„Frontová linie připomíná Terminátora“: bojoví roboti dávají Ukrajině naději ve válce s Ruskem
4. 4. 2026
Využití bezpilotních pozemních vozidel od roku 2024 exponenciálně vzrostlo, čímž se válka proměnila v technologický souboj
Viktor Pavlov předvedl nejnovější a nejvšestrannější zbraň Ukrajiny: pozemního robota napájeného bateriemi.
Bezpilotní pozemní vozidla mají různé tvary a velikosti. Jedno jezdí na pásovém podvozku a připomíná mlékařský vůz bez střechy. Další má kola a antény. Třetí nese protitankové miny. Od jara 2024 jejich využití exponenciálně vzrostlo.
„Takhle vypadá moderní válčení. Armády po celém světě budou muset přejít na robotizaci,“ řekl Pavlov, poručík 3. armádního sboru Ukrajiny.
Plnohodnotná ruská invaze na Ukrajinu je nyní v pátém roce a tento konflikt – největší v Evropě od roku 1945 – přinesl ohromující proměnu zbraní a taktiky na bojišti. Válka se stala technologickým soubojem, který se nevede drahými tanky, ale levnými a jednorázovými drony, které dokážou doručit bomby s smrtící přesností.
Ukrajinské odborné znalosti v oblasti dronů jsou nyní velmi žádané v kontextu americko-izraelské války proti Íránu. Minulý týden Volodymyr Zelenskyj podepsal desetileté obranné dohody s několika státy Perského zálivu, včetně Saúdské Arábie a Kataru, s cílem poskytnout jim levné ukrajinské stíhače. Jsou schopny sestřelit dálkové kamikadze drony Shahed, které Teherán používá při útocích na své sousedy a které využívá i Moskva.
Válka Kremlu proměnila Kyjev v centrum vývoje moderních bezpilotních zbraní. Vznikl zde jedinečný ekosystém, kde inženýři navrhují nové produkty a vojáci z fronty poskytují okamžitou zpětnou vazbu. Výrobci poté zvyšují dodávky a staví pozemní vozidla, stíhače proti dronům Shahed a průkopnické námořní drony.
Pozemní roboti nyní tvoří 90 % logistiky ukrajinské armády. „Je velmi obtížné se pohybovat kvůli nepřátelským dronům. Proto používáme robotické systémy,“ řekl Pavlov. V lednu provedly ukrajinské ozbrojené síly rekordních 7 000 operací s využitím pozemních vozidel, neboli UGVS.
Roboti hrají v boji stále klíčovější roli a nahrazují lidskou pěchotu. Jsou vybaveni dálkově ovládanými kulomety a granátomety. Jeden systém – DevDroid TW 12.7 – bránil jednu pozici po dobu 45 dnů. Loni v létě se kamikadze robot nesoucí 200 kg výbušnin je dopravil 20 km ke školní budově využívané ruskými vojáky a vyhodil ji do vzduchu.
„Není to jako ve Star Wars, kde je spousta laserů. Frontová linie je spíš jako Terminátor. Pozemní robot dorazí k vaší pozici a vy s tím nemůžete nic dělat,“ řekl Bambi, operátor dronů u 25. výsadkové brigády. Dodal: „Když střelíte člověka do hrudi, přestane střílet. Když střelíte pozemního robota, necítí bolest. Je tam člověk, který se dívá na obrazovku a bude střílet zpět.“
Pozemní drony také doručují jídlo, munici a materiál, jako jsou klády, které vojáci používají k výstavbě podzemních úkrytů. Mohou evakuovat až tři zraněné vojáky z frontové linie. Robot obvykle vydrží v provozu osm hodin. Jsou menší a méně viditelní než obrněná vozidla, která mohou být snadno spatřena ruskými špionážními drony a zničena.
