteří zastávají tvrdší postoj, například s premiérem Benjaminem Netanjahuem. Víme, že někteří z jeho vlastních vyjednavačů na něj naléhají, aby uzavřel dohodu. Jedna zpráva naznačila, že i ministr obrany Pete Hegseth je ve srovnání s ním holubicí.
Znepokojivé je, že J.D. Vance dnes naznačil, že v jejich arzenálu jsou nástroje, které dosud nepoužili. Ale ano, záleží to na Donaldovi Trumpovi. A další věc, která ovlivňuje náladu, je jeho jazyk. Někdo mi řekl, abych ho porovnala s předchozími prezidenty. Tak jsem si poslechal Johna F. Kennedyho během kubánské raketové krize. Poslechla jsem si Franklina Roosevelta po Pearl Harboru. Tyto projevy byly lidmi charakterizovány jako mistrovské lekce státnictví.
To od Donalda Trumpa nedostáváme. Je hrdý na to, že tak nemluví. Ale přesto ten dnešní příspěvek na Truth Social, kde mluví o konci civilizace, lidi opravdu šokoval, stejně jako ten předchozí, kde použil ve svých výhrůžkách Íránu vulgarismů, čímž naštval nejen ty, kdo jsou proti němu a kteří ho v reakci na to označili za šíleného, ale i konzervativní komentátory jako Tuckera Carlsona. Poslechněte si, jak se včera večer rozzlobil:
Tucker Carlson: Poslat na Velikonoční neděli tweet se slovem na F, vyhrožující vražděním civilistů, a pak říkat „chvála Alláhovi“, aniž by to jakkoli vysvětlil. Vysmívá se mně a všem ostatním křesťanům, protože my jsme křesťané. Ach, chápu. To nemůžeme podporovat. Mnoho postojů je správných, ale tohle podporovat nemůžete. To je zlo. To je úmyslné znesvěcení krásy a pravdy, což je definice zla.
Reportérka: Tucker Carlson byl velmi proti této válce s Íránem, ale to, co bude Bílý dům znepokojovat, je, že průzkumy, jeden od Ipsosu, nedávno ukázaly, že dvě třetiny Američanů chtějí, aby to skončilo, i když cíle nejsou zcela splněny.
Moderátor: A zmínila jste, že Trump se objevil, a to poněkud podivně, na tom shromáždění, které pořádal J.D. Vance společně s Viktorem Orbánem v Maďarsku. Co proboha měl na srdci?
Reportérka: Bylo to docela neobyčejné vidět viceprezidenta Spojených států, který nevedl jednání s Íránci, ale stál vedle Viktora Orbána před nedělními volbami a v podstatě pro něj vedl volební kampaň. A začal tím, že zvedl telefon a spojil se s Donaldem Trumpem.
Vance: Pane prezidente, máte na lince asi 5 000 maďarských vlastenců a myslím, že vás milují ještě víc než Viktora Orbána.
Trump telefonem: No, tomu nemůžu uvěřit. Nemůžu tomu uvěřit, protože miluju Maďarsko a miluju toho Viktora. Řeknu vám, je to fantastický člověk. A řeknu vám, mám ho moc rád. Ale kdybych si nemyslel, že odvádí dobrou práci, nevolal bych takhle. Ale páni, to zní jako velký dav a zní to jako lidi podle mého gusta.
Reportérka: Argument, který JD Vance v této souvislosti přednesl, jsme od něj už slyšeli dříve – jde o myšlenku, že v Evropě dochází k vymazání civilizace, a on říkal, že Maďarsko se tomu vyhýbá uzavřením svých hranic. Ale pokud jde o to, že vedou kampaň tímto způsobem, dnes jsem mluvila s někým velmi významným z volebního světa ve Velké Británii a ten mi řekl, že je naprosto neslýchané, aby se někdo tak významný na místě choval tímto způsobem a vedl kampaň za nějakého lídra před volbami.
Moderátor: A pravděpodobně je to také kontraproduktivní. Anushko, moc vám děkuji, s přáteli jako Trump, kdo v Maďarsku potřebuje nepřátele.
Ali Vaez je ředitelem projektu Írán v International Crisis Group a podílel se na jednáních, která vedla k jaderné dohodě s Íránem z roku 2015. Mluvil jsem s ním dříve a zeptal se ho, zda si myslí, že prezident Trump blafoval se svou poslední hrozbou vůči Íránu.
Ali Vaez: U prezidenta Trumpa nikdy nevíte. Je to velmi dobře možné, ale je předvídatelně nepředvídatelný. Takže by také mohl své hrozby uskutečnit. A proto se opravdu nacházíme v bodě zlomu ve velmi nebezpečném okamžiku.
Moderátor: A mám na mysli, nezapomínejme, že se jedná o muže, který před 5 a půl týdny zahájil tuto válku se slibem, že osvobodí íránský lid od jeho brutálního utlačovatelského režimu. A teď v podstatě vyhrožuje, že zničí celou civilizaci. Jak kontraproduktivní to tedy je?
