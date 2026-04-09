Trump vyhrožuje papeži. Souhrn dalšího hrůzného americko-izraelského vraždění. Česko tyto zločiny podporuje
9. 4. 2026
Trumpova administrativa přednesla vatikánskému vyslanci „ostrou přednášku, v níž varovala, že Spojené státy disponují vojenskou silou, díky níž si mohou dělat, co se jim zlíbí – a že by se církev měla raději postavit na jejich stranu“.
The Trump administration gave a Vatican envoy "a bitter lecture warning that the United States has the military power to do whatever it wants—and that the Church had better take its side"
UPDATE: Letters from Leo can now independently confirm that the meeting took place — and that the Vatican was so alarmed by the Pentagon's tactics that Pope Leo XIV shelved plans to visit the United States later this year.
„ODMÍTNĚTE NESPRAVEDLIVOU VÁLKU“ – PAPEŽ LEV
a teď sledujte, jak o tom naprosto nikdo z konzervativců neřekne ani slovíčko. a já starej antiklerikál jednou budu fandit svojí církvi. https://t.co/giBvmNKEgc— Tomáš Koudelka von Kuhberg (@EKuhberg) April 9, 2026
"REJECT THE UNJUST WAR" - POPE LEO
Toto je horor v přímém přenosu. V okamžiku, kdy Izrael začal shazovat bomby na CIVILNÍ OBLASTI v Libanonu. Bez jakéhokoli varování. Izrael shodil 160 bomb už během první minuty - při kterém bylo zavražděno přes 250 civilistů, z nichž desítky tvořily děti.
Lidé jsou stále pohřbeni pod troskami.
Nejsem katolík, ale kdykoli se někdo vysloví proti válce a násilí, je to pro mě bratr či sestra v Kristu... bez ohledu na to, zda se shodneme v otázkách víry. Hlas papeže Lva proti této válce z něj učinil terč Trumpových útoků.
This is horror in real time.
The moment Israel started dropping bombs on CIVILIAN AREAS in Lebanon.
Without any warning.
Israel dropped 160 bombs in the first minute alone — massacring over 250 civilians, dozens of them children.
Izrael zničil poslední most spojující jižní Libanon se zbytkem země. To, co Izrael v současné době v jižním Libanonu provádí, má zjevně za cíl etnické čistky a kolonizaci. Civilisté nemají kam utéct. Sanitky se nemohou dostat k raněným ani do nemocnic na druhé straně. Obléhání krutě znemožnilo dodávky paliva a hrozí bombardování nákladních vozů s humanitární pomocí a zdravotnických vozidel směřujících na jih. Celé obce jsou odříznuty od základních zásob. Zásoby potravin, vody a zdravotnického materiálu, které jsou v současné době k dispozici na jihu, vystačí na méně než měsíc, což představuje flagrantní porušení mezinárodního humanitárního práva, a mezinárodní společenství mlčí.
DO YOU STAND WITH POPE LEO?
I am not Catholic, but anytime someone speaks out against war and violence, they are my brothers and sisters in Christ... regardless of whether we agree on doctrine.
Pope Leo's voice against this war has made him a target of Trump.
Tucker přichází s šokujícím odhalením: důstojníci IDF doslova řídí operace přímo z Pentagonu. Lidé s dvojím občanstvím vedou zpravodajské služby pro cizí mocnost. Lidé s dvojím občanstvím ovlivňují zpravodajské služby zevnitř.
Israel destroyed the last bridge connecting southern Lebanon to the rest of the country.— Mohamad Safa (@mhdksafa) April 9, 2026
What Israel is currently doing in southern Lebanon is clearly aimed at ethnic cleansing and colonization.
Americká vláda není jen ovlivňována – je infiltrována.
Tohle není Gaza.Tohle je Libanon. Dnes. Izrael je teroristický stát.
Tucker drops a bombshell: IDF officers are literally operating from the Pentagon. Dual citizens are running intelligence for a foreign power. Dual citizens are influencing intelligence from the inside.
Počet obětí v Íránu přesáhl 3 000: šéf soudní lékařské služby
This is not Gaza.— Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) April 8, 2026
This is Lebanon. Today.
Israel is a terrorist state. pic.twitter.com/X3n4Kjs9hs
Jednoznačně odsuzuji masivní izraelské útoky na území Libanonu, k nimž došlo 8. dubna a které si vyžádaly stovky mrtvých a zraněných civilistů, včetně dětí. Vzhledem k oznámení příměří mezi Íránem a USA představují pokračující vojenské akce v Libanonu vážné riziko pro toto příměří i pro úsilí o dosažení trvalého a komplexního míru v regionu. Boje musí okamžitě ustat. Mezinárodní právo musí být dodržováno. Civilisté a civilní objekty musí být vždy chráněni. Útoky proti nim jsou nepřijatelné. Tento konflikt nelze vyřešit vojenskými prostředky.
