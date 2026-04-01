Politikům je úplně jedno, že většina voličů chce progresivní agendy
1. 4. 2026 / Boris Cvek
Vidím na Britských listech data, která ukazují, že většina občanů podporuje větrnou energetiku. Většina občanů podporuje už tak dvacet let i sociální bydlení. Většina občanů podporuje i manželství pro stejnopohlavní páry. A co z toho? Nic. Máme aspoň lidovecké poslance s téměř nulovou podporou ve veřejnosti.
Politici neumějí nebo nechtějí přetavit vůli občanů v realitu. Je jim úplně jedno, co občané chtějí. Budou vystupovat, kázat, bít se v prsa. Nejvyšší kontrolní úřad pravidelně ukazuje, jak stát nefunguje. Průzkumy ukazují, že občané chtějí progresivní, západní řešení. Ale politici se bijí v prsa a pracují, makají na tom, aby to bylo stále horší.
Nejděsivější je selhání progresivních stran. Kde jsou zelení, levice, piráti? Jak to, že na těchto tématech nedělají desítky procent hlasů? Jak to, že nemají důvěru veřejnosti? Ano, budou se hledat argumenty, proč to nejde, čili aby všechno mohlo zůstat při starém.
Jen připomenu, že piráti ve sněmovních volbách 2017 bez velkých sponzorů, bez vládní nebo sněmovní zkušenosti udělali 10,79 procent! Samozřejmě dnes budou intenzívně hledat důvody, proč to nejde. Po volbách 2021 vykládali pohádky, proč musejí jít do vlády, aby na ně přece bylo vidět. Kdyby je ODS z vlády nevyhodila, nebyli by dnes ani ve Sněmovně.