Ali Vaez: Je to velmi kontraproduktivní. Zaprvé slíbil íránskému lidu pomoc, ne další utrpení. A íránskému lidu už bylo způsobeno více utrpení než před několika týdny. Izrael už útočí na kritickou infrastrukturu, ocelárny, na nichž jsou závislé stovky tisíc lidí v různých odvětvích po celé zemi, v petrochemickém průmyslu, ve farmaceutickém průmyslu. Takže obyčejní lidé již v důsledku této války skutečně trpí. Ale urážet celou civilizaci, která přežila několik tisíciletí, přežila nespočet invazí, makedonskou invazi, arabskou invazi, afghánskou invazi a tak dále, a vyhrožovat jí, že bude během jedné noci vymazána, je opravdu urážlivé. A výsledkem je, že to dává věrohodnost celé propagandě Islámské republiky z mnoha let, která vždy tvrdila, že nepřátelství a nepřátelské postoje USA nejsou namířeny proti íránskému režimu, ale proti íránskému lidu a státu.
Moderátor: Z rétorického hlediska je to tedy dar pro režim.
Ali Vaez: Nemohli si přát lepší propagandu. Chci říct, že to nejen pomohlo režimu zmobilizovat vlastní základnu, vlastní jádro ideologických stoupenců, ale také to obrací veřejné mínění proti válce, protože v období před tímto konfliktem bylo tolik Íránců, kteří z čiré zoufalosti a frustrace z Islámské republiky chtěli vojenskou intervenci, aby se zbavili svých trýznitelů, a nyní vidíte... sjednocení kolem vlasti. Nechci používat slovo vlajka Islámské republiky, ale vidíte vlnu nacionalismu, která se objevuje v důsledku tweetů a činů prezidenta Trumpa, v jakou by íránský režim nikdy nemohl doufat.
Moderátor: Takže říkáte, že vytváří celou část společnosti, která nenávidí Trumpa víc, než nenávidí ajatolláhy?
Ali Vaez: To je správné. A kdyby to všechno nějakým způsobem posunulo zájmy USA, vedlo by to k íránské kapitulaci, pak by se dala pochopit logika za tím. Problém je, že tento druh rétoriky povede jen k tomu, že íránský režim ještě více zatvrdí a zakope se ve svém postoji. A pokud prezident své hrozby splní, skončí to jen neštěstím.
Moderátor: A pravděpodobně, pokud budou útočit na mosty a elektrárny, tedy na infrastrukturu, která slouží především civilním účelům, mohli by se také dopustit válečných zločinů.
Ali Vaez: Myslím, že z hlediska právních definic o tom není pochyb. Skutečným problémem však není jen to, co to znamená z hlediska porušení mezinárodního práva. Myslím, že musíme přemýšlet o tom, co se stane dál. A Íránci pohrozili, že se pomstí útoky na civilní infrastrukturu, energetickou infrastrukturu v zemích Perského zálivu. Zaměřili by se na odsolovací zařízení v Izraeli a v zemích Perského zálivu. A to by opravdu způsobilo obrovské utrpení tolika lidem v této části světa. A jeho dopady by sahaly daleko za hranice regionu. Myslím tím, že tehdy bychom začali mluvit o cenách ropy přesahujících 250 dolarů za barel. Tehdy budeme mluvit o globálním ekonomickém kolapsu. Tehdy budou lidé v Africe a Latinské Americe čelit vážnému nedostatku potravin a dalších nezbytných produktů. Tehdy se miliony lidí v této části světa stanou uprchlíky a vnitřně vysídlenými osobami. A tehdy vznikne radikalizace, která s námi bude žít další generaci.
Moderátor: A když Teherán vyhrožuje odvetou mimo region, tedy když mluví o cílech v Evropě, možná v Londýně, co si myslíte, že mají na mysli?
Ali Vaez: No, nemyslím si, že mají opravdu to, co je potřeba k tomu, aby se zaměřili alespoň na západní Evropu. Už tak mají dost starostí, ale mohli by se velmi dobře zaměřit na západní zájmy v regionu mnohem širším způsobem, než jak to dělali dosud. A opět, co mě znepokojuje nejvíc, je terorismus. Protože nejde jen o terorismus sponzorovaný státem, který by mohl vzniknout v důsledku takovéto eskalace, ale i o operace osamělých vlků, které by mohly zasáhnout evropské země. A opět, celkově by Evropa nebyla imunní vůči důsledkům toho všeho, především v podobě masivní vlny uprchlíků, která by zastínila vše, co Evropa zažila v důsledku nestability v Sýrii, Libyi, Iráku a tak dále.
Moderátor: Ali VaezI, na poněkud depresivní notu, opravdu moc děkuji.