Od prosince 2025 roboti přivážejí zásoby ukrajinským vojákům v okolí zničeného východního města Pokrovsk, které je dějištěm intenzivních bojů. „Jeden přijel až ke vchodu do našeho zákopu. Cítil jsem se jako jeskynní člověk, který zírá na mimozemskou technologii,“ řekl Bambi. „Vypadalo to tak futuristicky. Před dvěma lety bych si to nedokázal představit.“
Kromě toho UGV provádějí důležité ženijní úkoly. Nejnovější modely umí klást a odstraňovat miny, pokládat ostnatý drát a odtahovat a vyprošťovat poškozená a vyhořelá vozidla. Pavlov uvedl, že jeho jednotka přišla kvůli ruským leteckým útokům o zhruba tři roboty denně – což představuje ztráty ve výši 25 %. „To je malá cena, když vezmete v úvahu, že zachraňujeme životy naší pěchoty,“ řekl.
Ukrajinský ministr obrany Mykhailo Fedorov ocenil rychlý rozvoj dálkově řízených operací. „Ještě před šesti měsíci byla evakuace raněných pomocí pozemních robotických systémů sporadická. Dnes roboti běžně vstupují do vysoce rizikových oblastí – dodávají munici, zajišťují logistiku a evakuují raněné tam, kde by nasazení personálu představovalo další riziko,“ řekl.
Loni v létě se poprvé v historii válčení ruští vojáci dokonce vzdali ozbrojenému pozemnímu robotu. Vojáci – jeden z nich pokrytý krví – vylezli z rozbořené budovy. Jejich pozice byla předtím pod soustavnou ukrajinskou palbou. 3. armádní sbor uvedl, že byl schopen nasadit roboty k znovudobytí oblasti v rámci „dobře naplánované ofenzivní akce“.
Sbor, který má základnu na severovýchodě Ukrajiny, je průkopníkem ve vývoji bezpilotních pozemních systémů. Jeho škola, akademie KillHouse, školí piloty UGV. Minulý měsíc cvičili řízení vozidel na zasněžené dráze a ovládali je pomocí dálkové konzole. Stroj manévroval mezi jedlemi a zamířil k dráze z černých pneumatik.
Nahoře si jeden voják vyzkoušel počítačový simulátor s lesními cestami a bažinatým terénem. Ostatní poslouchali v učebně přednášku.
Oleksandr – instruktor s volacím znakem „Barman“ – uvedl, že roboti vykonávají mnoho úkolů, které donedávna prováděli lidé.
„Válka se posunula na novou úroveň. Na obloze je spousta dronů. To velmi ztěžuje dostat se na určité místo a evakuovat lidi,“ řekl. „Bývalí hráči videoher se této technologii přizpůsobují velmi rychle. Jsou efektivnější než běžní vojáci.“
Rusko také hojně využívá pozemní systémy. Vyvinulo elektrické vozidlo známé jako „Courier“, které dokáže přepravit 250 kg nákladu k jednotkám na frontě a vést elektronickou válku. Podle Pavlova má Ukrajina v současné době v technologii pozemních robotů navrch. „Máme více systémů než Rusko. Prioritou je jejich rozšíření,“ řekl.
Rusko okupuje asi 20 % Ukrajiny, včetně Krymu. Od roku 2022 se mu nepodařilo dosáhnout významného pokroku, a to navzdory tomu, že na východě a jihu země bylo zabito nebo zraněno 1,2 milionu jeho vojáků. Ve svém projevu k čtvrtému výročí invaze Volodymyr Zelenskyj řekl: „Putin tuto válku nevyhrál.“ Poukázal na to, že jeho síly získaly zpět asi 300 km² území v jižní Záporožské oblasti.
Andrij Biletskyj, velitel 3. sboru, uvedl, že o tom, která strana nakonec zvítězí, rozhodnou nové taktické přístupy. Řekl, že Ukrajina je „na pokraji další revoluce“, vedle probíhající revoluce v oblasti bezpilotních letounů. Předpověděl: „Pozemní robotický systém radikálně změní bojiště a nahradí značnou část vojáků, a to jak z hlediska logistiky, tak z hlediska bojového využití.“
