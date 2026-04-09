Trump vyhrožuje papeži. Souhrn dalšího hrůzného americko-izraelského vraždění. Česko tyto zločiny podporuje

9. 4. 2026

čas čtení 12 minut
Neuvěřitelně, pražské "Studentské listy", kritizují "nekriticky propalestinské postoje české levice". Skutečně tak otevřeně podporují izraelské válečné zločiny?

Trumpova administrativa přednesla vatikánskému vyslanci „ostrou přednášku, v níž varovala, že Spojené státy disponují vojenskou silou, díky níž si mohou dělat, co se jim zlíbí – a že by se církev měla raději postavit na jejich stranu“.

Trumpova administrativa si předvolala vatikánského diplomata do Pentagonu a během napjatého setkání jeden z amerických úředníků zmínil avignonské papežství. 4. července bude americký papež na Lampeduse – toto datum si nevybral náhodou.

AKTUALIZACE: Listy od Lva nyní nezávisle potvrzují, že k tomuto setkání skutečně došlo – a že Vatikán byl tak znepokojen taktikou Pentagonu, že papež Lev XIV. odložil plány na návštěvu Spojených států, která se měla uskutečnit v průběhu tohoto roku. Mnozí ve Vatikánu vnímali zmínku Pentagonu o avignonském papežství jako hrozbu použití vojenské síly proti Svatému stolci.  

Ohromující nová zpráva tvrdí, že Pentagon předvolal nejvyššího amerického diplomata papeže Lva XIV. a vyhrožoval mu poté, co tento v USA narozený pontifik pronesl v lednu svůj projev o stavu světa. Lev v něm odsoudil svět ovládaný „diplomacií založenou na síle“ a „válečným zápalem“.
„ODMÍTNĚTE NESPRAVEDLIVOU VÁLKU“ – PAPEŽ LEV

Toto je horor v přímém přenosu. V okamžiku, kdy Izrael začal shazovat bomby na CIVILNÍ OBLASTI v Libanonu. Bez jakéhokoli varování. Izrael shodil 160 bomb už během první minuty - při kterém bylo zavražděno přes 250 civilistů, z nichž desítky tvořily děti.

Lidé jsou stále pohřbeni pod troskami.

Nejsem katolík, ale kdykoli se někdo vysloví proti válce a násilí, je to pro mě bratr či sestra v Kristu... bez ohledu na to, zda se shodneme v otázkách víry. Hlas papeže Lva proti této válce z něj učinil terč Trumpových útoků. Izrael zničil poslední most spojující jižní Libanon se zbytkem země. To, co Izrael v současné době v jižním Libanonu provádí, má zjevně za cíl etnické čistky a kolonizaci. Civilisté nemají kam utéct. Sanitky se nemohou dostat k raněným ani do nemocnic na druhé straně. Obléhání krutě znemožnilo dodávky paliva a hrozí bombardování nákladních vozů s humanitární pomocí a zdravotnických vozidel směřujících na jih. Celé obce jsou odříznuty od základních zásob. Zásoby potravin, vody a zdravotnického materiálu, které jsou v současné době k dispozici na jihu, vystačí na méně než měsíc, což představuje flagrantní porušení mezinárodního humanitárního práva, a mezinárodní společenství mlčí. Tucker přichází s šokujícím odhalením: důstojníci IDF doslova řídí operace přímo z Pentagonu. Lidé s dvojím občanstvím vedou zpravodajské služby pro cizí mocnost. Lidé s dvojím občanstvím ovlivňují zpravodajské služby zevnitř.

Americká vláda není jen ovlivňována – je infiltrována. Tohle není Gaza.Tohle je Libanon. Dnes. Izrael je teroristický stát. Počet obětí v Íránu přesáhl 3 000: šéf soudní lékařské služby Jednoznačně odsuzuji masivní izraelské útoky na území Libanonu, k nimž došlo 8. dubna a které si vyžádaly stovky mrtvých a zraněných civilistů, včetně dětí. Vzhledem k oznámení příměří mezi Íránem a USA představují pokračující vojenské akce v Libanonu vážné riziko pro toto příměří i pro úsilí o dosažení trvalého a komplexního míru v regionu. Boje musí okamžitě ustat. Mezinárodní právo musí být dodržováno. Civilisté a civilní objekty musí být vždy chráněni. Útoky proti nim jsou nepřijatelné. Tento konflikt nelze vyřešit vojenskými prostředky. Při izraelských útocích na Libanon bylo zabito nejméně 1 530 lidí a 4 812 jich bylo zraněno. Mezi oběťmi je 130 dětí; těžce zasaženi byli také zdravotníci a pracovníci záchranných služeb. Fox News už vůbec neskrývají, o co jde. Otevřeně přiznávají, že USA nechávají Izrael zcela rozvrátit Libanon a vyvražďovat civilisty, protože to není součástí dohody. Trumpova administrativa se plně podílí na sionistických válečných zločinech a etnických čistkách. Útok, který vidíte před sebou, byl namířen proti pohřbu na hřbitově. Tolik palebné síly jen proto, aby zabili libanonské smuteční hosty na pohřbu. Izrael je tak démonický, že to ani nelze pochopit Před nemocnicí Hariri v Bejrútu leží nejméně 95 neidentifikovaných těl, která čekají na identifikaci svými příbuznými, poté, co Izrael včera spáchal ohavné masakry, když během pouhých deseti minut provedl přes 100 leteckých úderů. K válečným zločinům přidává další válečné zločiny – Izrael plánuje téměř zdvojnásobit počet svých nelegálních osad na okupovaném palestinském území. Ušetřete nás prosím svého znepokojení a přestaňte s nimi obchodovat. Al Jazeera odsuzuje zabití novináře při izraelském útoku v Gaze Při slavnostním otevření nové nelegální osady představil izraelský ministr financí Smotrich svou vizi Velkého Izraele: „Dojde k expanzi v Gaze, která rozšíří naše hranice. V Libanonu až k řece Litani, v Sýrii k hoře Hermon, v některých částech na severu, jihu a východě.“ Hussein Saleh přišel při izraelském útoku na svůj dům o osm členů rodiny, včetně své těhotné manželky.

Mezi troskami našel hlavu své malé dcery. „Když jsem zvedl její hlavu, všechno se změnilo. Něco v mém srdci se zlomilo a nastalo ticho.“ Izrael zabil 8. dubna v Libanonu nejméně 254 lidí a více než 1 100 jich zranil. Během deseti minut provedl 100 útoků, a to jen několik hodin poté, co USA oznámily uzavření příměří s Íránem.> Naše korespondentka Nada Homsi informuje, že Libanonci stále pátrají po svých pohřešovaných blízkých pod troskami obytných budov, které byly včera zasaženy více než stovkou izraelských leteckých úderů. Libanonští civilisté zabití při izraelském masakru r>