Kdo tedy, pokud vůbec někdo, může prezidenta Donalda Trumpa zkrotit? Nyní se ke mně z New Yorku připojuje bývalá zpravodajská důstojnice CIA, Jennifer Cooková, která agenturu opustila v lednu po dvou desetiletích zaměřených na Blízký východ a Čínu. Jennifer Cooková, moc děkuji, že jste přišla do pořadu. Kdo ho může zkrotit?
Jennifer Cooková: Kdo ho může zkrotit? Myslím si, že prezident Trump je někdo, kdo dělá všechna svá rozhodnutí sám, a právě teď se spoléhá na svůj kabinet a zejména na svou zpravodajskou komunitu a ministerstvo obrany, aby mu zajistily všechny informace, které potřebuje k rozhodnutí, zda bude nutné tento blížící se termín splnit tak, jak popsal.
Moderátor: Ale počkejte chvilku. Vždyť jste v té agentuře pracovala 20 let. Musí tam být spousta velmi chytrých lidí, včetně vás. Hrají v tom s ním? Říkají mu, aby používal ten druh jazyka, který jsme slyšeli, aby donutil Íránce k nějaké dohodě?
Jennifer Cooková: Do toho nemám vhled, ale z minulých zkušeností s prezidentem Trumpem ve zprávách a z jeho obecného přístupu ke komunikaci je těžké si představit, že by to nebyl jeho vlastní jazyk, který používá a nadále používá jako svou formu vládnutí a komunikace se světem. Úlohou zpravodajské komunity je poskytnout prezidentovi všechny možné možnosti. A jsem si jistý, že CIA a zbytek zpravodajské komunity to ve svých rolích dělají.
Moderátor: Ale myslím, že to vypadá, jako by jazyk, který používá, byl nejen nebezpečný, ale také kontraproduktivní pro jeho konkrétní válečné cíle.
Jennifer Cooková: Těžko říct. Můžu jen spekulovat, odkud ten jazyk pochází. Všichni víme, že říká, že spravuje své účty na sociálních médiích a že určuje, co se na nich objeví. Obávám se tedy, že k tomu nemám žádné další informace.
Moderátor: Myslím tím, že jste předtím slyšela Aliho Vaeze. Říkal, že tohle je přesně ten druh jazyka, který by režim v Teheránu uvítal, protože už 47 let mluví o civilizačním boji proti Spojeným státům. A teď dostávají tento dárek od amerického prezidenta.
Jennifer Cooková: A íránský režim také používal takový extremistický jazyk proti svému vlastnímu lidu, proti svým nepřátelům. Je to tedy pravděpodobně něco, s čím jsou velmi dobře obeznámeni, a nyní ukazují prstem na Spojené státy, že to používají.
Moderátor: No, přesně tak. Víte, v minulosti jsme slyšeli íránský režim říkat podobné věci znovu a znovu a chovali se velmi brutálně ke svému vlastnímu lidu. Jen jsme nečekali, že se k nim americký prezident přidá v tomhle kolotoči, víte, v tomhle druhu vyhrožování.
Jennifer Cooková: To je pravda. Nemyslím si, že můžeme opravdu předvídat, co prezident Trump udělá dál. Snažíme se co nejlépe využít tento termín. Je to něco, o čem všichni přemýšlíme a jsme z toho nervózní a ptáme se, jestli ta mírová jednání skutečně pokročila, aby se zabránilo tomu, že se dobrým lidem v Íránu stane něco horšího.
Moderátor: Myslím tím, že jako zpravodajská důstojnice, když analyzujete, co se teď děje, a Trump každým druhým dnem stupňuje své výhrůžky, v určité fázi bude muset jednu z těchto výhrůžek splnit, aby byl brán vážně. Není to tak? A to je alarmující myšlenka.
Jennifer Cooková: No, myslím, že jsme dnes nebo za posledních 24 hodin zaznamenali dva výkyvy na ostrově Charg. A myslím, že to je významné. Ukazuje to, že existuje záměr provést údery, jak popsal. Ale stále je čas na vyjednání míru. A jak to vypadá, myslím, že se vrátíme ke klíčovým bodům, proč jsme do tohoto konfliktu vůbec vstoupili, což byl jaderný program Íránu.
Moderátor: A velmi stručně, co si myslíte, že si z toho všeho Číňané dělají, kromě toho, že si lámou hlavu?
Jennifer Cooková: Myslím, že Číňané jsou hluboce zasaženi tím, co se děje v Hormuzském průlivu a jak to ovlivňuje jejich přístup k ropě. Mají také velmi silné vztahy s Íránci a myslím, že hledají rychlé řešení této situace. A pokud jsou schopni to nějak ovlivnit, jsem si jistá, že využívají všechny páky, které mají k dispozici.
Moderátor: Možná se toho konce nedočkají tak brzy. Jennifer Cooková, moc vám děkujeme, že jste byla naším hostem.
695
Diskuse