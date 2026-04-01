Diskriminační izraelský zákon o trestu smrti by byl válečným zločinem, varuje šéf OSN pro lidská práva
1. 4. 2026
Volker Türk říká, že návrh zákona, který se vztahuje na Palestince odsouzené za terorismus, ale ne na židovské extremisty, musí být zrušen
Čeští politikové mlčí
Nový izraelský zákon, který by umožňoval popravu Palestinců odsouzených za teroristické činy spojené se smrtelnými útoky, ale ne židovských extremistů obviněných z podobných zločinů, by v případě jeho přijetí představoval válečný zločin, tvrdí jeden z nejvyšších představitelů OSN pro lidská práva.
Vzhledem k rostoucí mezinárodní kritice tohoto návrhu zákona popsal vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk tento zákon jako „zjevně neslučitelný s mezinárodněprávními závazky Izraele, včetně těch, které se týkají práva na život“. Dodal, že „vyvolává vážné obavy ohledně porušování práva na spravedlivý proces, je hluboce diskriminační a musí být neprodleně zrušen“.
„Jeho diskriminační uplatňování by představovalo další, obzvláště závažné porušení mezinárodního práva. Jeho uplatňování na obyvatele okupovaného palestinského území by představovalo válečný zločin,“ uvedl Türk.
Zákon, který v pondělí schválil izraelský Kneset, čelí vlně kritiky, mimo jiné ze strany evropských lídrů a lidskoprávních organizací.
„Návrh zákona o trestu smrti v Izraeli nás v EU velmi znepokojuje,“ uvedl v Bruselu mluvčí EU Anouar El Anouni. „Jedná se o jasný krok zpět – zavedení trestu smrti spolu s diskriminační povahou zákona.“
Španělský premiér Pedro Sánchez napsal na X: „Jedná se o asymetrické opatření, které by se nevztahovalo na Izraelce, kteří spáchali stejné zločiny. Stejný zločin, jiný trest. To není spravedlnost. Je to krok blíže k apartheidu.“
Německo, tradičně jeden z nejbližších spojenců Izraele v Evropě, uvedlo, že tento zákon nemůže podpořit. „Německá vláda vnímá včera schválený zákon s velkým znepokojením,“ uvedl ve svém prohlášení mluvčí vlády Stefan Kornelius.
„Odmítání trestu smrti je základním principem německé politiky,“ řekl Kornelius a dodal: „Takový zákon by se pravděpodobně vztahoval výlučně na Palestince na palestinských územích.“
Tento zákon stanoví trest smrti jako standardní trest pro Palestince na Izraelem okupovaném Západním břehu, kteří budou vojenským soudem shledáni vinnými z úmyslného provedení smrtících útoků považovaných za teroristické činy.
Podle návrhu zákona by osoby odsouzené k trestu smrti byly drženy v odděleném zařízení bez návštěv s výjimkou oprávněného personálu a právní konzultace by probíhaly pouze prostřednictvím videokonference. Popravy by byly provedeny do 90 dnů od vynesení rozsudku.
Izrael trest smrti uplatňoval jen zřídka, a to pouze ve výjimečných případech. Poslední popravenou osobou byl v roce 1962 nacistický válečný zločinec Adolf Eichmann.
Ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir, jeden z nejvýraznějších zastánců návrhu zákona, opakovaně nosil odznak ve tvaru oprátky, symbolizující popravy podle tohoto návrhu.
Bezpečnostní výbor provedl některé změny v návrhu zákona, který minulý týden prošel prvním hlasováním. Izraelská veřejnoprávní stanice KAN informovala, že popravy by se prováděly oběšením.
Opatření by soudům umožnilo ukládat trest smrti bez žádosti státních zástupců a bez nutnosti jednomyslného rozhodnutí, místo toho by stačilo rozhodnutí prostou většinou. Vojenské soudy na okupovaném Západním břehu by rovněž byly oprávněny vynášet rozsudky smrti, přičemž ministr obrany by mohl předložit stanovisko.
Adam Coogle, zástupce ředitele Human Rights Watch pro Blízký východ, řekl: „Izraelští představitelé tvrdí, že ukládání trestu smrti souvisí s bezpečností, ale ve skutečnosti to upevňuje diskriminaci a dvoustupňový systém spravedlnosti, což jsou charakteristické rysy apartheidu.
„Trest smrti je nevratný a krutý. V kombinaci s přísnými omezeními odvolání a 90denní lhůtou pro popravu má tento návrh zákona za cíl zabíjet palestinské vězně rychleji a s menším dohledem.“
Shaista Aziz, vedoucí kampaní organizace Oxfam, uvedla: „Tento návrh zákona je dalším děsivým aktem násilí. Izrael porušuje mezinárodní právo. Tento nový zákon fakticky zajišťuje, že trest smrti v Izraeli bude uplatňován pouze na Palestince, a to i přesto, že v rámci nelegální izraelské okupace v poslední době došlo k nárůstu koordinovaných útoků a poprav Palestinců ze strany osadnických milicí a armády.
„Izrael drží ve svých věznicích více než 9 000 Palestinců – mnoho z nich protiprávně a za nelidských podmínek, hladovění a mučení, které jsou součástí státní politiky.“
V Izraeli již zákon čelí právním výzvám. Několik izraelských lidskoprávních skupin a tři poslanci podali k Nejvyššímu soudu petice s cílem tento zákon zrušit.
Asociace pro občanská práva v Izraeli uvedla, že zákon vytvořil „dvě paralelní cesty, obě určené k použití na Palestince“, a měl by být zrušen z ústavních důvodů.
