Trumpova chaotická válka proti Íránu se protáhla již do šestého týdne, protože bojuje proti protivníkovi, kterému nerozumí
7. 4. 2026
Hnací silou mu byla neznalost a arogance. Nikdy ho nenapadlo, že íránský režim hraje podle jiných pravidel a má své vlastní cíle, upoozorňuje Nesrine Malik
Pět týdnů. Jsme nyní pět týdnů v válce s Íránem a vstupujeme do šestého týdne. To, co mělo být „přesnou, drtivou vojenskou kampaní“ k eliminaci „bezprostřední jaderné hrozby“ a k pobídnutí íránského lidu, aby „převzal“ svou vládu, je nyní vše jiné než přesné nebo drtivé.
Země Perského zálivu jsou ochromeny odvetnými íránskými útoky, Hormuzský průliv je uzavřen a není zde žádný náznak kolapsu íránského režimu, ať už prostřednictvím vojenského oslabení, nebo převzetí moci lidem. Záchrana dvou sestřelených amerických letců je oslavována nad rámec skutečnosti, protože nic jiného nejde podle plánu. Chyba, jako vždy, spočívá v kombinaci arogance a ignorance, což jsou nedostatky, které jsou ještě závažnější vzhledem ke specifikům íránského režimu.
Na začátku válek dochází k mentálnímu zpoždění. Kognitivní zpoždění, které znamená, že se nedokážete zcela smířit s tím, že nebezpečný konflikt nelze rychle zvládnout. Toto mentální zpoždění je ještě delší, když jsou do konfliktu zapojeny Spojené státy. Pro některé totiž zůstává nepochopitelné, že by taková vojenská velmoc nedokázala rychle dosáhnout svých cílů. Že by slabší mocnost okamžitě nekapitulovala. Že by se spojenci nepostavili do řady a nesjednotili se za USA. Je nepochopitelné, že by dopady války nebyly omezeny pouze na cílená území a státy.
To vše je důsledkem chybných interpretací založných na přehnané důvěře v sílu americké vůle. Když byl zahájen útok na Írán, příznivci byli opět uchváceni opojným vzrušením ze světa vytvořeného Američany. Válka je „generačním krokem“, uvedla redakční rada New York Post. Wall Street Journal prohlásil, že válka „s sebou nese rizika, jako všechny války, ale má také potenciál přetvořit Blízký východ k lepšímu a vést k bezpečnějšímu světu“. Těm, kteří vyjádřili výhrady, že tyto přesvědčení jsou mylná, bylo řečeno, ať se vzpamatují. „Jsem ohromen neúprosným pesimismem, který vidím u většiny komentátorů,“ řekl komentátor New York Times Bret Stephens. „Jsme méně než dva týdny ve válce, která téměř jistě skončí do konce měsíce.“ Čtenáři, neskončila. Ohromující.
A tak nyní, když je mentální zpoždění pryč a všichni jsme se dostali do obrazu, se mluví o bažině, o možných východiscích a opatřeních na zachování tváře, kterou může Trump přijmout, aby se z toho dostal bez ponížení. Otázkou nyní není, jak rychle to skončí; je to ta, kterou v roce 2003 položil generál David Petraeus ohledně války v Iráku: „Řekněte mi, jak to skončí?“ Do popředí se dostává skutečnost, že Írán má subjektivní komplexní dynamiku, kterou nelze zredukovat na zjednodušující příběh, na jehož základě byla válka zahájena – že špatný režim bude oslaben systémovým úpadkem a jeho lid ho svrhne, jakmile se jeho základy začnou otřásat.
První chybou bylo podcenění íránské touhy a schopnosti vést asymetrickou válku. Írán nemusí disponovat drtivou vojenskou převahou, aby ochromil a destabilizoval Perský záliv. Ne způsobem, který by byl dramaticky ničivý nebo si vyžádal velké civilní oběti, ale způsobem, který může pozastavit normální život, ohrozit energetická zařízení, vykrvácet ekonomiky a zvýšit náklady války pro spojence USA a celou globální ekonomiku.
Záplava levných dronů v kombinaci s raketami, vysílaných po několik dní a týdnů, tohoto cíle dosáhla.
Druhou chybou bylo bizarní zanedbání možnosti, že Írán nasadí svou nejcennější zbraň, uzavře Hormuzský průliv a vynutí si tak ještě vyšší náklady na válku. I během loňské dvanáctidenní války se interně hovořilo o možnosti uzavření průlivu a v rozhovorech s katarskými představiteli v té době nebyla hlavní obavou, kterou mi vyjádřili, rakety, které Írán vyslal směrem na Katar, ale hrozba uzavření průlivu.
A třetí spočívala v očekávání lidového povstání, k němuž nedošlo kvůli nejrůznějším okolnostem, z nichž nejzřejmější jsou šílenství vyjít do ulic, zatímco na vás padají bomby, reakce vlády, která teprve před několika měsíci zabíjela demonstranty, a polarizace veřejného mínění, které je již tak složité a rozmanité, pod vnějším útokem, který sám o sobě zabíjí íránské civilisty a zasahuje civilní infrastrukturu.
Všechny tyto chybné odhady však vyplývají z jedné základní chyby: z nepochopení toho, že íránský režim, navzdory všem obviněním, která proti němu můžete vznést, má obrovskou schopnost snášet bolest a dlouhodobou eskalaci bez jasného scénáře vojenského vítězství nad supervelmocí, což je pro americký režim nepředstavitelné.
Politika regionu byla do značné míry definována tím, že se země přidávaly k americké moci. Historie Blízkého východu a širšího arabského světa za posledních čtyřicet let je příběhem domestikace, budování blízkých vztahů s USA a těžení z jejich ekonomické pomoci, investic a bezpečnostního deštníku. To je ve skutečnosti důvod, proč Írán vnímá své sousedy v Perském zálivu jako lovnou zvěř, jako země, které tím, že hostí americké bezpečnostní základny a normalizují vztahy s Izraelem, se staly zástupnými mocnostmi, které jsou tichými účastníky války, i když ne ofenzivními.
V tomto ohledu byly USA ukolébány pocitem, že všechny cesty vedou ke kapitulaci, ať už přijetím výhod americké moci, nebo podrobením se její nadvládě. Tato logika však neplatí pro země, které mají jiné úvahy, které nelze redukovat na náklady a přínosy. Nebo dokonce na země, které byly tak dlouho blokovány a sankcionovány, že si vytvořily celý taktický modus vivendi, jak ekonomický, tak politický, kde moc nespočívá v dominanci, ale v tom, zůstat ve hře. Íránské proxy skupiny, od Hizballáhu po Húsie, jsou důkazem toho, jak velký vliv si Írán dokáže udržet daleko za svými hranicemi, a to způsobem, který prosazuje jeho zájmy a zabraňuje výsledkům, které by ho ještě více oslabily nebo izolovaly.