BREAKING: Iran's death toll exceeds 3,000: forensic chief
Při izraelských útocích na Libanon bylo zabito nejméně 1 530 lidí a 4 812 jich bylo zraněno. Mezi oběťmi je 130 dětí; těžce zasaženi byli také zdravotníci a pracovníci záchranných služeb.
I unequivocally condemn the massive strikes by Israel across Lebanon on 8 April that resulted in hundreds of civilians being killed & injured, including children.
Fox News už vůbec neskrývají, o co jde. Otevřeně přiznávají, že USA nechávají Izrael zcela rozvrátit Libanon a vyvražďovat civilisty, protože to není součástí dohody. Trumpova administrativa se plně podílí na sionistických válečných zločinech a etnických čistkách.
At least 1,530 people have been killed and 4,812 injured in Israeli attacks on Lebanon. The toll includes 130 children, while medical workers and emergency services have also been heavily impacted.
Útok, který vidíte před sebou, byl namířen proti pohřbu na hřbitově. Tolik palebné síly jen proto, aby zabili libanonské smuteční hosty na pohřbu. Izrael je tak démonický, že to ani nelze pochopit
The mask is completely off on Fox News. They openly admit the US is allowing Israel to completely tear up Lebanon and slaughter civilians because it is not part of the deal. The Trump administration is fully complicit in Zionist war crimes and ethnic cleansing.
Před nemocnicí Hariri v Bejrútu leží nejméně 95 neidentifikovaných těl, která čekají na identifikaci svými příbuznými, poté, co Izrael včera spáchal ohavné masakry, když během pouhých deseti minut provedl přes 100 leteckých úderů.
Look at that. The attack you see in front of you targeted a funeral in a cemetery. All that fire power to kill Lebanese mourners in a funeral. Israel is demonic beyond comprehension
K válečným zločinům přidává další válečné zločiny – Izrael plánuje téměř zdvojnásobit počet svých nelegálních osad na okupovaném palestinském území. Ušetřete nás prosím svého znepokojení a přestaňte s nimi obchodovat.
At least 95 unidentified bodies lie outside Hariri Hospital in Beirut, awaiting identification by their relatives, after Israel committed heinous massacres yesterday by launching over 100 airstrikes within just ten minutes.
Al Jazeera odsuzuje zabití novináře při izraelském útoku v Gaze
Adding war crimes to war crimes, Israel plans to nearly double its illegal settlements on occupied Palestinian land.
Please spare us the concerns and stop trading with them, @vonderleyen @kajakallas @MarosSefcovic @AussenMinDE @jnbarrot @Antonio_Tajani
Při slavnostním otevření nové nelegální osady představil izraelský ministr financí Smotrich svou vizi Velkého Izraele: „Dojde k expanzi v Gaze, která rozšíří naše hranice. V Libanonu až k řece Litani, v Sýrii k hoře Hermon, v některých částech na severu, jihu a východě.“
Al Jazeera condemns killing of journalist in Israeli strike in Gaza
Hussein Saleh přišel při izraelském útoku na svůj dům o osm členů rodiny, včetně své těhotné manželky.
At the inauguration of a new illegal settlement, Israel's Finance Minister Smotrich lays out his vision for a Greater Israel:
"There will be expansion in Gaza that will extend our borders. In Lebanon, to the Litani, in Syria, Mount Hermon, parts of the north, south, and east."
Mezi troskami našel hlavu své malé dcery. „Když jsem zvedl její hlavu, všechno se změnilo. Něco v mém srdci se zlomilo a nastalo ticho.“
Izrael zabil 8. dubna v Libanonu nejméně 254 lidí a více než 1 100 jich zranil. Během deseti minut provedl 100 útoků, a to jen několik hodin poté, co USA oznámily uzavření příměří s Íránem.>
Hussein Saleh lost 8 members of his family in an Israeli strike on their home, including his pregnant wife.
He found the head of his young daughter amid the rubble. "When I picked up her head, everything changed. Something in my heart broke and went silent."
Naše korespondentka Nada Homsi informuje, že Libanonci stále pátrají po svých pohřešovaných blízkých pod troskami obytných budov, které byly včera zasaženy více než stovkou izraelských leteckých úderů.
Israel killed at least 254 people and injured over 1,100 in Lebanon on April 8.
Libanonští civilisté zabití při izraelském masakru
National Correspondent Nada Homsi reports that Lebanese people are still searching for their missing loved ones beneath the rubble of residential buildings bombed by over 100 Israeli airstrikes yesterday.
🧵 The Lebanese civilians killed in Israel's massacre
